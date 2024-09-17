【最索圖集】入行超過20年！回顧Janice Man女神育成之路

Janice Man(文詠珊)同富三代才俊吳啟楠拍拖四年修成正果，於2019年10月12日在米蘭古堡舉行世紀豪門婚宴，升呢做幸福人妻！回想JM由2002年入行至今，原來已不經不覺超過20年，佢由最初同Angelababy孖住做𡃁模，到後來簽約成黎明旗下藝人，之後再加盟太樂，特兒及演員，更成為不少宅男心目中嘅女神，到底JM的女神之路如何育成，依家一齊睇睇！

