香港電影金像獎大清算 細數歴屆之「最」
歷屆金像獎 攞「最佳女主角」最多次嘅演員
曾喺9次提名中有5次封后嘅張曼玉，成為最多次數嘅金像獎影后，當中《甜蜜蜜》、《阮玲玉》等更係其經典代表作。
入圍「最佳女主角」最多但從未獲獎嘅演員
鄭秀文曾經7次提名金像獎「最佳女主角」，而喺第21屆中更試過憑《鍾無艷》、《同居蜜友》同《瘦身男女》有3個提名，不過嗰年最後由張艾嘉（《地久天長》）攞咗。
入圍「最佳女主角」最多次嘅演員
張艾嘉都曾11次獲提名金像獎「最佳女主角」，包括今屆《相親相愛》，當中曾2次得獎。
最年輕嘅「最佳女主角」
1983年，只有17歲嘅林碧琪，就係憑《o靚妹仔》封后。
最年長嘅「最佳女主角」
羅蘭喺2000年憑《爆裂刑警》封后，當年66歲，係最年長嘅金像獎「最佳女主角」。
攞「最佳男主角」最多次嘅演員
有11次提名過影帝嘅梁朝偉，曾憑《花樣年華》、《重慶森林》、《春光乍洩》、《無間道》、《2046》呢五套電影5次封帝。
入圍「最佳男主角」最多次嘅演員
近年多產嘅劉青雲，37年嚟曾16次提名金像獎「最佳男主角」，但只係憑07年《我要成名》同15年《竊聽風雲3》攞過2次影帝。
最年長嘅 「最佳男主角」
1996年，已故嘅喬宏憑《女人四十》封帝，當年69歲嘅佢，成為最年長提名同攞獎嘅金像獎影帝。
攞「最佳導演」最多次嘅導演
導演許鞍華咁多年嚟共有12次提名，當中憑《投奔怒海》、《女人四十》、《天水圍的日與夜》、《桃姐》同《黃金時代》共攞過5次金像獎「最佳導演」。
入圍「最佳導演」最多次嘅導演
不過講到提名得最多嘅就係杜琪峯，37年嚟共有18次提名，當中亦憑《槍火》、《PTU》、《黑社會》3次得獎。
入圍「最佳導演」最多但從未獲獎嘅導演
陳木勝曾憑《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》、《掃毒》等電影提名過共5次金像獎「最佳導演」；其中《掃毒》喺該屆共有8個提名，但都全軍覆沒，陰功！
首部大滿貫電影
大滿貫即係同一部電影同時包下金像獎「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」同「最佳男、女主角」獎項，而第1次出現大滿貫係喺第15屆香港電影金像獎，由許鞍華執導嘅《女人四十》；相隔16年後，同樣由許鞍華執導嘅《桃姐》，則於第31屆香港電影金像獎再次大滿貫。
首部演技獎大滿貫電影
2016年由翁子光執導嘅《踏血尋梅》同時獲得「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」和「最佳新演員」獎，實現金像獎史上首次演技獎大滿貫。
獲獎最多嘅電影
王家衛拍咗十幾年嘅《一代宗師》，梁朝偉、章子怡主演，喺第33屆香港電影金像獎中共有14項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳女主角」等等，埋單一共攞咗12個獎，係歷年嚟獲獎最多嘅電影。
最多提名但全軍覆沒嘅電影
由黎明、甄子丹主演嘅《七劍》，喺第25屆香港電影金像獎上，獲「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女配角」等11項提名，可惜冇一獲獎。
常見問題
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