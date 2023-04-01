EU超時任務 結局之謎 朱千雪BB親自解畫
廣告
無綫劇《EU超時任務》兩小時大結局充滿謎團，雖然劇中人物不停穿越時空夠晒「無厘頭」，膠位及犯駁位亦不少，不過眾演員如朱千雪、王浩信等表現出色加晒分，而昨晚結局一集更少有地大獲好評！
誰不知阿正(袁偉豪飾)突然持槍出現，要殺渠頭以報殺父之仇，阿風為救渠頭，竟引爆石油氣罐跟阿正同歸於盡！
阿風臨終前叮囑渠頭唔好再穿越時空回到過去，因為那個時空的兩人並非相愛，渠頭獨自回去只會一個人承受痛苦，說畢就死在渠頭懷內。唔少觀眾睇到呢幕都同王浩信一樣淚流滿面……
渠頭選擇獨自面對…
當阿風執起沙漏鏈墜，流露出一個耐人尋味的笑容後，故事便完結，然後就出現一段字幕以及渠頭長達一分鐘的感人獨白。咁究竟阿風有冇記得番同渠頭在另一時空的戀情呢？呢個Open Ending實在令觀眾有無限聯想！
見大家討論得興高采烈，千雪BB今日就在Instagram親自解畫︰「花了22集的時間穿越，以為有能力回到過去就能改變現實。但原來改變到都不代表能有一個完美的結局。既然改變不到歷史，大家應該珍惜眼前的一切，活在當下！很喜歡主題曲的一句一樣：「無需有萬次只需一次愛 未懼流眼淚」再見了，Madam Ling! 」即係話，阿風最後都係冇記起渠頭的……
全文完
如欲率先接收資訊，請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」，多謝支持。
圖片來源：TVB , 東方新地