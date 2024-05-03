郭晉安離婚｜96年戴綠帽成輸家！被劉小慧狠飛 女方移情蘇志威

三屆視帝郭晉安今年將踏入60歲，忽然爆出與年齡相差15年的歐倩怡離婚，18年婚姻以離婚告終。入行多年的郭晉安曾在《志雲飯局》中分享自己「刻骨銘心」的初戀，訪問中提到入行初期曾與一名女歌手拍拖，對方不嫌他窮，但最終都因聚少離多被「派綠帽」而分手。

