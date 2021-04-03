孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
文：東方新地 ｜圖：孫慧雪IG
孫慧雪升呢人妻人母，仍本著活到老玩到老的人生目標，自言與3歲半兒子Riley的關係似玩伴多過母子。日前阿雪又有新搞作，著上《魔雪奇緣》公主Elsa的藍色珠片裙、加上一個淺金色的長辮假髮，連經典動作都抄到足﹗
Elsa上身的孫慧雪在片中話：「我係孫慧雪，人稱孫雪，從細到大我只有一個夢想，就係成為女強人。」
《魔雪奇緣》改成《孫雪奇緣》
本來對鏡甜笑的孫慧雪，表現優雅，走過佈滿燈泡的夢幻通道時，一臉陶醉在轉圈，如公主上身。不過鏡頭一轉，孫慧雪卻露出猙獰笑容，咬實牙齒相當肉緊，然後模仿主角Elsa「放冰」，連電影名都由「魔雪奇緣」改成「孫雪奇緣」。
網民留言話阿雪「你將本來公主徹底崩壞」、「令小朋友留下極大童年創傷」，不過大部分網民都讚賞阿雪呢次惡搞，大讚表情肉緊到位，搞笑十足「我笑到輕咗一磅」、「表情一百分」。
原來阿雪惡搞公主是為廣告客戶宣傳，佢留言「身為超級fans嘅我，為咗一圓夢想，特別去《魔雪奇緣》經典人物場景，展開一場《孫雪奇緣》旅程」，有網民忍唔住問「點解你成日接到啲咁好玩嘅工作？」，阿雪親回：「我隨住自己個性演出，可能客戶並唔係咁要求。」
盤點男女藝人惡搞Elsa公主
13年迪士尼動畫《魔雪奇緣》瘋魔萬千少女及女童心，19年播出第二集依然賣座，熱潮一直至今未減，歷年來都被不少藝人惡搞過，當中仲有男藝人去扮主公㖭，慎入。
1.Bob為兄弟結婚化身厚唇肥Elsa
15年林盛斌為梁烈唯（現改名梁競徽）結婚做兄弟，接新娘時被姊妹要求扮《魔雪奇緣》的Elsa，阿Bob為兄弟可成功搶到新娘，瞓身演出。
2.袁偉豪含蓄扮Elsa
《愛回家》除了鍾情惡搞楊千嬅外，亦有惡搞過《魔雪奇緣》，「大小姐」林淑敏、「熊若水」呂慧儀，就連「KC」歐瑞偉都cosplay過公主Elsa。
3.《愛回家》大小姐化妝舞會扮公主
4.呂慧儀拍劇化身Elsa
5.歐瑞偉變性Elsa有事業線
6.張栢芝Elsa上身溜冰
張栢芝16年現身湖南衛視的春晚上，扮演Elsa公主表演溜冰，並獻唱《魔雪奇緣》主題曲，張栢芝指事前只排練了兩日。
7. Angelababy生日會玩公主Cosplay
Angelababy楊穎前年為慶祝30歲生日，大玩公主主題，壽星女扮《魔雪奇緣》女主角Elsa，經理人扮Anna，而佢親細佬都有扮鬼扮馬出席生日會，不過相片中未見老公黃曉明。