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孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa

東方新地

38 歲孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》（Frozen）中的公主Elsa，打扮一絲不苟，淺藍色晚裝笠埋個金色長辮假髮，連動作都抄到足，不過阿雪卻配上猙獰笑容，將原來優雅公主徹底崩壞。

文：東方新地 ｜圖：孫慧雪IG

孫慧雪升呢人妻人母，仍本著活到老玩到老的人生目標，自言與3歲半兒子Riley的關係似玩伴多過母子。日前阿雪又有新搞作，著上《魔雪奇緣》公主Elsa的藍色珠片裙、加上一個淺金色的長辮假髮，連經典動作都抄到足﹗

孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
孫慧雪笠上假髮扮《魔雪奇緣》公主Elsa。

Elsa上身的孫慧雪在片中話：「我係孫慧雪，人稱孫雪，從細到大我只有一個夢想，就係成為女強人。」

孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
阿雪對鏡撥髮露出甜美笑容，跟公主氣質相似。
孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
阿雪掀起長裙、公主式不停轉圈，營造夢幻感覺。

《魔雪奇緣》改成《孫雪奇緣》

本來對鏡甜笑的孫慧雪，表現優雅，走過佈滿燈泡的夢幻通道時，一臉陶醉在轉圈，如公主上身。不過鏡頭一轉，孫慧雪卻露出猙獰笑容，咬實牙齒相當肉緊，然後模仿主角Elsa「放冰」，連電影名都由「魔雪奇緣」改成「孫雪奇緣」。

孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
孫慧雪突然面目猙獰，公主都變巫婆。
孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
孫慧雪咬牙切齒，惡搞公主。

網民留言話阿雪「你將本來公主徹底崩壞」、「令小朋友留下極大童年創傷」，不過大部分網民都讚賞阿雪呢次惡搞，大讚表情肉緊到位，搞笑十足「我笑到輕咗一磅」、「表情一百分」。

孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
阿雪學Elsa「放冰」，不過表情仍然好猙獰。
孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
現場有特效噴煙。
孫慧雪惡搞《魔雪奇緣》變崩壞公主 盤點7位男女藝人騎呢扮Elsa
孫慧雪惡搞成《孫雪奇緣》，製作好認真﹗

原來阿雪惡搞公主是為廣告客戶宣傳，佢留言「身為超級fans嘅我，為咗一圓夢想，特別去《魔雪奇緣》經典人物場景，展開一場《孫雪奇緣》旅程」，有網民忍唔住問「點解你成日接到啲咁好玩嘅工作？」，阿雪親回：「我隨住自己個性演出，可能客戶並唔係咁要求。」

盤點男女藝人惡搞Elsa公主

13年迪士尼動畫《魔雪奇緣》瘋魔萬千少女及女童心，19年播出第二集依然賣座，熱潮一直至今未減，歷年來都被不少藝人惡搞過，當中仲有男藝人去扮主公㖭，慎入。

1.Bob為兄弟結婚化身厚唇肥Elsa

15年林盛斌為梁烈唯（現改名梁競徽）結婚做兄弟，接新娘時被姊妹要求扮《魔雪奇緣》的Elsa，阿Bob為兄弟可成功搶到新娘，瞓身演出。

阿Bob為梁烈唯婚禮擔任兄弟團之一，接新娘時被姊妹們要求扮Elsa，變成厚唇肥版Elsa，公主大崩壞﹗ 林盛斌IG
阿Bob為梁烈唯婚禮擔任兄弟團之一，接新娘時被姊妹們要求扮Elsa，變成厚唇肥版Elsa，公主大崩壞﹗ 林盛斌IG
阿Bob真係好落力。 林盛斌IG
阿Bob真係好落力。 林盛斌IG

2.袁偉豪含蓄扮Elsa

阿Bob興奮到上枱跳舞，相比前方的兄弟之一、同樣扮Elsa的袁偉豪就無阿Bob咁放。 林盛斌IG
阿Bob興奮到上枱跳舞，相比前方的兄弟之一、同樣扮Elsa的袁偉豪就無阿Bob咁放。 林盛斌IG

《愛回家》除了鍾情惡搞楊千嬅外，亦有惡搞過《魔雪奇緣》，「大小姐」林淑敏、「熊若水」呂慧儀，就連「KC」歐瑞偉都cosplay過公主Elsa。

3.《愛回家》大小姐化妝舞會扮公主

林淑敏「大小姐」在《愛回家》中曾扮《魔雪奇緣》Elsa公主，透深長事業線。 林淑敏IG
林淑敏「大小姐」在《愛回家》中曾扮《魔雪奇緣》Elsa公主，透深長事業線。 林淑敏IG
送水輝扮王子去配襯Elsa公主「大小姐」。 許家傑IG
「送水輝」許家傑扮王子去配襯Elsa公主「大小姐」。 許家傑IG

4.呂慧儀拍劇化身Elsa

「熊若水」呂慧儀都在《愛回家》中扮過Elsa，個假髮有啲亂。 《愛回家》截圖
「熊若水」呂慧儀都在《愛回家》中扮過Elsa，個假髮有啲亂。 《愛回家》截圖
「龔水」一個扮Elsa，一個扮吸血僵屍。
「龔水」一個扮Elsa，一個扮吸血僵屍。

5.歐瑞偉變性Elsa有事業線

歐瑞偉扮Elsa公主，咬唇兼露出事業線，好攞命﹗
歐瑞偉扮Elsa公主，咬唇兼露出事業線，好攞命﹗

6.張栢芝Elsa上身溜冰

張栢芝16年現身湖南衛視的春晚上，扮演Elsa公主表演溜冰，並獻唱《魔雪奇緣》主題曲，張栢芝指事前只排練了兩日。

張栢芝透露喜歡溜冰，為表演練習了兩天。
張栢芝透露喜歡溜冰，為表演練習了兩天。
張栢芝仲咪咀唱埋《魔雪奇緣》主題曲。
張栢芝仲咪咀唱埋《魔雪奇緣》主題曲。

7. Angelababy生日會玩公主Cosplay

Angelababy楊穎前年為慶祝30歲生日，大玩公主主題，壽星女扮《魔雪奇緣》女主角Elsa，經理人扮Anna，而佢親細佬都有扮鬼扮馬出席生日會，不過相片中未見老公黃曉明。

Angelababy前年生日扮Elsa，唔知今年又會扮咩﹗
Angelababy前年生日扮Elsa，唔知今年又會扮咩﹗
Angelababy扮Elsa，經理人Kim扮Anna。
Angelababy扮Elsa，經理人Kim扮Anna。

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