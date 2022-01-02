萬千星輝頒獎典禮2021｜視帝譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴
萬千星輝頒獎典禮2021 出爐視帝譚俊彥（Shaun）2000年入行、試過做歌手、又曾經 北上搵食，41歲譚俊彥三年前簽約無綫 開始電視台生涯，一簽約即有得做男一 連拍五劇，去年有《包青天再起風雲》，今年接連有《法證先鋒IV》、《十八年後的終極告白》正式出街，人人北上搵真銀，唯獨譚俊彥回流香港，唔係嫌錢腥，而係成長經歷加多 年演員生涯認清目標、希望把家庭和兒 女放在第一位⋯⋯
譚俊彥童年被狄龍困狗籠
譚俊彥四年前與內地舞台劇演員任祉妍結婚，先後誕下女兒 Renee同囝囝Rex湊成好字，為爭取更多家庭相聚時間、亦都為父母狄龍、 陶敏明更多機會享受湊孫樂，譚俊彥決定簽約無綫回港拍劇。頭頂星二代光 環、又被指機會多靠父蔭，譚俊彥否認之餘，亦曾在訪問中表示個人事業發 展父親從來沒有插手，相反父母都是圈中人、成長經歷父親經常缺席，錄影 無綫節目《爸爸的告白》更透露年幼時，狄龍為教仔曾經把他與惡犬共囚狗 籠半粒鐘做懲罰，經過多年，對兩父子來說依然是心中一道疤痕。
謝絕應酬家庭至上
如今譚俊彥長大成人，育有一對兒女，狄龍大哥從嚴父變成溺孫爺爺， 而譚俊彥就經常話要對一對仔女愛護有加、因才施教、不過度縱容以外，最 緊要都係教養親力親為，盡可能陪在兒女身邊長大。近日未有新劇開工，有 個短假放的譚俊彥就幾乎謝絕所有應酬，全天候留在旺角家中陪在家人身 邊。日前與太太計劃女兒Renee專屬日，更提早叫定父母來到家中幫手照顧 幼子才放心外出。兩公婆帶住囡囡先遊尖沙咀、再食個蘭州拉麵做晚餐，大 半日雖然消費不高睇多過買，不過見到Shaun一手搭住老婆慈愛目光則離不 開女兒，四歲Renee就去到邊都黐實爸爸笑逐顏開，溫馨又幸福。