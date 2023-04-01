EU結局解畫 《EU》結局之謎 千雪BB親自解畫

EU超時任務 結局之謎 朱千雪BB親自解畫

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無綫劇《EU超時任務》兩小時大結局充滿謎團，雖然劇中人物不停穿越時空夠晒「無厘頭」，膠位及犯駁位亦不少，不過眾演員如朱千雪、王浩信等表現出色加晒分，而昨晚結局一集更少有地大獲好評！

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劇情講到渠頭(王浩信飾) 成功殺死黑警(潘志文飾)，可以開開心心咁同阿風(朱千雪飾)一齊，渠頭仲送咗條沙漏鏈墜俾阿風，勁sweet！

如果你是渠頭會點揀…

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誰不知阿正(袁偉豪飾)突然持槍出現，要殺渠頭以報殺父之仇，阿風為救渠頭，竟引爆石油氣罐跟阿正同歸於盡！

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阿風臨終前叮囑渠頭唔好再穿越時空回到過去，因為那個時空的兩人並非相愛，渠頭獨自回去只會一個人承受痛苦，說畢就死在渠頭懷內。唔少觀眾睇到呢幕都同王浩信一樣淚流滿面……

渠頭選擇獨自面對…

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渠頭為咗可以再次見到阿風，堅決回到過去，即使阿風唔會記起佢哋兩人經歷的一切……

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穿越到過去後，那時的阿風並冇兩人相愛的記憶，所以渠頭只能痛苦地、孤單地、默默地守護住阿風。好慘、好慘、好慘… (因為真係好慘，所以要講三次。)

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正當渠頭跟阿風道別之際，竟在地上發現自己在另一個時空送俾阿風的沙漏鏈墜！唔通有奇蹟出現？

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當阿風執起沙漏鏈墜，流露出一個耐人尋味的笑容後，故事便完結，然後就出現一段字幕以及渠頭長達一分鐘的感人獨白。咁究竟阿風有冇記得番同渠頭在另一時空的戀情呢？呢個Open Ending實在令觀眾有無限聯想！

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見大家討論得興高采烈，千雪BB今日就在Instagram親自解畫︰「花了22集的時間穿越，以為有能力回到過去就能改變現實。但原來改變到都不代表能有一個完美的結局。既然改變不到歷史，大家應該珍惜眼前的一切，活在當下！很喜歡主題曲的一句一樣：「無需有萬次只需一次愛 未懼流眼淚」再見了，Madam Ling! 」即係話，阿風最後都係冇記起渠頭的……

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圖片來源：TVB , 東方新地

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