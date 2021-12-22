異搜店｜陳曉華激罕性感 玩遊戲小白teee移位走光露乳
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）備受無綫力捧，在新劇《異搜店》中，她更首度升呢擔正女主角，極速彈起！雖然去年在《迷網》處女演出被網民插爆，不過Hera尚算樣靚又清純，實在情有可原，在TVB的facebook大玩IQ題環節，更純真得頻頻夾溝露乳。
撰文：東方新地、圖片：東方新地/陳曉華IG/See See TVB facebook
迷惘答IQ題 俯身倒奶
在TVB專搞gag玩遊戲的facebook專頁，去年po出一段長兩分半鐘的影片，引言為：「睇完迷網，迷惘嘅我唔覺意Click開呢條網片，見到有份做《迷網》嘅 HeraChan陳曉華 答緊一埋令人迷惘嘅IQ題…」一來就見到穿著黑白格仔外套，白色上衣的陳曉華，一臉懵懂準備接受IQ題挑戰。
去片！
睇完迷網，迷惘嘅我唔覺意Click開呢條網片，見到有份做《迷網》嘅 HeraChan陳曉華 答緊一埋令人迷惘嘅IQ題，我忍住大嗌「媽，好迷惘呀！」#迷網 #爛GAGIQ題
Posted by See See TVB on Wednesday, July 15, 2020
陳曉華獲無綫看重 卸任即狂接劇
現年25歲的陳曉華前年參選香港小姐奪冠，並獲得「 我最喜愛佳麗獎 」，之後簽約成為無綫「 親生女 」，自去年開始已劇接劇無停手，先後接拍了《 迷網 》、《 食腦喪 B 》、《 七公主 》及《 異搜店 》四部劇集。
陳曉華直言第一次拍劇時非常緊張，搞到不停 NG，但又笑言：「 我拍第一套劇嘅時候係我人生最瘦嘅時間，相比下依家就係我人生最肥嘅時間，所以我係時候減吓肥！」