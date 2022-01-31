重溫40年來28張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！

今個農曆過年氣氛淡薄，硬係爭咁啲嘢咁？無錯！就係爭咗名人紅星出嚟同大家舉揮春賀新年！多年嚟一衆歌影視紅星都會應記者要求影賀年相，今次搜羅娛圈40年嚟紅星嘅賀年照片，張張極之珍貴：
文、圖：東方新地
經典紅星齊賀歲！ 重溫40年來紅星那些年揮春賀年圖集
01｜79年 發哥微笑作揖
79年頭23歲嘅周潤發微笑作揖同讀者拜年，最爆笑都係佢嗰條粗到好似成碌炮仗嘅紅色領呔。
02｜81年 汪阿姐派利是
81年汪明荃梳咗個鬆獅頭新髮型，著上桃紅色棉襖喺充滿新年氣息嘅背景下大派利是，當年佢仲未離婚所以派雙封。
03｜84年 鬈毛偉仔賀歲
梁朝偉84年將頭頂啲頭髮電鬈，形象耳目一新，拎住張「萬事勝意」揮春拜年，畀人好醒神嘅感覺。
04｜85年 哥哥「型」新歲
85年張國榮著大褸圍白色大頸巾，令人想起〈風繼續吹〉經典造型，著到咁型，名副其實「型」新歲。
05｜88年 嘉玲紅鸞星動
嘉玲88年電咗一頭鬈髮再配鮮紅色裝束好搶眼，手揸「 心想事成 」揮春嘅佢，結果呢年如願搵到佢一生至愛 ——梁朝偉。
06｜90年 張曼玉祝福到
90年張曼玉登上某電視周刊嘅封面，相中曼玉超大頭喺大紅色背景揸福到揮春，個樣好精靈，擺喺報攤極度吸睛。
07｜93年 劉華揸雞賀年
93年係雞年，劉德華著上傳統紅彤彤長衫，揸住隻道具雞，寓意大家新年要發威。
08｜94年 伊健型揸炮仗
一早被禁嘅炮仗每年係必備賀年飾物，94年鄭伊健就拎住條道具炮仗影賀年相，蘭花咁嘅手，依然有型。
09｜1991年 邵美琪 反手捧全盒
10｜94年 周慧敏仙氣抱狗
94年狗年，周慧敏抱住隻白色大毛毛狗公仔，再加串假爆仗影賀年相，長長秀髪加甜美嘅笑容，其仙氣令人回味無窮。
11｜97年 星爺扮炮仗樹
周星馳為宣傳97年賀歲片《97家有囍事》，頭戴高身樹葉帽頸纏大串假炮仗，鬼馬造型極似生果頭迷你兵。
12｜06年 古天樂燒炮仗
身為飲品品牌亞洲區代言人古天樂，06年影賀年利是封，作狀揞耳燒串金色大炮仗，難得一見的cute樣。
13｜1988年 邵仲衡、邱淑貞情侶度歲
14｜1991年 袁詠儀 嬌俏可人
15｜1994年 黎姿「 紅」福齊天
16 ｜1994年 汪阿姐、鄭少秋 件衫唔夾
17 ｜1988年梁朝偉長衫作揖
18｜1986年 劉嘉玲揸八卦揮春
19｜1991年 毛舜筠擺詠春攤手
20 ｜1983年謝府唐裝賀歲
21 ｜1978年 米雪 蘭花手揸揮春
22｜1984年張曼玉 彎腰賀歲
23 ｜1986年 張國榮祝金玉滿堂
24｜1994年 王菲牙漬煞風景
25 ｜1986年 鄭裕玲亂髮拜年
26 ｜1991年紅爆星爺拍楊羚
27 ｜1988年 譚詠麟黑面好破格
28 ｜1994年 劉德華祝生意好轉