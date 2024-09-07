香港小姐｜盤點近年15個港姐三甲面試照 難忘朱千雪全素顏見記者
盤點近年香港小姐面試照
2010年香港小姐｜冠軍陳庭欣
當年22歲的陳庭欣（Toby）參選香港小姐前為人事顧問，那時候她比較瘦，外表平凡，擁有包包臉及大鼻，經常笑時露出牙肉，所以被不少網民取笑一笑嚇壞人，不被外界看好。結果，Toby卻爆冷奪冠，同時獲「國際親善小姐」和「旅遊大使」兩個獎項成三料冠軍，網上即群起罵聲，指比賽不公。12年後，Toby女大十八變，當日的臉容已完全改變，比當年甚有觀眾緣。
2011年香港小姐｜冠軍朱晨麗
當年23歲的朱晨麗為芭蕾舞蹈員，她外表甜美，在第一輪面試中已表現突出，即時成為該屆大熱，由頭帶到尾，最後成功奪得港姐冠軍。多年後，朱晨麗不論是身材或是樣貌都保養得十分好，依然仙氣十足。
2012年香港小姐｜冠軍 張名雅、亞軍 黃心穎、季軍朱千雪
當年24歲的張名雅為學生，由於她的衣著打扮相比其他佳麗較為老成，但憑著決賽當日表現淡定，加上當年原本首次實行香港小姐普選，即由全港市民一人一票選出冠軍，豈料伺服器出現問題，賽制隨即改由評判選出冠軍，令原本領先的朱千雪失落冠軍，張名雅亦因而勝出。當年張名雅的舅公張堅庭亦坦言，若觀眾投票，她未必可以奪冠，因為朱千雪的樣貌較甜美。不過，事隔多年，張名雅的樣貌雖然沒有明顯改變，但身形變得瘦削的她，加上已婚又已為人母，女人味更勝從前。
當年23歲的黃心穎參選前為學生，是2012年的香港小姐亞軍。回顧首輪面試時的黃心穎，她的膚色較黑，配以一頭烏黑長髮，被網民嘲笑與外傭的打扮無異，更指她與蔡一智撞樣，現時的她則較從前順眼。
當年24歲的朱千雪原是一名行政助理，她在首輪面試以全素顏，以及簡單的打扮來參加，但其甜美笑容、氣質已讓她在一眾參加者中脫穎而出，成為當屆大熱！雖然，比賽最終因伺服器出現問題而改賽制，令原本有機會奪冠的朱千雪只能得季軍，但不少網民指她是其中一位最有親和力的港姐，觀眾緣甚好。現時的朱千雪雖已轉投法律界，但她的魅力依然沒法擋！
2013年香港小姐｜冠軍 陳凱琳、亞軍 蔡思貝、季軍 劉佩玥
當年22歲的陳凱琳（Grace）剛大學畢業就來參選港姐，她以一副大眼高鼻的臉孔引起廣大關注，加上其未夠90磅的身形亦引起大眾的熱議，決賽結果由觀眾投票和大會評判選出，Grace以17萬票大熱姿態當選冠軍。入行後，Grace即被力捧，2018年與鄭嘉穎結婚，現已成兩子之母，但其美貌依然，比以前還有女人味。
當年22歲的蔡思貝（Sisley）為學生，由德國回港參選港姐，當時Sisley的皮膚較黑，被網民指她像KOL達哥，不過其性格硬朗吸引很多網民支持，最後取得11萬票成當屆亞軍。入行後，Sisley劇接劇，雖可塑性極高，但因演技幼嫩受到網民批評。捱過多年負評後，她憑自己個人努力，終於2020年憑 《踩過界》 趙正妹一角，獲得「最佳女主角」。如今Sisley經常擔正女一，皮膚已變白皙，個人亦變得愈來愈有自信，比初入行更美、更順眼。
當年23歲的劉佩玥（Moon）為項目主任，174cm的她是該屆最高的港姐，憑著樣子甜美，加上臨場發揮不錯，最後獲全港6萬多名網民投票給她，奪得季軍。Moon隨即加入TVB主力以拍劇為主，起初雖大多以懷女人、小三等角色，但其演技自然，極高塑造性，因而備受力捧。
2015年香港小姐｜冠軍麥明詩
當年23歲的麥明詩（Louisa）為學生，修讀劍橋大學法學士，參選時被發現是會考的十優狀元，被冠以「高挑楊采妮」稱號，絕對是美貌與智慧並重。當年為大熱的Louisa在兩輪面試都表現得相當方淡定，最後毫無懸念坐上冠軍寶座。現時Louisa已開始淡出娛樂圈，並投身律師行業，於著名跨國顧問公司擔任商業顧問。
2016年香港小姐｜冠軍馮盈盈
當年22歲的馮盈盈為學生，在香港大學修讀營養學。 當年馮盈盈憑著白滑皮膚、甜美的笑容和苗條的身材，加上擁有「港大校花」之名，賽前時已被看高一線，最後以大熱姿態取得冠軍寶座。近年馮盈盈在演藝圈發展相當順利，不論是拍劇或是主持節目都經常見到她的身影，是近年最上位的港姐。
2017年香港小姐｜亞軍何依婷
何依婷（Regina）當年23歲原為金融服務顧問，首輪面試時雖打扮簡單，但憑着一雙大眼成功突圍而出。最後在決賽時越戰越勇，表現令觀眾眼前一亮，終奪得亞軍。如今Regina成為上位花旦，在早前的《十月初五的月光》首度擔任女主角。
2018年香港小姐｜冠軍 陳曉華、亞軍 鄧卓殷
當年23歲的陳曉華（Hera）剛畢業於中大護理系，當時接受訪問時表示自己未有工作，加上實習時受到病人啟發，所以決定參選港姐。Hera笑容甜美，身高173cm的她擁有模特兒身材，首輪面試時就被爆出是藝人狄易達的前度女友，隨即成傳媒焦點，加上甜美外表理成章成為大熱，並奪得該屆冠軍。如今Hera已跳躍成女一地位，在演藝圈發展順利。
當年23歲的鄧卓殷（Amber）為見習建築師，她在首輪面試時身穿黑色長裙，較其他參加者低調，不過出眾樣貌不被忽視。到次輪面試時，Amber換上橙色露肩短裙，配以招牌甜美笑容，成功殺入決賽。Amber於決賽時憑淡定口才，加上為組合「農夫」，另起外號「播種的機」成功得到評判喜愛，最終得到亞軍及最上鏡小姐。
2020年香港小姐｜冠軍謝嘉怡
當年25歲參選香港小姐的謝嘉怡（Lisa）是混血兒，爸爸是香港人而媽媽是蘇格蘭人，參選前為蘇格蘭的手術室護士。Lisa早在頻面試時已表現得十分真誠，加上鬼妹仔樣貌，令她成為該屆大熱。決賽當晚，Lisa在才藝表演時高歌一曲〈上海灘〉，為大家帶來驚喜，又指參選是為了圓父親多年的夢想，坦白得可愛，同時令全場捧腹大笑，終以大熱姿態成為《香港小姐2020》雙料冠軍，獲「最上鏡小姐」兼登上港姐冠軍寶座。如今Lisa觀眾緣甚廣，獲安排出演不同節目，包括在《愛·回家之開心速遞》中演「呂冠君」一角。
2021年香港小姐｜冠軍宋宛穎
22歲的宋宛穎畢業後便參觀香港小姐，她是中葡混血兒，宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍的文寶雪，而她亦深得其母遺傳美，終在準決賽當晚憑藉在問答環節，以突出表現成功彈出，獲得冠軍。