9月生日藝人明星 盤點處女座、天秤座之星！
文：東方新地、圖：東方新地/各名人藝員Facebook
9月生日明星藝人 + 處女座生日明星藝人 (8月24日~9月23日)
曾江(Kenneth Tsang) 1935年9月2日
86歲的曾江，原名曾貫一，1935年出生，中學就讀九龍華仁書院，及後於美國加州大學柏克萊分校建築系畢業。回港後曾從事建築師工作三年，其後轉投演藝界，六十年代拍過數以百計的香港粵語片。曾江一向被評是好戲之人，直到2015年憑《竊聽風雲3》而首奪香港電影金像獎「最佳男配角」。2015年前為了宣傳《四個小生去旅行》同謝賢上演了一場動作戲：
林家謙 1991年9月3日
作為叱咤出道年資最淺的男歌手獎得主，踏入30歲的林家謙最近在生日前夕推出了新歌《難道喜歡處女座》，儼如處女座代言人，負責填詞的Wyman更打趣說：「點解會有呢首歌？因為好多人怕處女座而我係ok處女座嘅哈哈。」
陳曉東 1935年9月3日
踏入46歲的陳曉東，早年聚了台妹老婆、育有兩女，不過發展重心以北京為主；對上一次活躍於香港，應該係2019年3月於紅館開騷 ，近年陳曉東自拍照臉容扭曲、驚變動漫人物 網友：「變咗薛芷倫！」（按此看詳情）
呂慧儀 1982年9月3日
2006年參選港姐取得季軍後加入娛樂圈，並於2011年嫁香港先生男友黃文廸，二人育有一子，2018年離婚，不敵七年之癢。
袁詠儀（Anita Yuen）1971年9月4日
出生於香港，畢業於香港理工大學，1990年度香港小姐，94、95連續兩年奪金像獎影后，2001年與張智霖結婚後，2006誕下一子，近年減少拍攝影視作品，一家三口出現於大陸綜藝節目。
黃子華 1960年9月5日
除了年初《乜代宗師》之後黃子華已經無乜新消息，早兩年黃子華還會在生日出Post接受大家祝賀，不過自從《金盆𠺘口》之後已經半退休，甚少露面。
鄭裕玲 1957年9月9日
Do姐近年集中為無綫電視主持大型直播節目，以及在商業二台叱咤903主持節目《口水多過浪花》，近年最佳幕前拍檔係農夫，合作《Do姐有問題》已添食數輯。
李駿傑 [email protected] 1995年9月8日
MIRROR12子入面，有三位都係「9月壽星」，最先賀生日的，是今年26歲的李駿傑，擅長唱歌。跳舞的MIRROR成員Jeremy，粉絲名稱為Unicorn獨角獸。
王智德[email protected] 1989年9月21日
楊樂文[email protected] 1989年9月26日
張國榮（Leslie Cheung）1956年9月12日
本名張發宗，歌影壇巨星，出身於香港、演藝圈多棲發展最成功的代表之一。張國榮的一生雖然很短暫，卻帶給了我們無數的回憶：
陳慧琳 1972 年 9 月 13 日
蔡依林（Jolin Tsai）1980年9月15日
台灣流行樂天后，連續十張專輯十度成為臺灣年度唱片銷量女歌手冠軍！美國《福布斯》雜誌曾報導蔡依林為「收入最高的中華名人」之一。
蔡少芬（Maggie Cheung）1973 年 9 月 17 日
張曼玉（Maggie Cheung）1964年9月20日
生於香港，祖籍上海，1983年參加了「香港小姐」，18歲獲得亞軍及最上鏡小姐。五屆香港電影金像獎影后，四屆台灣金馬獎影后，2004年憑前夫奧利華阿薩耶斯（OlivierAssayas）執導的法國電影《Clean》，首度榮膺康城影后。
姚焯菲 Chantel 2006年9月22日
田蕊妮 1971年9月28日
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