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香港小姐｜冠軍通常事業麻麻？ 重溫高成就亞、季軍 張曼玉做國際級影后

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參選得香港小姐嘅當然希望攞到愈高名次愈好，之不過唔講未必知歷年嚟拎亞軍同季軍嘅佳麗嘅演藝事業，都未必比冠軍遜色，甚至高幾班！

張曼玉憑演技成為國際級影后

張曼玉喺18歲時參選港姐，贏咗1983年港姐亞軍及「最上鏡小姐」，之後開始咗佢嘅演藝人生。由於美麗嘅外表，喺演戲上曾被批評係花瓶。

直至1988年憑演出王家衛嘅《旺角卡門》首獲提名金像獎影后，實力開始被大眾肯定。翌年就憑關錦鵬嘅《三個女人的故事》成為金馬最佳女主角，首嚐影后滋味。1990年再憑《不脫襪的人》獲得佢首個金像獎最佳女主角獎，張曼玉更加係香港影壇嘅第一位柏林影后。張曼玉演出嘅經典作多不勝數，包括《阮玲玉》同《花樣年華》等等，從影期間獲獎無數，喺圈中發展絕對將同屆港姐冠軍楊雪儀比下去。

香港小姐 張曼玉於83年獲港姐亞軍及「最上鏡小姐」，開始佢嘅演藝人生（圖片來源：新傳媒資料庫）
張曼玉於83年獲港姐亞軍及「最上鏡小姐」，開始佢嘅演藝人生（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 曼玉曾被批評為花瓶，演技最終憑努力獲得肯定（圖片來源：《不脫襪的人》劇照）
曼玉曾被批評為花瓶，演技最終憑努力獲得肯定（圖片來源：《不脫襪的人》劇照）
香港小姐 張曼玉憑《不脫襪的人》獲頒金像獎影后（圖片來源：新傳媒資料庫）
張曼玉憑《不脫襪的人》獲頒金像獎影后（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 當年的冠軍楊雪儀於1986年與周潤發合作的《夢中人》，戲中出演了裸露胸部的鏡頭，她憑該片獲得1987年香港電影金像獎最佳女配角提名。不過到大約1990年代已大幅減產並息影。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當年的冠軍楊雪儀於1986年與周潤發合作的《夢中人》，戲中出演了裸露胸部的鏡頭，她憑該片獲得1987年香港電影金像獎最佳女配角提名。不過到大約1990年代已大幅減產並息影。（圖片來源：新傳媒資料庫）

蔡少芬最後生嘅視后

蔡少芬奪得1991年港姐季軍，1998年憑《天地豪情》以25歲之齡封后，成為TVB最後生嘅視后。近年全家北上發展，非常受內地製作組嘅歡迎，工作密密接，名利雙收，演藝路明顯比同屆港姐冠軍郭藹明豐富。

郭藹明於1991年以美國南加州大學機械工程學碩士生身份參選港姐，學歷之高可謂歷屆中數一數二，當年除咗獲得冠軍寶座，仲贏得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎。郭藹明參演嘅電視劇戲路亦都好闊，喺《大時代》憑演成邦之女龍紀文成功入屋，可惜1998年嫁劉青雲後就專心做賢內助，逐漸淡銀幕。

香港小姐 91年冠軍郭藹明係90年代少數高學歷嘅港姐之一！郭藹明自從與劉青雲結婚後幾乎絕跡幕前，只是偶爾夫妻二人出席公開活動或拍攝廣告。（圖片來源：新傳媒資料庫）
91年冠軍郭藹明係90年代少數高學歷嘅港姐之一！郭藹明自從與劉青雲結婚後幾乎絕跡幕前，只是偶爾夫妻二人出席公開活動或拍攝廣告。（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 郭藹明婚後淡出娛圈。（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭藹明婚後淡出娛圈。（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 蔡少芬一家五口非常幸福，事業家庭兩得意（圖片來源：蔡少芬@微博）
蔡少芬一家五口非常幸福，事業家庭兩得意（圖片來源：蔡少芬@微博）
香港小姐 蔡少芬近年在內地發展，成績甚佳（圖片來源：蔡少芬@微博）
蔡少芬近年在內地發展，成績甚佳（圖片來源：蔡少芬@微博）
香港小姐 蔡少芬曾參演多部無綫劇（圖片來源：無綫《珠光寶氣》劇照）
蔡少芬曾參演多部無綫劇（圖片來源：無綫《珠光寶氣》劇照）
香港小姐 （圖片來源：無綫《珠光寶氣》劇照）
（圖片來源：無綫《珠光寶氣》劇照）

佘詩曼入行無耐就成為一線花旦

佘詩曼早前喺社交網貼素顏相，年屆46嘅佢被網民大讚保養得非常好，其實唔好唔記得阿佘係1997年港姐季軍，顏值一定有番咁上下高分。至於演技方面亦都好有天份，出道不久就成為TVB一線花旦，憑2006年《鳳凰四重奏》及2014年《使徒行者》做過兩次TVB視后。

同屆港姐冠軍翁嘉穗，卸任港姐翌年就嫁富商鄔友正，亞軍李明慧就於2003年成為人妻，淡出娛圈，喺幕前均未有好突出嘅作品。

香港小姐 1997年港姐季軍佘詩曼、冠軍翁嘉穗、亞軍翁嘉穗（圖片來源：新傳媒資料庫）
1997年港姐季軍佘詩曼、冠軍翁嘉穗、亞軍翁嘉穗（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 佘詩曼出道不久就成為TVB花旦（圖片來源：《鳳凰四重奏》劇照）
佘詩曼出道不久就成為TVB花旦（圖片來源：《鳳凰四重奏》劇照）
香港小姐 佘詩曼保養得宜，獲網民大讚（圖片來源：佘詩曼@微博）
佘詩曼保養得宜，獲網民大讚（圖片來源：佘詩曼@微博）

胡杏兒醉心演藝事業

現年47歲嘅郭羨妮係1999年港姐冠軍，但2011年嫁內地武指朱少杰就專心相夫教女，淡出幕前，直至最近復出拍港台劇《我們的開學禮》。佢同屆嘅季軍胡杏兒而家同樣係人妻人母，但杏兒就從來都冇停落嚟，唔止演出多部TVB劇集，拎過由「飛躍進步女藝員」至「最佳女主角」多個大大小小嘅獎項。

胡杏兒近年專注喺內地發展，為事業甚至忍受同囝囝長時間兩地分離，交由老公照顧。最近備戰綜藝節目《乘風破浪3》時，重遇當年選港姐評判之一嘅葉蒨文，葉蒨文透露當日有份投胡杏兒一票。

香港小姐 郭羨妮與同屆季軍胡杏兒都係人妻人母（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭羨妮與同屆季軍胡杏兒都係人妻人母（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 郭羨妮和老公朱少杰育有一女（圖片來源：郭羨妮@微博）
郭羨妮和老公朱少杰育有一女（圖片來源：郭羨妮@微博）
香港小姐 胡杏兒經常忙裡偷閒享受親子樂（圖片來源：myoliemyolie@IG）
胡杏兒經常忙裡偷閒享受親子樂（圖片來源：myoliemyolie@IG）
香港小姐 最新郭羨妮復出和馬浚偉合作（圖片來源：郭羨妮@微博）
最新郭羨妮復出和馬浚偉合作（圖片來源：郭羨妮@微博）
香港小姐 胡杏兒多年嚟喺拍劇與綜藝演工作出從無間斷（圖片來源：《熟女強人》劇照）
胡杏兒多年嚟喺拍劇與綜藝演工作出從無間斷（圖片來源：《熟女強人》劇照）

黃心穎曾被封「提名王」

雖然黃心穎同朱千雪喺2012年度港姐競選輸咗俾張名雅，只係分別拎到亞軍及季軍，不過佢哋嘅演藝路絕到比張名雅好。事關張名雅並沒有太多機會參演劇集，即使有份演出亦並無重要角色，反觀黃心穎同朱千雪發揮都好多。

香港小姐 黃心穎、張名雅及朱千雪係2012年度港姐三甲（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃心穎、張名雅及朱千雪係2012年度港姐三甲（圖片來源：新傳媒資料庫）

黃心穎喺《為食神探》演「周晴」一角令唔少人開始留意佢，《深宮計》更被視為係佢同前度馬國明嘅定情劇。心穎喺2015年台慶頒獎禮更成為「提名王」，總共有4個提名，可惜2019年因安心事件「絕迹」TVB

香港小姐 《深宮計》被視為係黃心穎同前度馬國明嘅定情劇（圖片來源：無綫《深宮計》劇照）
《深宮計》被視為係黃心穎同前度馬國明嘅定情劇（圖片來源：無綫《深宮計》劇照）
香港小姐 朱千雪曾演出多部電視劇（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱千雪曾演出多部電視劇（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 黃心穎原本事業發展得唔錯，但2019年因安心事件跌落谷底「（圖片來源：jacquelinebwong@IG）
黃心穎原本事業發展得唔錯，但2019年因安心事件跌落谷底「（圖片來源：jacquelinebwong@IG）

呂慧儀演處境場深入民心

講起2006年嘅港姐冠軍陳茵媺同亞軍周家蔚，好多人都會諗起佢哋人妻同人母嘅身份，兩人經常喺社交網晒幸福家庭生活，但問到佢哋曾經演過過咩戲就未必有好深刻嘅印象！

香港小姐 陳茵媺同周家蔚現時以家庭為重，甚少幕前演出（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳茵媺同周家蔚現時以家庭為重，甚少幕前演出（圖片來源：新傳媒資料庫）

至於同屆港組季軍呂慧儀由2017年開始就參演處境劇《愛·回家之開心速遞》中「熊若水」一角，所以形象比陳茵媺及周家蔚更入屋，同劇中拍檔張景淳更成為觀眾最喜歡嘅劇集CP之一。呂慧儀由於天生修長嘅美腿，被封「長腿蟹」，俘虜唔少宅男心。

香港小姐 呂慧儀由2017年開始就參演處境劇《愛·回家之開心速遞》（圖片來源：konniecrab@IG）
呂慧儀由2017年開始就參演處境劇《愛·回家之開心速遞》（圖片來源：konniecrab@IG）
香港小姐 與張景淳喺劇中演夫妻（圖片來源：konniecrab@IG）
與張景淳喺劇中演夫妻（圖片來源：konniecrab@IG）

陳倩揚由司儀變身媽媽級KOL

家境富裕嘅張舒雅係2008年香港小姐冠軍，但佢賽後無耐就向公司請病假，之後甚少履行港姐職責，仲退選世界小姐競選及國際中華小姐競選，引起TVB不滿將佢雪藏，卸任後無耐仲淡出埋娛圈，被封為「最hea港姐」。而同屆嘅亞軍陳倩揚唔止頂替張舒雅代表香港參加國際中華小姐，仲獲得亞軍及友誼小姐殊榮。佢最為人熟悉係擔任《東張西望》主持，2016約滿TVB後主力做司儀工作，近年更係一個好成功嘅媽媽級KOL。平日分享健康飲食秘方，吸引有唔少人追看。

香港小姐 家境富裕嘅張舒雅當選2008年香港小姐冠軍（圖片來源：新傳媒照片庫）
家境富裕嘅張舒雅當選2008年香港小姐冠軍（圖片來源：新傳媒照片庫）
香港小姐 陳倩揚曾擔任《東張西望》主持（圖片來源：《東張西望》截圖）
陳倩揚曾擔任《東張西望》主持（圖片來源：《東張西望》截圖）
香港小姐 2016約滿TVB後主力做司儀工作（圖片來源：chansinyeung@IG）
2016約滿TVB後主力做司儀工作（圖片來源：chansinyeung@IG）
香港小姐 陳倩揚同老公育有兩子一女（圖片來源：chansinyeung@IG）
陳倩揚同老公育有兩子一女（圖片來源：chansinyeung@IG）

蔡思貝範範掂 被封人肉發電機

2013年港姐三甲相信係喺圈中發展算係最平均同成績突出嘅一屆，冠軍陳凱琳、亞軍蔡思貝和季軍劉佩玥，三人都有涉足司儀、演戲、廣告多個範疇嘅發展，不過就只有蔡思貝曾喺TVB台慶頒獎禮中獲獎。

香港小姐 冠軍陳凱琳、亞軍蔡思貝和季軍劉佩玥都有涉足司儀、演戲、廣告嘅工作（圖片來源：新傳媒資料庫）
冠軍陳凱琳、亞軍蔡思貝和季軍劉佩玥都有涉足司儀、演戲、廣告嘅工作（圖片來源：新傳媒資料庫）

蔡思貝初出道曾被指撞樣KOL達哥，但樣貌標青嘅佢反而好快被觀眾認識，同時被公司力捧嘅佢得到唔少演出機會，成績算唔錯，2017年獲TVB「最受歡迎電視女角色」獎及2020年TVB「最佳女主角」獎，不過人紅就是非多，最轟動的莫過於外界對其學歷嘅質疑，而佢嘅緋聞亦都好多，入行9嘅年就有10個緋聞男友，被網民稱為「人肉發電機」。

香港小姐 《萬千星輝頒獎典禮2017》王晶頒「最受歡迎電視女角色」俾蔡思貝（圖片來源：新傳媒資料庫）
《萬千星輝頒獎典禮2017》王晶頒「最受歡迎電視女角色」俾蔡思貝（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 （圖片來源：無綫《鐵馬戰車》截圖）
（圖片來源：無綫《鐵馬戰車》截圖）

何依婷黑馬成新一代女神

何依婷2017年參選獲亞軍，佢就唔止學歷高，畢業美國史丹福大學，卸任冇耐被安排加入《學是學非》，成功入屋。2020年喺劇集《機場特警》嘅演出更獲提名台慶頒獎禮嘅「最受歡迎電視女角色」，劇中豪放坐楊明大髀談情，成功引起網民討論之餘，仲成為新一代女神，備受力捧。

同冠軍雷莊𠒇卸任後就冇同TVB續約，返咗加拿大生活，早前更被TVB高層樂易玲封「最跌眼鏡港姐」。

香港小姐 雷莊𠒇被TVB高層樂易玲封「最跌眼鏡港姐」（圖片來源：新傳媒資料庫）
雷莊𠒇被TVB高層樂易玲封「最跌眼鏡港姐」（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 何依婷喺《機場特警》豪放坐楊明大髀談情，引起網民熱話（圖片來源：《機場特警》截圖）
何依婷喺《機場特警》豪放坐楊明大髀談情，引起網民熱話（圖片來源：《機場特警》截圖）
香港小姐 （圖片來源：《機場特警》截圖）
（圖片來源：《機場特警》截圖）

黃嘉雯獲馮盈盈鼓勵入行圓夢

黃嘉雯入行前任職模特兒，因為受師姐馮盈盈鼓勵，毅然參選港姐圓演藝夢，2019年以大熱姿態奪港姐冠軍。可惜當選後曾經零工作，比起馮盈盈接商演接到手軟，真係令人擔心佢嘅前途。直至卸住後除咗擔任《流行都巿》等綜藝節目嘅主持，亦開始有劇拍，當中包括《把關者們》、《十月初五的月光》、《青春不要臉》、《廉政行動2022》，以及新劇《法言人》，但成績卻唔及同屆嘅季軍古佩玲和亞軍王菲，古佩玲同王菲舊年均獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」，兩人嘅表現比黃嘉雯率先獲得公司肯定。

香港小姐 黃嘉雯2019年以大熱姿態奪港姐冠軍（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃嘉雯2019年以大熱姿態奪港姐冠軍（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 黃嘉雯曾被傳媒喻為「黃金比例身材」（圖片來源：carmaneysantiago@IG）
黃嘉雯曾被傳媒喻為「黃金比例身材」（圖片來源：carmaneysantiago@IG）

入行3年嘅古佩玲曾經講過參選港姐係圓婆婆心願，而佢亦係同屆港姐工作最多嘅一位。初時以客串加入《愛·回家之開心速遞》劇組，憑住樣貌、聲線及身材吸引唔少觀眾亦都係TVB「女神」之一。

香港小姐 古佩玲都有演《愛·回家之開心速遞》（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》劇照）
古佩玲都有演《愛·回家之開心速遞》（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》劇照）
香港小姐 古佩玲雖然只獲季軍，但都有好多曝光機會（圖片來源：新傳媒資料庫）
古佩玲雖然只獲季軍，但都有好多曝光機會（圖片來源：新傳媒資料庫）
香港小姐 亞軍王菲都有份演出新劇《法言人》（圖片來源：wongfeiiiiii@IG）
亞軍王菲都有份演出新劇《法言人》（圖片來源：wongfeiiiiii@IG）

撰文：東方新地圖片來源：《鐵馬戰車》截圖，《愛·回家之開心速遞》劇照，wongfeiiiiii@IG，《機場特警》截圖，郭羨妮@微博，《熟女強人》劇照，jacquelinebwong@IG，konniecrab@IG，chansinyeung@IG，《鐵拳英雄》劇照，《不脫襪的人》劇照，蔡少芬@微博，《珠光寶氣》劇照，佘詩曼@微博，myoliemyolie@IG，郭羨妮@微博，《熟女強人》劇照，《鳳凰四重奏》劇照，新傳媒資料庫

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