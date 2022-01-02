譚俊彥

萬千星輝頒獎典禮2021｜視帝譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

最強精選
撰文：東方新地

萬千星輝頒獎典禮2021 出爐視帝譚俊彥（Shaun）2000年入行、試過做歌手、又曾經 北上搵食，41歲譚俊彥三年前簽約無綫 開始電視台生涯，一簽約即有得做男一 連拍五劇，去年有《包青天再起風雲》，今年接連有《法證先鋒IV》、《十八年後的終極告白》正式出街，人人北上搵真銀，唯獨譚俊彥回流香港，唔係嫌錢腥，而係成長經歷加多 年演員生涯認清目標、希望把家庭和兒 女放在第一位⋯⋯

撰文：東方新地 圖片：新傳媒圖片、微博IG影片截圖

譚俊彥
難得放假幾日，譚俊彥日日黐實老婆仔女， 日前放低1歲細仔在家帶4歲大女出街。
譚俊彥攬實老婆、老婆拖實囡囡，兩公婆目光同 樣放在四歲大女Renee身上，幸福 就係咁簡單。
譚俊彥攬實老婆、老婆拖實囡囡，兩公婆目光同 樣放在四歲大女Renee身上，幸福 就係咁簡單。

譚俊彥童年被狄龍困狗籠

譚俊彥四年前與內地舞台劇演員任祉妍結婚，先後誕下女兒 Renee同囝囝Rex湊成好字，為爭取更多家庭相聚時間、亦都為父母狄龍、 陶敏明更多機會享受湊孫樂，譚俊彥決定簽約無綫回港拍劇。頭頂星二代光 環、又被指機會多靠父蔭，譚俊彥否認之餘，亦曾在訪問中表示個人事業發 展父親從來沒有插手，相反父母都是圈中人、成長經歷父親經常缺席，錄影 無綫節目《爸爸的告白》更透露年幼時，狄龍為教仔曾經把他與惡犬共囚狗 籠半粒鐘做懲罰，經過多年，對兩父子來說依然是心中一道疤痕。

最近譚俊彥在劇集《十八年後的終極告白》結局以老妝上陣。
最近譚俊彥在劇集《十八年後的終極告白》結局以老妝上陣。
譚俊彥
去年父親節譚俊彥孖父親狄龍上節目《爸爸的告白》互訴父子情，講到小時候譚俊彥因太百厭被狄龍罰困狗籠，譚俊彥話當年佢同隻都柏文困埋一齊，驚到發燒，而狄龍就指呢件事亦係佢心中嘅一道疤痕，更向譚俊彥道歉謂︰「係爸爸唔啱！其實我後來都了解到用呢類壓力式方法去改變一個人，只會令佢驚，但唔會令佢了解到事情嘅真相。」兩父子借機冰釋前嫌。

譚俊彥

謝絕應酬家庭至上

如今譚俊彥長大成人，育有一對兒女，狄龍大哥從嚴父變成溺孫爺爺， 而譚俊彥就經常話要對一對仔女愛護有加、因才施教、不過度縱容以外，最 緊要都係教養親力親為，盡可能陪在兒女身邊長大。近日未有新劇開工，有 個短假放的譚俊彥就幾乎謝絕所有應酬，全天候留在旺角家中陪在家人身 邊。日前與太太計劃女兒Renee專屬日，更提早叫定父母來到家中幫手照顧 幼子才放心外出。兩公婆帶住囡囡先遊尖沙咀、再食個蘭州拉麵做晚餐，大 半日雖然消費不高睇多過買，不過見到Shaun一手搭住老婆慈愛目光則離不 開女兒，四歲Renee就去到邊都黐實爸爸笑逐顏開，溫馨又幸福。

譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

譚俊彥自爆成長父母忙於工作、少見少溝通更試過被困入狗籠，成家立室後立志不會缺席兒女成長，每年又會帶埋父母一家六口外遊旅行，盡量彌補家庭時光。

譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

有仔又有女，依然希望兒女 各有父母專屬日，所以日前 譚俊彥計劃帶老婆同囡囡外 出，就叫定爸爸狄龍及媽媽 陶敏明上門幫手湊細仔 Rex 。
有仔又有女，依然希望兒女 各有父母專屬日，所以日前 譚俊彥計劃帶老婆同囡囡外 出，就叫定爸爸狄龍及媽媽 陶敏明上門幫手湊細仔 Rex 。
狄龍上門一粒鐘後便見 Shaun一家三口出動，一家人買完飲 品上車再去尖沙咀行街，然後簡簡單單食餐拉麵做晚餐。
狄龍上門一粒鐘後便見 Shaun一家三口出動，一家人買完飲 品上車再去尖沙咀行街，然後簡簡單單食餐拉麵做晚餐。

譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

日前放假在家，連日來譚俊彥除了跑步健身就係陪 老婆同湊女。兩公婆外出用膳，囡囡全程黐實爸爸，譚俊彥無不耐煩之餘亦樂於讓老婆安心用餐。
日前放假在家，連日來譚俊彥除了跑步健身就係陪 老婆同湊女。兩公婆外出用膳，囡囡全程黐實爸爸，譚俊彥無不耐煩之餘亦樂於讓老婆安心用餐。

譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

烈日喪跑

除咗家庭樂時間，每日譚俊彥指定動 作係在寓所附近練跑，其中一日無懼 正午12點烈日當空，照跑成粒鐘。

譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

與太太當年在內地拍劇相 識，拍拖結婚多年都係咁 恩愛，兩公婆背後仲有形 狀近似疑似定情紋身。

譚俊彥童年被狄龍困狗籠 拒做嚴父變女兒奴

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