香港小姐｜盤點近年15個港姐三甲面試照 難忘朱千雪全素顏見記者

TVB一年一度的香港小姐競選即將舉行，每次港姐面試都成為「年度盛事」，事關各參選佳麗「未進化」前的造型的確驚喜不斷，各式衣著打扮，行為舉止都會成為熱話。回望過去歷年香港小姐三甲在第一輪面試時，外形經已非常出眾，有的更是全素顏示人，十分勇敢！如今港姐們都今非昔比，愈變愈美，馬上回顧他們的首輪面試照。

