賀年

重溫40年來28張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！

最強精選
撰文：東方新地

今個農曆過年氣氛淡薄，硬係爭咁啲嘢咁？無錯！就係爭咗名人紅星出嚟同大家舉揮春賀新年！多年嚟一衆歌影視紅星都會應記者要求影賀年相，今次搜羅娛圈40年嚟紅星嘅賀年照片，張張極之珍貴：

文、圖：東方新地

經典紅星齊賀歲！ 重溫40年來紅星那些年揮春賀年圖集

01｜79年 發哥微笑作揖

79年頭23歲嘅周潤發微笑作揖同讀者拜年，最爆笑都係佢嗰條粗到好似成碌炮仗嘅紅色領呔。

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發哥當年成個曾江咁⋯⋯（圖片來源：東方新地）

02｜81年 汪阿姐派利是

81年汪明荃梳咗個鬆獅頭新髮型，著上桃紅色棉襖喺充滿新年氣息嘅背景下大派利是，當年佢仲未離婚所以派雙封。

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年輕時嘅汪阿姐。（圖片來源：東方新地）

03｜84年 鬈毛偉仔賀歲

梁朝偉84年將頭頂啲頭髮電鬈，形象耳目一新，拎住張「萬事勝意」揮春拜年，畀人好醒神嘅感覺。

重溫40年來29張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！
梁朝偉（圖片來源：東方新地）

04｜85年 哥哥「型」新歲

85年張國榮著大褸圍白色大頸巾，令人想起〈風繼續吹〉經典造型，著到咁型，名副其實「型」新歲。

重溫40年來29張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！
張國榮（圖片來源：東方新地）

05｜88年 嘉玲紅鸞星動

嘉玲88年電咗一頭鬈髮再配鮮紅色裝束好搶眼，手揸「 心想事成 」揮春嘅佢，結果呢年如願搵到佢一生至愛 ——梁朝偉。

重溫40年來29張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！
劉嘉玲（圖片來源：東方新地）

06｜90年 張曼玉祝福到

90年張曼玉登上某電視周刊嘅封面，相中曼玉超大頭喺大紅色背景揸福到揮春，個樣好精靈，擺喺報攤極度吸睛。

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張曼玉（圖片來源：東方新地）

07｜93年 劉華揸雞賀年

93年係雞年，劉德華著上傳統紅彤彤長衫，揸住隻道具雞，寓意大家新年要發威。

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劉德華（圖片來源：東方新地）

08｜94年 伊健型揸炮仗

一早被禁嘅炮仗每年係必備賀年飾物，94年鄭伊健就拎住條道具炮仗影賀年相，蘭花咁嘅手，依然有型。

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鄭伊健（圖片來源：東方新地）

09｜1991年 邵美琪 反手捧全盒

一般人拎全盒影相會用正前手捧住，但邵美琪就反手好似舉鐵餅咁，夠曬反傳統。
一般人拎全盒影相會用正前手捧住，但邵美琪就反手好似舉鐵餅咁，夠晒反傳統。（圖片來源：東方新地）

10｜94年 周慧敏仙氣抱狗

94年狗年，周慧敏抱住隻白色大毛毛狗公仔，再加串假爆仗影賀年相，長長秀髪加甜美嘅笑容，其仙氣令人回味無窮。

重溫40年來29張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！
94年係狗年，周慧敏拎隻好可愛嘅狗狗公仔加串炮仗，勁吸睛！（圖片來源：東方新地）

11｜97年 星爺扮炮仗樹

周星馳為宣傳97年賀歲片《97家有囍事》，頭戴高身樹葉帽頸纏大串假炮仗，鬼馬造型極似生果頭迷你兵。

重溫40年來29張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！
生果頭迷你兵（圖片來源：東方新地）
重溫40年來29張紅星經典賀年相 群星熱鬧賀新歲！
周星馳（圖片來源：東方新地）

12｜06年 古天樂燒炮仗

身為飲品品牌亞洲區代言人古天樂，06年影賀年利是封，作狀揞耳燒串金色大炮仗，難得一見的cute樣。

依家好難見到古老闆擺呢啲甫士喇⋯⋯
依家好難見到古老闆擺呢啲甫士喇⋯⋯（圖片來源：東方新地）

13｜1988年 邵仲衡、邱淑貞情侶度歲

未入娛樂圈前曾同邱淑貞拍拖嘅邵仲衡，88年同著情侶裝一齊影賀年相，一個長衫作揖、一個旗袍捧全盒，好有夫妻相。
未入娛樂圈前曾同邱淑貞拍拖嘅邵仲衡，88年同著情侶裝一齊影賀年相，一個長衫作揖、一個旗袍捧全盒，好有夫妻相。（圖片來源：東方新地）

14｜1991年 袁詠儀 嬌俏可人

90年港姐冠軍兼最上鏡小姐袁詠儀， 呢幅91 年賀年照盡顯佢嬌俏可人一面。
袁詠儀係90年港姐冠軍兼最上鏡小姐， 呢幅91年賀年照盡顯佢嬌俏可人一面。（圖片來源：東方新地）

15｜1994年 黎姿「 紅」福齊天

黎姿狗年拎住巨型紅色福字揮春同讀者拜年，仲舉到上天，名副其實「紅」福齊天。
黎姿狗年拎住巨型紅色福字揮春同讀者拜年，仲舉到上天，名副其實「紅」福齊天。（圖片來源：東方新地）

16 ｜1994年 汪阿姐、鄭少秋 件衫唔夾

88年汪阿姐一身黑衣本來唔係好應節，但對比下令紅唇同白雪雪慨珍珠頸鏈更奪目。
88年汪阿姐一身黑衣本來唔係好應節，但對比下令紅唇同白雪雪慨珍珠頸鏈更奪目。（圖片來源：東方新地）
汪明荃嘅好拍檔鄭少秋同樣著沉色西裝，反而令張揮春更突出，加上微笑祝福，誠意更濃郁。
汪明荃嘅好拍檔鄭少秋同樣著沉色西裝，反而令張揮春更突出，加上微笑祝福，誠意更濃郁。（圖片來源：東方新地）

17 ｜1988年梁朝偉長衫作揖

無線當紅小生梁朝偉，88年著紅彤彤長衫加條白色大頸巾打恭作揖，型英帥靓正！
無線當紅小生梁朝偉，88年著紅彤彤長衫加條白色大頸巾打恭作揖，型英帥靚正！（圖片來源：東方新地）

18｜1986年 劉嘉玲揸八卦揮春

86年劉嘉玲揸住好少見嘅八角形福字揮春， 睇落好似揸住個巨型八卦咁！
86年劉嘉玲揸住好少見嘅八角形福字揮春， 睇落好似揸住個巨型八卦咁！（圖片來源：東方新地）

19｜1991年 毛舜筠擺詠春攤手

毛姐毛舜筠
講到破格反傳統， 相信非毛姐毛舜筠莫屬，佢左手似玩包剪揼、右手就好似詠春攤手，成個葉問咁款。（圖片來源：東方新地）

20 ｜1983年謝府唐裝賀歲

自謝霆鋒80年出世後，好多報章雜誌都鍾意搵「四哥」謝賢一家三口影賀年相，83年四哥出動埋只有半歲大嘅謝婷婷，個個著上傳統唐裝衫，新春氣氛指數爆曬燈！
自謝霆鋒80年出世後，好多報章雜誌都鍾意搵「四哥」謝賢一家三口影賀年相，83年四哥出動埋只有半歲大嘅謝婷婷，個個著上傳統唐裝衫，新春氣氛指數爆晒燈！（圖片來源：東方新地）
合照時未夠三歲嘅霆鋒攬實坐喺櫈上嘅婷婷，避免佢由張櫈跌落地，真細心！
合照時未夠三歲嘅霆鋒攬實坐喺櫈上嘅婷婷，避免佢由張櫈跌落地，真細心！（圖片來源：東方新地）

21 ｜1978年 米雪 蘭花手揸揮春

78年仲係佳藝電視台當家花旦嘅「紅姨」米雪，揸揮春手勢極之優雅。
78年仲係佳藝電視台當家花旦嘅「紅姨」米雪，揸揮春手勢極之優雅。（圖片來源：東方新地）

22｜1984年張曼玉 彎腰賀歲

83年港姐亞軍張曼玉，翌年初未卸任兼未拍過劇，就獲雜誌邀請影封面賀年相，佢彎曬腰揸利是封同讀者拜年，態度誠懇！
83年港姐亞軍張曼玉，翌年初未卸任兼未拍過劇，就獲雜誌邀請影封面賀年相，佢彎曬腰揸利是封同讀者拜年，態度誠懇！（圖片來源：東方新地）

23 ｜1986年 張國榮祝金玉滿堂

95年張國榮有套電影《金玉滿堂》，早在電影上畫前9年，哥哥替雜誌影賀年照時已揸住「金玉滿堂」揮春，佢仲著埋大花恤衫，同盆桔襯到絕。
95年張國榮有套電影《金玉滿堂》，早在電影上畫前9年，哥哥替雜誌影賀年照時已揸住「金玉滿堂」揮春，佢仲著埋大花恤衫，同盆桔襯到絕。（圖片來源：東方新地）

24｜1994年 王菲牙漬煞風景

94年仲叫王靖雯嘅王菲笑容可掬，拎「吉祥如意」揮春，但細心睇佢有隻牙揩到啲紅色唇膏，勁煞風景。
94年仲叫王靖雯嘅王菲笑容可掬，拎「吉祥如意」揮春，但細心睇佢有隻牙揩到啲紅色唇膏，勁煞風景。（圖片來源：東方新地）

25 ｜1986年 鄭裕玲亂髮拜年

Do姐鄭裕玲86年揸住「精神爽利」揮春影賀年相， 但佢頭髮有啲淩亂，記者應該提吓佢梳頭先。
Do姐鄭裕玲86年揸住「精神爽利」揮春影賀年相， 但佢頭髮有啲淩亂，記者應該提吓佢梳頭先。（圖片來源：東方新地）

26 ｜1991年紅爆星爺拍楊羚

91年喺電視台紅到發紫嘅周星馳，一本正經同從未合作嘅楊羚齊齊作揖拜年，組合新鮮！
91年喺電視台紅到發紫嘅周星馳，一本正經同從未合作嘅楊羚齊齊作揖拜年，組合新鮮！（圖片來源：東方新地）

27 ｜1988年 譚詠麟黑面好破格

影親賀年相通常笑容可掬或微笑示人，但譚詠麟個樣唧都唔笑，咁拜年好破格。
影親賀年相通常笑容可掬或微笑示人，但譚詠麟個樣唧都唔笑，咁拜年好破格。（圖片來源：東方新地）

28 ｜1994年 劉德華祝生意好轉

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劉德華90年創立天幕電影公司，開頭唔錯但往後幾部大製作票房遭遇滑鐵盧，94年華仔揸住「生意興隆」揮春，好似祝自己間電影公司生意好轉，有雙重意義。（圖片來源：東方新地）

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