鄺潔楹倪晨曦爭做馬尾女神！盤點香港女星清爽又可愛馬尾造型

近日有韓妹紮馬尾氹男友的影片在網上瘋傳，令網民極為心動！其實圈中好多女星最鍾意隨意紮馬尾，貪其清爽簡單得來又有親和力，做運動又夠方便，最緊要能夠突出五官又減齡，即時young晒！
1.鄺潔楹 秒變學生妹
笑容甜到漏，身材又細細粒，本來已經可愛爆燈，再加埋條馬尾，令鄺潔楹時光倒流變學生妹，好似回到少女時一樣！
2.陳欣妍紮馬尾做運動
陳欣妍成為啤酒代言人後，自爆為拍好廣告勤做gym集中操臀，終於練成迷人蜜桃臀喎！其實點止蜜桃臀吸引，每日睇佢紮住馬尾做運動都係享受。
3.倪晨曦幹練女強人
最近誕下第三胎BB的倪晨曦，一向擁有高䠷Model身型，無輪長髮短髮都能輕易駕馭，紮起馬尾，意外地給人一種幹練的女強人感覺，充滿新鮮感。
4.王卓淇沉迷美圖
最鍾意喺社交網晒身材、晒長腿，王卓淇亦都因此成功達到吸納粉絲目的。不過過分沉迷用濾鏡美圖變身都唔係好事，王卓淇張張相都唔同樣，手臂又離奇變形。
5.張曦雯 變貼地女神
劇接劇、幾乎所有角色都係高尚專業人士，去到邊都係一副女神格，張曦雯紮起馬尾上嚟其實除咗減齡之外，仲變得親和又貼地。
6.戴祖儀學霸女神
識唱又識演、外形討好上位極速，戴祖儀仲係會考8A狀元喺英國名牌萊斯特大學法律系畢業，其實馬尾喺學霸女神身上一樣適用。
7.梁茵鄰家女孩
平民出身公屋長大，梁茵一向渾身鄰家女孩平實氣質，其實紮條馬尾簡單又清爽，真正做番自己。
8.何依婷馬尾look見清純
由細到大被媽媽悉心栽培做到一級榮譽畢業生、英美名牌大學交換生再當選埋港姐亞軍成為樂易玲力捧新歡，其實何依婷都有簡單清新一面，馬尾學生look更見清純，不過個妝如果化淡少少會更煞食。
9.林穎彤 輕熟女氣質
14歲已經出道拍戲做model，年紀輕輕嘅Bella林穎彤演藝經歷其實好資深。有心搣甩個大唔透娃娃臉，Bella呢個髮型證明梳馬尾其實都可以有輕熟女嘅氣質，成熟得嚟不失可愛。
10.余思霆添青春氣色
17年華姐冠軍余思霆招牌長髮貴氣又有女人味，梳起馬尾一樣省鏡仲加添幾分青春氣色。