重溫薛凱琪顏值巔峰：2004薛凱琪真集《F-Trip》賣斷市

2004年當年新人薛凱琪 Fiona Sit，芳齡22歲，星座為熱情奔放的獅子座，生於中上家庭，在國際學校讀書，出道短短數月已火速成為學生界的夢中情人。她最討厭的事情是計數，所以唱片公司為她計算好一切，先來一本遠赴東洋取景的處女寫真《fiona[f-trip]》：