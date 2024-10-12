《黑色月光》馬志威成功憑角色入屋 戲內冷血戲外專一！

2019年王晶監製的TVB劇集《荷里活有個大老千》除了有重量級老戲骨之外，劇內也有不少新鮮面孔，而飾演冷血「螳螂」的馬志威就是其中一個令人矚目的新面孔之一！來到2024馬志威再拍TVB劇《黑色月光》，剃走標誌式鬍鬚，表成青靚白淨的富家公子大渣男！

