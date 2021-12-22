異搜店｜陳曉華激罕性感 玩遊戲小白teee移位走光露乳

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）備受無綫力捧，在新劇《異搜店》中，她更首度升呢擔正女主角，極速彈起！雖然去年在《迷網》處女演出被網民插爆，不過Hera尚算樣靚又清純，實在情有可原，在TVB的facebook大玩IQ題環節，更純真得頻頻夾溝露乳。