Janice Man

【最索圖集】入行超過20年！回顧Janice Man女神育成之路

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Janice Man(文詠珊)同富三代才俊吳啟楠拍拖四年修成正果，於2019年10月12日在米蘭古堡舉行世紀豪門婚宴，升呢做幸福人妻！回想JM由2002年入行至今，原來已不經不覺超過20年，佢由最初同Angelababy孖住做𡃁模，到後來簽約成黎明旗下藝人，之後再加盟太樂，特兒及演員，更成為不少宅男心目中嘅女神，到底JM的女神之路如何育成，依家一齊睇睇！

Janice Man封盤 豪嫁富三代

JM曾秘密拍攝的華麗婚紗照，著上露背婚紗的JM明艷照人，手上結婚鑽戒更加閃爆，唔講唔知，JM準夫婿吳啟楠大有來頭，家族顯赫的他，阿爺是中共黨員，大伯是前人大代表，自己更是有為才俊兼前財爺梁錦松拍檔，36歲家族身家過億，飛上枝頭的JM，近月已進駐未婚夫千萬獨立屋待嫁，即使事業如日中天，亦決定退下火線做幸福人妻。

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Janice Man 如同置身宮廷裡的王子與公主，JM同吳啟楠在古堡長梯攬到實咀嘴，甜蜜之餘亦盡見氣派！
如同置身宮廷裡的王子與公主，JM同吳啟楠在古堡長梯攬到實咀嘴，甜蜜之餘亦盡見氣派！

緋聞不多

回顧JM入行多年其實緋聞唔算多，同潮店老闆李冠峰拍拖更長達七年才分手。即使回歸單身，JM也未見太多緋聞，只係同Moiselle太子爺兼創作總監陳栢熹(Harris)傳過緋聞，但都係煲水新聞。

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睇番JM啲童年相，名副其實係美人胚子，細細個已經好靚女。回顧JM入行過程，原來佢喺14歲時在街上被星探發掘，簽約種星堂，成為香港新一代青春模特兒始祖，被譽為「𡃁界女神」，當時與angelababy 以孖公仔姿態出道模特兒界。

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同Baby鬥出面？

當年JM與Baby孖公仔出道，絕對係𡃁模鼻祖！由於身材外貌相似，又同樣走混血𡃁模路線，所以當時經常一齊工作，不過多年來都傳出兩人明爭暗鬥，更指兩人口和心不和，甚至互不瞅睬㖭！

Janice Man 早在𡃁模年代，已同Angelababy鬥到出面，嫁入豪門的JaniceMan，絕對成功挑戰Baby。
早在𡃁模年代，已同Angelababy鬥到出面，嫁入豪門的JaniceMan，絕對成功挑戰Baby。

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JM澄清同Baby有聯絡

Janice Man於2017年接受ViuTV節目《interviu》專訪，大談事業婚姻，更解說與Angelababy的關係：「我知道到今時今日外界依然對我哋不和呢個問題好有興趣，其實我哋間中都有聯絡，當然佢依家好忙，因為生咗小朋友，我都送咗祝福畀佢，同埋有買禮物畀佢小朋友。 」

Janice Man 2006年她們在口靚模界紅極一時！
2006年她們在口靚模界紅極一時！

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到了07年，JM和baby就各自發展逐漸走紅，昔日戰友開始成為競爭對手，那時候JM開始涉足電影，參演方力申和鄧麗欣主演的電影《十分愛》，而baby繼續做model，直至09年baby認識了她生命中的另一半 — 黃曉明，Baby人氣急升，工作量激增。

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反觀JM事業上未有大突破，外間經常把二人作比較！
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JM留着大波浪長捲髮，化上日系妝容，大眼睛、鼻高高，深受年輕人喜愛！

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黎明封JM「模art」

當年簽約黎明AMusic旗下，簽約不久便有機會在Leon紅館個唱演出，而Leon更為她起了新綽號為「模art」，其實簽約黎明後，公司幫JM接咗不少高級品牌、時裝嘅model工作，在Amusic的五年間，文詠珊先後與多位影視紅星合作拍攝電影，JM慢慢地洗甩𡃁模形象，成功轉型。

Janice Man 對於Janice Man初次登場表現，Leon有讚冇彈，更發揮金句王本色，指她日後必成為新一代「模art」，即是模特兒和artist的混合體！
對於Janice Man初次登場表現，Leon有讚冇彈，更發揮金句王本色，指她日後必成為新一代「模art」，即是模特兒和artist的混合體！
Janice Man JM有機會在老闆的演唱會演出。
JM有機會在老闆的演唱會演出。

金像獎紅地毯 失手露點

喺金像獎頒獎禮紅地毯上，JM都係常客，首年以白色晚裝孖住同公司嘅藝人李治廷行紅地毯。之後佢喺第34屆金像獎紅地毯上，以西裝裙中性打扮現身，但期間不慎露點，成為全晚最搶鏡嘅一位！

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Janice Man 香港電影金像獎

Janice Man喺前年第35屆金像獎首度入圍最佳女配角，JM以非常性感嘅Versus Versace黑裙上陣，仲自爆上下都真空，連底褲都冇著！

Janice Man 不過就慘被網友批評粗髀兼冇波冇籮，毫無美感！
不過就慘被網友批評粗髀兼冇波冇籮，毫無美感！

Janice Man 香港電影金像獎

當晚真空上陣、一襲黑色超性感長裙盡騷白滑長腿及靚背，不知令多少男士鼻血狂噴，令人難忘！


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有網友搵出越南模特兒Ngoc Trinh著同一款裙嘅照片，喺比拼之下擁有S形身材嘅Ngoc Trinh即刻贏晒！


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雖然JM失落女配角獎，不過佢好快收拾心情，見JM在網上大晒多張行山照，收起性感換上一身型爆運動裝，仲一邊行一邊擺甫士影靚相！

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佢留言：「風和日麗的早上，放鬆一下心情，決定爬爬山，呼吸一下新鮮空氣」女神就係女神，着咩都咁靚！


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而近年JM嘅打扮都變得時尚及高貴，佢仲幫本刊影過不少靚相！

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獲提名最佳女配角

07年JM開始拍下不少港產片如《愛·鬥大》、《內衣少女》、《大追捕》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》、《赤道》等作品，至2015年憑《赤道》入圍香港電影金像獎最佳女配角，2016年再憑《寒戰II》入圍金像獎最佳女配角。

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Janice Man 憑藉《赤道》裏面的表演，文詠珊還被提名了第35屆香港電影金像獎最佳女配角。
憑藉《赤道》裏面的表演，文詠珊還被提名了第35屆香港電影金像獎最佳女配角。

轉投太陽娛樂 成功殺入內地

而在14年JM轉投太陽娛樂Paco旗下，在內地發展更追貼死敵Angelababy，四年間已拍六套劇。

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近年由電影圈轉戰內地拍劇賺人仔,JM工作量驚人,拍《新天龍八部》就成功以氣質女神搶灘。

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上人氣綜藝

Janice Man 近年成功打入內地市場的JM,早前更上內地人氣綜藝節目《快樂大本營》。
近年成功打入內地市場的JM,早前更上內地人氣綜藝節目《快樂大本營》。
Janice Man 上月10日在湖南衛視開播的《只為遇見你》演出亦好評如潮。
上月10日在湖南衛視開播的《只為遇見你》演出亦好評如潮。

【獨家爆】成功釣頂級金龜！30歲Janice Man米蘭豪嫁

當年同Angelababy鬥到叮噹馬頭的Janice Man(文詠珊)，去年轉戰內地發展，火速追貼較她早幾年攻國內的Baby，不過Baby已結婚做黃曉明老婆 三年多，JM愛情似乎大落後，但原來唔聲唔聲，JM感情已修成正果，準夫婿吳啟楠更非常猛料，現年36歲富三代才俊吳啟楠，出身家景顯赫，阿爺是中共黨員，大伯是前人大代表，父親開設免稅店，難得有家底背景，Carl（吳啟楠）仍靠自己白手創業，同前財爺梁錦松拍檔搞投資公司「新風天域」，條件超卓相比黃曉明絕對唔輸蝕。

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囍帖曝光

JM精挑細選，選址在米蘭LakeComo的VillaErba舉行世紀婚禮，將邀請約百多名至親好友到場觀禮，一班好友近日亦開始收到囍帖。

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超豪婚宴

今次婚宴超級有派頭，能夠去米蘭湖畔古堡舉行婚禮，相信係唔少少女夢寐以求的事，JM就公主願望達成，當日古堡行完禮，接著會在湖畔酒店舉行晚宴，翌日早上還有RecoveryBrunch安排，確實非常盡興。

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上年求婚成功

不過實事求是的JM，同吳啟楠拍拖四年多以來都貫徹低調作風，不想 讓人誤會她無心工作，原本想在事業衝刺多幾年，上年被男友真誠打 動，先決定趕嫁做豬年新娘。近月JM同準夫婿已秘密籌備婚禮，已定在今 年10月12日在米蘭Lake Como湖畔古堡舉行世紀婚禮，婚禮更橫跨兩日盡顯 豪門氣派。據知情者透露：「雖然事業咁成功，不過Carl絕對唔係大男 人，佢對JM好體貼，JM長期喺內地拍劇，好少時間返香港，佢就算幾忙，都一定會抽時間飛去探班，陪吓女友，呢啲咁貼心表現，令JM好感動又有安全感，本來呢兩年JM喺內地發展得好好，都冇諗過咁早結婚，想喺事業上再衝吓，不過，Carl對JM全心全意，一直都想快啲成家，上年佢好有心思製造驚喜同女友求婚， 終於感動JM，改變睇法唔再拖，答應同Carl組織家庭！」

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單係影婚紗相都咁豪， JM今次出嫁確實夠晒體面。不過，吳啟楠豪娶JM，10月米蘭婚禮卻講明要賓客自費機票及住宿參加，真係有啲美中不足。

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入主千萬獨立屋

快升呢做豪門闊太，JM近月已入主Carl的千萬獨立屋做女主人，過富貴生活。

畀女友話晒事

對女友呵護備至的Carl，更將結婚全盤構思交由準老婆話事。據知情者透露：「JM好鍾意浪漫，佢一直都夢想將來結婚，會喺湖畔古堡搞婚禮， Carl知道之後，同JM好努力搜羅婚禮地點，揀咗好耐，終於搵到米蘭Lake Como古堡，為求盡善盡美，佢兩個上年仲專登飛過去睇景。」 雖然結婚地點由JM揸弗，不過為打造童話回憶令老婆一世難忘，Carl都花盡心思，湖畔婚禮玩足兩日，兩人除在古堡行禮，還有welcome party在湖畔酒店舉行，更會在露天場地放煙花，又安排現場樂隊演奏，到時一對新人還可同賓客隨歌起舞，讓大家玩得盡興，翌日還有Recovery Brunch。

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上年米蘭睇景

去年九月, 放假遊意大利及米蘭,全程表現興奮雀躍,唔知當時係去睇結婚場地定係影婚照之旅,不過點睇臉上都充分流露滿滿幸福。

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行蹤保密

近日JM同Carl已向雙方親戚好友發送婚宴囍帖。二人早前到古堡拍攝的婚紗 相亦同時曝光，身穿露背婚紗的JM置身古堡內如同古典美人攬住王子情深一吻，共譜幸福人生下一站。據知情者謂：「為咗安排呢次婚照之旅，JM唔想洩露行蹤， 一路都好神秘，同公司請假都只係話去旅行，做足保密功夫，只有負責拍攝嘅團隊先收到通知，呢次影婚紗照，除咗攝影師、化妝、髮型、造型師同助手，團隊多達十 幾人，機票住宿都好豪華，使費已經過百萬，娶得美人歸，Carl真係不惜工本！」

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JM準夫婿吳啟楠是城中頂級筍盤，家族顯赫的他大有來頭，阿爺是中共黨員，大伯是前人大代表， 他本人亦白手興家，創業打天下。 去年同前財政司司長梁錦松創辦「新風天域」投資公司，身任首席執行官。

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孖梁錦松開公司

孖住前財爺梁錦松開公司，去年「新風天域」在紐約上市，二人受訪大談生意經。

賓客要自費

不過今次獲邀出席婚禮的百多位至親好友，除雙方家長及一班兄弟姊妹團，其 他賓客都要自費參加。「一班親戚好友已經陸續收到邀請，一對新人仲有email貼身 指引點去目的地， book酒店機票嘅安排提示，不過就講明叫賓客自費參加，要去到 咁遠而且米蘭機票同住宿使費絕對唔平，有啲朋友都考慮緊去唔去好。」一對新人 豪得唔夠徹底，又的確有點美中不足！

出名夠潮又型格十足， JM對自己婚禮安排一絲不苟，10月婚禮的婚紗和晚裝更 全部在外地搜羅，有名牌亦有設計師設計。據知情者透露：「除咗拍婚紗相嗰套婚紗之外，婚禮上仲會有另一套宮廷式婚紗，加埋幾套晚裝， 絕對係超級華麗，JM本身 就好有時裝觸角，扮靚佢好有眼光，今次婚紗專登喺外國搜羅，設計既簡約又有特 色，JM好緊張，一路都有同設計師聯絡，給予唔少意見。」

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36歲億萬富三代吳啟楠

吳啟楠係大忙人，連日來均外出工作見客，魄力驚人！

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未婚夫公事忙

一早回公司工作，期間吳啟楠曾到附近買咖啡提神，但仍冇停過睇手機。

好有生意頭腦

能夠贏得美人歸，除家族顯赫，吳啟楠亦天才橫溢，拍拖不久，早已令JM認定係Mr. Right，結婚只是遲早的事。憑叻字出頭的Carl，自細在外國升學，由於成績優 異中學時跳班， 16歲已中學畢業，以拔尖直入LSE(The London School of Economics and Political Science)主修經濟，並獲甲級榮譽畢業，大學畢業後，獲投資銀行UBS 招手任分析員，07年加入黑石(Blackstone)，得前財爺梁錦松賞識，曾於黑石私募股權擔任執行董事，去年更同梁合組投資公司「新風天域」，除此之外，吳啟楠手上有唔少物業，手持上水及半山獨立屋，Carl還有投資月租儲物箱，康師傅以及鷹君等都 是主要股東，家族身家估計過億，如此超級筍盤，難怪成功打動JM芳心，近月JM亦已搬入Carl購入的千萬獨立屋待嫁。

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男友日理萬機

日理萬機的吳啟楠，見客開會已是日常基本。

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中港再擺酒

身邊好友眾多更不乏商界及政界名人，米蘭古堡婚禮只是前菜，Carl和JM還會 在中港兩地再擺酒。知情者透露：「JM入行咁多年，圈中朋友唔少，Carl就更加啦！ 佢人脈咁廣，長輩又有頭有面，一班世交點都要請，所以呢排佢哋都研究緊中港婚 宴賓客名單，怕掛一漏萬！」快將做富貴人妻，不過事業心重的JM，婚後仍會繼續幕前工作。據知情者透 露：「Carl好支持女友發展自己事業，就連JM組公司，兼顧埋幕後，佢都畀好多意見 女友，佢知JM對演戲仲好有理想，都唔反對老婆婚後再做幕前工作，不過，佢都講明唔想老婆太辛苦，一定要JM顧住身體同家庭行先，而且佢哋有共識，會過吓二人世界先生仔！」

女人辛苦搏殺都是想搵個靠得住的膊頭依靠，覓得頂級筍盤當然要長揸，JM唔嫁等幾時！

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14年偷運男友返家

當日JM在半島酒店舉行加盟太陽娛樂記者會，之後仲搞Afterparty，直至入夜才離開，原來男友已在她的七人車等候。

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同富三代吳啟楠拍拖四年多， 14年拍拖初期就被本刊拍到， JM偷運男友返屯門寓所。

變闊太 周遊列國

14年以三千萬轉投太陽娛樂， JM工作不斷，不過，同富貴男友拍拖四年，JM生活亦似足闊太，不用開工，就孖男友周遊列國享受生活。

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睇北極光

17年底同男友去睇北極光，仲搞到唔見行李，不過JM一樣玩得非常開心。

遊美國「死亡谷」

遊美國「死亡谷」，JM好興奮！

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日本住超豪酒店

日本血拼當然係潮人JM最愛，住超豪酒店更是身份象徵。

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童話回憶停不了

VillaErba

成功娶得美人歸，富三代吳啟楠亦花盡心思為老婆 JM打造童話回憶，二人10月12日在米蘭的Lake Como湖畔古堡VillaErba行禮，絕對係有氣派又夠浪 漫，VillaErba（埃爾巴別墅）是一座19世紀別墅，位 於科莫湖畔，由第一家意大利製藥公司創始人，著 名商人卡洛埃巴兄弟路易埃爾巴所建，用以炫耀他 的財富，因此建設極為豪華，古堡外形氣派十 足，每一處設計都極有特色，1986年該別墅出 售，改為博覽會和會議中心。亦因此成當地景 點，不少國際大片曾在此取景。

Janice Man VillaErba充滿意大利風情，古堡環湖而建，氣派不凡！
VillaErba充滿意大利風情，古堡環湖而建，氣派不凡！

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一對新人更會坐馬車出場，變身王子王妃，真係拍戲都未必有咁嘅場面！

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古堡內有宏偉的長樓梯，宴會廳格調高雅，非常壯觀！

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Grand HotelTremezzo

除了VillaErba行禮夠壯觀，晚宴舉行的Grand HotelTremezzo，餐廳更能從高處看盡湖畔景色，美景盡收眼簾。湖中的浮動泳池更令人嘩然！

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HiltonComoBar Tarazza241

翌日在HiltonComoBar Tarazza241舉行的RecoveryBrunch，該處環境同樣靚絕。

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圖片來源：新傳媒圖片

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