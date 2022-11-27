重溫薛凱琪顏值巔峰：2004薛凱琪真集《F-Trip》賣斷市
2004年的薛凱琪第一張專輯《’F’ Debut》在短短一星期內就達到了金唱片的成績（25,000張），同年，薛凱琪亦到日本本州大阪取景，拍攝寫真集「F-Trip」：
2004年5月，薛凱琪受邀參與TVB《學警雄心》劇集的演出，擔任女主角，更作出重大犧牲，把一頭象徵美少女的長髮剪去：
在2004年度香港樂壇四大電子傳媒頒獎禮中，23歲的薛凱琪是獲得最多獎項的一個新人，共奪得十個獎項。
薛凱琪首套電影《早熟》
2005年4月28日，薛凱琪首套參演的電影《早熟》上映，該片由爾冬陞執導，戲中她飾演一個讀名校的千金小姐，講述她因與屋村草根少男房祖名發生「兩小無猜」、「人細鬼大」的關係。然後珠胎暗結，離家出走，其後薛凱琪與房祖明於2009年再合作《分手說愛你》，二人一直保持有好關係，至2012年紅館演唱會亦有邀請對方做嘉賓。
2016年高衩泳衣 自摸排骨胸
出道多年後的Fiona一直尋求突破，2016年薛凱琪拍新MV〈MISS FIONA〉，為展示成熟一面，阿Fi穿黑色高衩泳衣同魚網絲襪露出小蠻腰外，期間更high爆邊跳邊自摸排骨胸，佢話希望咁樣帶出女性power、有態度嘅自強信息，「今次新歌特別想送俾女仔，鼓勵大家自強， 尤其事業女性好辛苦，太強會令人覺得你men，太柔弱又令人感覺你冇用。而透過不同造型，希望令更多女生明白，只要有自信，穿咩都唔重要。」
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制服誘惑
薛凱琪又以性感洗碗阿姐造型登場，雖然穿上圍裙，但仍不忘晒長腿，認真惹火！阿Fi笑言由於喺真實酒樓拍攝，所以頂通拍攝完成：「拍十個鐘左右，唔算太耐，因為喺酒樓拍攝，天未光已經有茶客嚟幫襯，惟有加緊拍攝，期間仲有洗碗阿姐同赤裸上身嘅師傅喺我哋旁邊洗碗洗米，我覺得好搞笑！」
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