八十年代出道！ 郭晉安 凍齡逾30年
三奪視帝創高峰
郭晉安演技精湛，憑02年《戇夫成龍》傻更更「阿旺」丁常旺、05年《阿旺新傳》現代版「阿旺」、14年《忠奸人》陰沉奸狡令人心寒嘅律師高哲行，奪萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」，同羅嘉良、黎耀祥一樣三奪視帝。
同場加映：《再創世紀》再做奸角 郭晉安 露心寒笑容
99年神劇《創世紀》到依家依然係好多香港觀眾嘅集體回憶，19年後無綫拍《再創世紀》，仲搵來當年主角之一嘅郭晉安再度擔正，由當年嘅忠角「馬志強」，變成今次奸到出汁嘅新角色「賀天生」！
郭晉安露心寒笑容
郭晉安已經唔係第一次做奸角，對上一次係2014年嘅《忠奸人》，郭晉安仲憑呢部劇集第三度奪視帝，證明觀眾都鍾意睇安仔做奸角！
郭晉安：角色難定忠與奸
早前郭晉安接受本刊訪問，亦講到佢喺《再創世紀》中嘅角色，佢話：「反派嚟嘅，但又好難講忠定奸，睇你咩角度睇啦！事實上依家好多人為咗個人嘅目標奮鬥㗎啦，不過喺戲劇裡面，唔係做忠就變咗叫奸，睇你點分嘞。」
由《創世紀》到國內資金投資嘅《再創世紀》，隔咗咁多年，問佢覺得科技上、拍攝手法上，故事、文化上有冇唔同？郭晉安就話：「好唔同！《創世紀》當年係回歸之後，講緊98、99年，嗰時面對完金融海嘯，所有樓市都跌，好似成個氣氛都無乜生機咁，突然有套《創世紀》講樓市前景、將來香港點發展到成為一個叫無煙城嘅城市，一個好大嘅理念，又好似真係實驗咗㗎喎！依家你住喺香港係好穩陣，有棟樓原來先代表咗你個人嘅身價、地位，呢個城市真係幾特別嘅。」
安仔續說：「我覺得由《創》到依家，好似真係喺一個創作人個願景、景象，一步一步咁實現。咁啱08年有個金融風暴，喺嗰個環境衍生咗《再創世紀》個故事出嚟。講金融、講股票上嘅財技。會唔會又成為編劇筆下將來嘅遠景，大家面對金融嘅問題，會唔會又掀起一番嘅熱潮呢？」
無錢咩都做唔到！
而問到郭晉安覺得合拍劇、國內資金，係錢多好辦事，可以外地取景、更加多資源，定係要迎合國內同胞口味，冇咁本土情懷？佢話：「我覺得係走向世界嘅，亦都未必係迎合邊一類型嘅觀眾，劇集已經係好容易睇到，拎住個電話，全球嘅劇集，你都可以睇到，當你面向世界嘅時候，唔能夠故步自封㗎嘞，所有嘅製作，同我入行到依家比較 都已經係好大嘅突破。當然有一個資金嘅back up係最緊要㗎啦！無錢真係咩都做唔到，太多錢亦都未必識用，因為你慳慣吖嘛，突然間畀一大嚿錢你，你都要識用，用喺邊度呀？」
安仔續言：「我可以講《再創世紀》裡面，有好多錢真係用咗喺啲好真實嘅場景裡面，例如我同楊怡有一場婚禮，我哋都結過婚，面對嗰場婚禮，我哋覺得有真實嘅感覺，拍得住我哋結婚嘅時候嗰種氣氛。連枱面上面啲小禮物都有晒，好認真！所有嘅酒都係真正紅酒，唔係飲提子汁，連backdrop啲相全部都精心設計，我覺得好真實，係需要嘅，作為一個演員，如果幕後能夠做到咁樣，我哋都好互相尊重，各自去攞最好嘅嘢出嚟。」
鏡中有你❤️心中有我❤️#wedding #再創世紀 #shooting #我們又結婚了 👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻🤣🤣🤣🤣
