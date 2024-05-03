郭晉安離婚｜96年戴綠帽成輸家！被劉小慧狠飛 女方移情蘇志威
郭晉安被劉小慧狠飛 女方移情蘇志威
訪問提及的女歌手，正是後來與蘇志威結婚並組成幸福家庭的劉小慧，郭晉安承認自己入行初期太忙被「派綠帽」，令女友結識了其他異性並出軌。郭晉安提及被狠飛「不覺得自己有錯」，分手後他寄情工作，很快就走出失戀陰霾。以下是當年爆出分手時的雜誌報導：
郭晉安人財兩空 「盲婚啞嫁仲好，起碼離婚率低」
當年的封面故事中，郭晉安接受了記者專訪，提及被「派綠帽」的心情，儘管安仔（郭晉安）極力輕鬆地說，但語氣中仍帶點無奈：
「如果可以選擇嘅話，我寧願返番父母個年代，盲婚啞嫁仲好，起碼離婚率低，啲人肯為咗個家營營役役反而依家啲人，永遠各自去選擇更好嘅，係唔係真係搵到，又係另一回事。或者眼前人已經係最好，但有誰在乎呢？」
對於感情上的轇轕，安仔不介意去提，但講及劉小慧三個字，他立刻說：「我哋唔好講佢啦！」始終要發生的事想躲也躲不了，就如要走的人如何挽留也是徒然。眾所周知，安仔和劉小慧以前是對地下情人，如今女方移情別戀，轉投蘇志威的懷抱，於是乎，傳出安仔為情消瘦，夜店買醉，甚至經濟拮据，需借貸度日的消息。安仔一下子成為情變中的受害者，而劉小慧的絕情絕義也成為眾矢之的。貸度日的消息。安仔一下子成為情赞中的受害者，而劉小慧的絕情絕義也成為眾矢之的。
「有啲嘢過去咗，我真係唔想再講，因為唔想有人受傷害。」安仔誠懇地說。
「我同佢（劉小慧）之間嘅關係大家都心照啦！不過，喺我嘅立場，永遠堅持無拍過拖，所以亦都無分手呢回事。」
「另外，對於嗰啲傳聞我想澄清，啲報道又話我為情消瘦，借酒銷愁，其實我從來都無躲避傳媒，收埋自己。喺現實生活中，無一樣嘢可以傷害到我，包括感情。」安仔一直強調不希望給人「受害者」的感覺。
「無錯，對於感情我係百分百投入，有時連自己都唔敢相信，為咗遷就對方，竟然會故意扮蠢，聽晒佢話，等佢覺得好威。」
安仔大為感慨地說：「我覺得有啲女仔好現實，完全無『情』字可言，唔似男仔咁，鍾意一個女仔可以好專一，佢哋（女人）可以為咗錢放棄一段感情。」
既然安仔對感情是個完全投入之人，那麼，他又為何說沒有受傷呢？「因為我得到一樣嘢，就預咗失去，咁就唔會失望，況且，喺拍拖過程中，我收唔到掣，完全毫無保留付出亦都係一種享受、開心。人生有段感情令自己有好嘅回憶，已經足夠啦！所以，當感情走嘅時候，亦都母須可惜同怨恨。」
儘管安仔不想再提劉小慧和蘇志威的新戀情，但在記者追問下，還是勉為其難地說：「如果報道話佢（劉小慧）同期有兩個男朋友，相信對佢嚟講傷害都幾大，但事實與否，你哋都係求證對方啦。喺我嘅立場，唔會發表任何說話，同時，我亦希望今次之後，和劉小慧之間的事已畫上一個沒有遺憾嘅句號！」
或許，正如安仔所言，感情沒法用天秤去秤，對和錯，愛或恨，旁人又怎能了解呢？
三角戀愛 都總有一方要犠牲
（1996年《東方新地》封面故事）劉小慧一腳踏兩船，與共度六載的男友郭晉安相戀同時，亦與新歡蘇志威（草蜢成員之一）拍拖。然而拖拉了一段日子後，小慧終在新年前作出狠狠的決定。聽說她乘着男友郭晉安回大陸拍台劇《新龍門客棧》時，便無聲無息地離開了他，可憐的安仔卻一直蒙在鼓裏，直至香港方面傳出劉蘇相戀的消息後，安仔才收到風知道情變了。
可惜郭晉安苦苦聯絡也尋找不到小慧芳蹤，可能小慧心知有愧對方，故到最後終肯現身與對方交代清楚。這段三角戀情結束後，自然有人快活有人愁，劉小慧與蘇志威雙雙飛往日本度新春。剩下的安仔因失戀來得太突然，從內地回港後便連忙執拾行李搬出小慧的家。起初更需要暫住朋友家中，但最近已搬到西貢新居。
據聞安仔會因經濟周轉不靈的關係，需向公司借貸才能解決居住問題。至於小慧與阿細相戀是在早前草蜢往新加坡做國語礫宣傳時，小慧亦有同行而發生。就在當時，有人發現某天早上小慧從阿細房間走出，才揭發兩人的關係。不過早在兩人同屬寶麗金唱片公司歌手，一起拍《熱力節拍WO BOM BA》時，已有人見到他倆經常眉來眼去，不時攬頭攬頸，態度親暱，看似非一般的朋友關係。
劉小慧偷食有前科
儘管二人都會對傳聞聲聲否認，但經記者連日的追蹤下，見蘇志威陪伴小慧在側，且小慧經常駕駛蘇志戚的愛車出入，顯見交情非淺，而據鄰近的大廈看更說，蘇志威經常出入劉小慧的家，而且態度親密。聽說劉小慧的風流帳也很多，在蘇志威出現之前，小慧亦不時瞞着安仔出外「偷食」。其中一個與她有過一段情的是某男歌手，當時兩人到外地登台時，同樣被人看見她一早從那男歌手的房間走出，不過，很快這段情亦從他倆回港後無疾而終。
至於輸了的一方郭晉安，這一役可算是「一刀插入心」，儘管安仔表面無任何「傷痕」，但據他一些朋友稱，安仔曾經為此事向他們哭訴。雖然小慧將安仔拋棄，但似乎安仔仍對這位紅顏知己念念不忘，除在說話上處處維護外，更不時與她保持聯絡，到底此刻郭晉安的心裹，是否仍唱着「等着你回來」？
劉媽媽：兩個都唔係好女婿
自從與蘇志威的戀情傳出後，記者傅呼劉小慧，她卻一直未有回覆。更在CALL台留下「樓主不在香港」的口訊。然而記者致電她家時，接聽的劉媽媽卻表示她只是剛外出，稍後便回來，劉小慧在CALL台留下這個口訊，莫非知道新戀情被揭發，故有意迴避？
既然聯絡不上，記者惟有在電話中與劉媽媽一談。對於女兒的感情事，劉媽媽雖表示毫不知情，但談到郭晉安與小慧分手之事，她卻說：「對佢 （郭晉安）係就係有啲唔捨得，不過個女咁大，佢有佢嘅選擇，我做阿媽只可以俾少少意見佢，希望佢盡量唔好搵圈中人，你知啦，始終唔係幾好嘛！」
原來郭晉安與劉小慧再見亦是朋友外，他與劉媽媽仍不時有聯絡和見面。「年初一佢都有上嚟同我食飯，不過小慧當時就去咗日本。除咗年初一之外，新年嗰幾目，安仔都有陪我食飯、飲茶。」對於小慧的新舊男友，劉媽媽說：「安仔就係乖仔型，阿細就比佢懂得處世，不過兩個都唔係我嘅理想女婿。」
電話談到這裹，小慧剛回家，於是劉媽媽便將電話交給小慧，可是小慧對記者提出所有問題，一概以「不方便」為由拒絕作答，並說：「你而家直接打嚟我屋企，我覺得係騷擾，所以我唔會答你，除非你透過保母扭我或者CALL我，我就會答你。不過，我而家趕住上船唱歌，唔同你講。」說罷立即掛線。記者於是再傳呼她，CALL台還是留下「機主不在香港」的留言，劉小慧仍然沒有回覆。其實在當日，記者目睹她與蘇志威雙雙從外買東西回家，看來他們是準備回家撑枱腳，小慧借辭趕上船唱歌，相信只是她迴避記者的伎倆。