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9月生日藝人明星 盤點處女座、天秤座之星！

東方新地

9月生日的明星藝人唔止袁詠儀、蔡依林、陳慧琳，好多新一代的偶像都係這個月份出生，你身邊有冇處女座、天秤座的朋友具備明星特質？你同多少明星同年同生肖呢？快來看看吧！ 如果有遺漏，歡迎inbox《東方新地》好讓我們補充補充！

文：東方新地、圖：東方新地/各名人藝員Facebook

網絡傳說⋯⋯9月出生的朋友，授孕嘅過程大約在平安夜⋯⋯
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網友留言引證，又好似真係平安夜嗰晚⋯⋯
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唔通9月處女座係咁解？不如睇下9月出世嘅藝人有邊幾位？！
唔通9月處女座係咁解？不如睇下9月出世嘅藝人有邊幾位？！

9月生日明星藝人 + 處女座生日明星藝人 (8月24日~9月23日)

曾江(Kenneth Tsang) 1935年9月2日

86歲的曾江，原名曾貫一，1935年出生，中學就讀九龍華仁書院，及後於美國加州大學柏克萊分校建築系畢業。回港後曾從事建築師工作三年，其後轉投演藝界，六十年代拍過數以百計的香港粵語片。曾江一向被評是好戲之人，直到2015年憑《竊聽風雲3》而首奪香港電影金像獎「最佳男配角」。2015年前為了宣傳《四個小生去旅行》同謝賢上演了一場動作戲：

曾江生日
謝賢爆當年摑曾江係做戲 被擺上枱好陰功…

林家謙 1991年9月3日

作為叱咤出道年資最淺的男歌手獎得主，踏入30歲的林家謙最近在生日前夕推出了新歌《難道喜歡處女座》，儼如處女座代言人，負責填詞的Wyman更打趣說：「點解會有呢首歌？因為好多人怕處女座而我係ok處女座嘅哈哈。」

林家謙2019年的生日自帖。（圖片來源：林家謙IG）
林家謙2019年的生日自帖。（圖片來源：林家謙IG）

陳曉東 1935年9月3日

踏入46歲的陳曉東，早年聚了台妹老婆、育有兩女，不過發展重心以北京為主；對上一次活躍於香港，應該係2019年3月於紅館開騷 ，近年陳曉東自拍照臉容扭曲、驚變動漫人物 網友：「變咗薛芷倫！」（按此看詳情

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呂慧儀 1982年9月3日

2006年參選港姐取得季軍後加入娛樂圈，並於2011年嫁香港先生男友黃文廸，二人育有一子，2018年離婚，不敵七年之癢。

9月生日明星藝人 處女座、天秤座之星 傳說係佢哋父母喺平安夜⋯⋯

袁詠儀（Anita Yuen）1971年9月4日

出生於香港，畢業於香港理工大學，1990年度香港小姐，94、95連續兩年奪金像獎影后，2001年與張智霖結婚後，2006誕下一子，近年減少拍攝影視作品，一家三口出現於大陸綜藝節目。

袁詠儀9月生日
袁詠儀在張智霖面前認做小三 含淚指「我以後也要告訴小朋友我做錯了」

黃子華 1960年9月5日

除了年初《乜代宗師》之後黃子華已經無乜新消息，早兩年黃子華還會在生日出Post接受大家祝賀，不過自從《金盆𠺘口》之後已經半退休，甚少露面。

黃子華鄭裕玲生日
Do姐同黃子華都係處女座

鄭裕玲 1957年9月9日

Do姐近年集中為無綫電視主持大型直播節目，以及在商業二台叱咤903主持節目《口水多過浪花》，近年最佳幕前拍檔係農夫，合作《Do姐有問題》已添食數輯。

鄭裕玲生日
Do姐係香港史上首位及2000年至2019年間唯一集影后、視后於一身的女藝人，電視劇《男親女愛》及電影《慳錢家族》為其最後參演的影視告別作品。

李駿傑 [email protected] 1995年9月8日

MIRROR12子入面，有三位都係「9月壽星」，最先賀生日的，是今年26歲的李駿傑，擅長唱歌。跳舞的MIRROR成員Jeremy，粉絲名稱為Unicorn獨角獸。

Jeremy 李駿傑去年在生日應援廣告前自拍（圖片來源：李駿傑IG ）
Jeremy 李駿傑去年在生日應援廣告前自拍（圖片來源：李駿傑IG ）

王智德[email protected] 1989年9月21日

楊樂文[email protected] 1989年9月26日

Alton及Lokman同年同月生，生日日期只相距5天。（圖片來源：Lokman IG）
Alton及Lokman同年同月生，生日日期只相距5天。（圖片來源：Lokman IG）

 

張國榮（Leslie Cheung）1956年9月12日

本名張發宗，歌影壇巨星，出身於香港、演藝圈多棲發展最成功的代表之一。張國榮的一生雖然很短暫，卻帶給了我們無數的回憶：

9月生日張國榮
「你哋竟然噓我！」哥哥張國榮眼濕濕自爆人生最遺憾的3件事

陳慧琳 1972 年 9 月 13 日

說好的25周年演唱會因為疫情取消，休息大半年，Kelly身材樣貌都一點沒有走樣。
49歲紅足25年、靚足25年的 Kelly才是真真正正氣質天后，氣場25年不變。

蔡依林（Jolin Tsai）1980年9月15日

台灣流行樂天后，連續十張專輯十度成為臺灣年度唱片銷量女歌手冠軍！美國《福布斯》雜誌曾報導蔡依林為「收入最高的中華名人」之一。

蔡依林9月生日明星
蔡依林9月15日生日（41歲）

蔡少芬（Maggie Cheung）1973 年 9 月 17 日

蔡少芬
蔡少芬（Ada）嫁給張晉後，經常出現於大陸綜藝節目。

張曼玉（Maggie Cheung）1964年9月20日

生於香港，祖籍上海，1983年參加了「香港小姐」，18歲獲得亞軍及最上鏡小姐。五屆香港電影金像獎影后，四屆台灣金馬獎影后，2004年憑前夫奧利華阿薩耶斯（OlivierAssayas）執導的法國電影《Clean》，首度榮膺康城影后。

張曼玉9月生日
唱歌遭狠批大受打擊！張曼玉爆喊：「匿埋一年冇面見人」。

姚焯菲 Chantel 2006年9月22日

聲夢小公主Chantel 今年踏入15歲。（圖片來源：姚焯菲 IG ）
聲夢小公主Chantel 今年踏入15歲。（圖片來源：姚焯菲 IG ）

林芊妤 Coffee 1989年9月21日

9月生日明星藝人 處女座、天秤座之星 傳說係佢哋父母喺平安夜⋯⋯

9月生日明星藝人 + 天秤座生日明星藝人 (9月24日~10月23日)

Bob 林盛斌 1979年9月24日

林盛斌Bob

郭藹明 1967年9月26日有老公劉青雲在身旁的郭藹明表現淡定，更友善同記者揮手打招呼。

劉德華 1961年9月27日

劉德華

田蕊妮 1971年9月28日

田蕊妮減肥feature

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