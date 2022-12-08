麥明詩林作當年分手有內幕！疑似「第三者」介入？被背叛出軌爆喊！

麥明詩同林作曾拍拖三年，期間不時被傳媒影到甜蜜拍拖，自從兩人分手後，林作與裕美就高調曬恩愛，而麥明詩則於近日才傳出與盛勁為拍拖。有不少網民都隨即翻舊聞，更指林作是麥明詩黑歷史，其實當年二人分手時，麥明詩時常觸景傷情。重溫2016年林作麥明詩二人戀情告急來龍去脈。