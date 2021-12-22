陳曉華

異搜店｜陳曉華激罕性感 玩遊戲小白teee移位走光露乳

最強精選
撰文：東方新地

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）備受無綫力捧，在新劇《異搜店》中，她更首度升呢擔正女主角，極速彈起！雖然去年在《迷網》處女演出被網民插爆，不過Hera尚算樣靚又清純，實在情有可原，在TVB的facebook大玩IQ題環節，更純真得頻頻夾溝露乳。

撰文：東方新地、圖片：東方新地/陳曉華IG/See See TVB facebook

迷惘答IQ題 俯身倒奶

在TVB專搞gag玩遊戲的facebook專頁，去年po出一段長兩分半鐘的影片，引言為：「睇完迷網，迷惘嘅我唔覺意Click開呢條網片，見到有份做《迷網》嘅 HeraChan陳曉華 答緊一埋令人迷惘嘅IQ題…」一來就見到穿著黑白格仔外套，白色上衣的陳曉華，一臉懵懂準備接受IQ題挑戰。

《迷網》陳曉華激罕性感 玩遊戲走光露乳
去年陳曉華首次拍劇集《迷網》（前名《網絡騙案》）就孭飛做女二，更與女主角高 Ling（高海寧）爭奪楊明。

《迷網》陳曉華激罕性感 玩遊戲走光露乳

期間緊張得掃拳又俯身，白色上衣移晒位豐滿上圍傾瀉而出。

《迷網》陳曉華激罕性感 玩遊戲走光露乳

做乜諗嘢？陳曉華托腮諗嘢都真係好可愛，配合梨窩好pure好true呀！不過亮點當然係中間的神秘小乳溝！

《迷網》陳曉華激罕性感 玩遊戲走光露乳

《迷網》陳曉華激罕性感 玩遊戲走光露乳

後來唔知係咪意識到太性感，外套一拉，回復清純招牌笑容。

《迷網》陳曉華激罕性感 玩遊戲走光露乳

當日陳曉華係做完《迷網》宣傳被捉去玩遊戲，套衫好端莊！

《迷網》陳曉華激罕性感 玩遊戲走光露乳

不過原來下身先係焦點！

長腿含情脈脈樣問你點頂！
長腿含情脈脈樣問你點頂！

去片！

迷網決戰爛GAG IQ題 I See See TVB

睇完迷網，迷惘嘅我唔覺意Click開呢條網片，見到有份做《迷網》嘅 HeraChan陳曉華 答緊一埋令人迷惘嘅IQ題，我忍住大嗌「媽，好迷惘呀！」#迷網 #爛GAGIQ題

Posted by See See TVB on Wednesday, July 15, 2020

陳曉華獲無綫看重 卸任即狂接劇

現年25歲的陳曉華前年參選香港小姐奪冠，並獲得「 我最喜愛佳麗獎 」，之後簽約成為無綫「 親生女 」，自去年開始已劇接劇無停手，先後接拍了《 迷網 》、《 食腦喪 B 》、《 七公主 》及《 異搜店 》四部劇集。

現年25歲的陳曉華前年參選香港小姐奪冠，之後簽約成為無綫「 親生女 」
現年25歲的陳曉華前年參選香港小姐奪冠，之後簽約成為無綫「 親生
女 」
陳曉華前年參選香港小姐奪冠並獲得「 我最喜愛佳麗獎 」，同屆亞軍兼「 最上鏡小姐 」得主為鄧卓殷（右二），季軍為丁子田（右一），陳靜堯則是當屆「 友誼小姐 」。
陳曉華前年參選香港小姐奪冠並獲得「 我最喜愛佳麗獎 」，同屆亞軍兼「 最上鏡小姐 」得主為鄧卓殷（右二），季軍為丁子田（右一），陳靜堯則是當屆「 友誼小姐 」。
陳曉華除了選港姐奪冠外，去年3月代表香港參加《 2019國際中華小姐競選 》，亦再度奪得冠軍頭銜。
陳曉華除了選港姐奪冠外，去年3月代表香港參加《 2019國際中華小姐
競選 》，亦再度奪得冠軍頭銜。
陳曉華在7月13日 開播的新劇 《迷網》中飾演見習督察蕭美婷（Denise） ，將會與上司楊明及其前女友高Ling大玩三角戀。
陳曉華在7月13日 開播的新劇 《迷網》中飾演見習督察蕭美婷（Denise） ，將會與上司楊明及其前女友高Ling大玩三角戀。
陳曉華在新劇的角色也曾參加選美，在落選後才決定投考警察，成為一名網絡科技調查組見習督察。
陳曉華在新劇的角色也曾參加選美，在落選後才決定投考警察，成為一名網絡科技調查組見習督察。

陳曉華直言第一次拍劇時非常緊張，搞到不停 NG，但又笑言：「 我拍第一套劇嘅時候係我人生最瘦嘅時間，相比下依家就係我人生最肥嘅時間，所以我係時候減吓肥！」

陳曉華日前與何廣沛及吳業坤開拍新劇《異搜店》，是她首次擔正女主角，她透露劇中將會和坤哥有咀戲，但只是在面上「輕輕一吻」，暫時仍守得住其熒幕初吻。
陳曉華日前與何廣沛及吳業坤開拍新劇《異搜店》，是她首次擔正女主角，她透露劇中將會和坤哥有咀戲，但只是在面上「輕輕一吻」，暫時仍守得住其熒幕初吻。

25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起

陳曉華直言第一次拍劇時非常緊張，搞到不停 NG。
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熱愛運動的她行山也是其假日節目。
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近期過開始學習跆拳道，為未來事業作好準備
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身形纖瘦的陳曉華擅長做空中瑜伽，曾多次在無綫大型活動上作表演。
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25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起

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