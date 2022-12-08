麥明詩林作當年分手有內幕！疑似「第三者」介入？被背叛出軌爆喊！
林作麥明詩2016年分手上封面！傳因有第三者介入？
2016年9月6日晚上十時左右，本刊曾獨家直擊麥明詩到將軍澳電視城為「2016年度香港先生選舉」做決賽綵排，期間獨自行到走廊講電話，並傷心飲泣，不時用手抹去臉上淚痕，傾咗大約半小時後才掛線入廠綵排。直至凌晨一時收工，麥明詩未有返家休息，而係駕車直駛林作位於麥當勞道嘅豪宅，甫下車，麥明詩見本刊記者仍強顏歡笑，問到剛喺TVB喊得好緊要，麥強笑說：「冇呀！OK…（感情定工作上問題？）都係壓力，各方面⋯（同男友感情點？）朋友囉！諗住叫佢拎番啲嘢俾我，但你哋喺度！」
麥明詩上林作屋企執嘢走
麥明詩之後上樓近一小時後才下樓，被問到林作媽媽都好想二人復合？麥明詩說：「拍拖係兩個人嘅事，都盡量唔理其他嘅嘢！（會否擔心林媽媽好傷心）我諗佢最緊要都係個仔嘅決定！（之前傳林媽媽送六千五百萬嘅單位畀你）唔係好清楚佢啲嘢，點都唔係畀我啦！佢（林作）都冇搬到！」執嘢走，仲將男友降呢為朋友，正式為「明作戀」畫上句號！
麥明詩爆喊呻迷惘
同一日，麥明詩接受《新地》Live fb訪問，期間提到同男友林作嘅關係，麥明詩表示感到好迷惘，更數度感觸落淚，當記者再問原諒咗佢（林作）未，麥明詩喊住話：「我覺得唔係話原唔原諒，件事唔係你哋睇到咁簡單！」
問到是否已同林作復合，麥明詩表示只係食lunch！至於近期有否異性追求，麥明詩笑言唔可以控制其他人做乜：
「其實我覺得人長大咗，人與人之間唔係咁清，當然唔係我想唔清晰（開始緊張，抓頭髮）⋯我驚我講到喊（手掩面）⋯唔係話可以咁清晰⋯人非草木！」
提感情事落淚
麥明詩自認係一個大情大性之人，不過，佢坦言身邊人未必了解佢感受！「其實，好多事好易令我開心，但唔係人人都get到，我覺得我係有啲奇怪，我要嘅開心係佢要明白我嘅emotions，或者佢幽默感要好特殊，變咗唔係個個都氹到我開心！但唔係送花送咭能夠觸動到我！」
林作夜蒲識女仔
咁件事到底係點？當年，麥明詩忙於在深圳拍無綫劇《賭城群英會》，但同時林作就被發現與女友人Victoria夜蒲銅鑼灣，仲當街向對方「抄牌」。如此「明張目膽」，難怪Louisa即時嬲爆！據知，Louisa在深圳拍劇時已經喊足好多日，一度拒聽男友電話！
之後，麥明詩返港與林作見面，二人去到中環一意大利餐廳，據聞，係佢哋第一次約會的地方，所以別具意義。期間，林作都誠意十足，有風度地替女友點餐，又主動幫女友搞勻飲品。誰不知食飯途中氣氛急轉直下，麥明詩突然激動喊出嚟，不斷飲泣，林作頓時嚇得不知所措，只係不斷遞紙巾給女友，不斷氹女友補鑊。
FB留言冧女 當時林作曾被發現不時在Victoria的FB留下曖昧字句︰「I can’t stare at this profit pic a moment longer because I fear I might fall in love with you… oh too late」（我不敢再盯著看這張相多一刻，因為我怕我會愛上你⋯⋯噢，太遲了！）男友口花又風流，麥明詩點會唔傷心！
原來，Victoria同林作一樣喺牛津大學法律系畢業，曾任終審法院的司法助理，當時已經係大狀。對被指「抄牌」林作聲稱純屬一場誤會，仲話其實麥明詩都認識Victoria，搵番舊相，三人的確曾在公開場合同場出現過！
重溫當年影片