MIRROR ERROR身價十級跳 半年拍超過150廣告超吸金！盤點近年被MIRROR ERROR成員擸走的廣告
MIRROR和ERROR絕對係今年人氣王，唔單止姜濤接廣告接到手軟，其他成員都成為唔少廣告商新寵兒，有指他們在今年上半年已接拍了超過150個廣告，單是姜濤已佔其中近40個！近年MIRROR與ERROR成員更憑著強大的粉絲巿場，成功擸走不少前輩藝人手上的廣告，其中甚至包括多位天王、天后！
文：東方新地｜圖：廣告官方圖片、廣告影片截圖
MIRROR ERROR 半年接拍過150個廣告
今年上半年ViuTV廣告收益大增66%，達至1.88億元，其中MIRROR和ERROR有指合共已接拍了超過150個廣告，當中有不少廣告更是由前輩藝人手上擸走，MIRROR各人氣成員身價更已十級跳，在IG的出po價要20萬元起，廣告、代言、宣傳活動等亦已升至起碼50萬元！
姜濤、Edan、Anson Lo 取代陳奕迅 拍麥記廣告
升呢為新一代「吸金王」的姜濤，早前已取代陳奕迅成為麥記代言人，近日他更夥拍隊友Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）一齊延續上次「大姜的愛」，拍攝續集「大姜真愛《男兒爭入樽》」廣告，一齊為麥記APP代言。
姜濤 取代周柏豪 拍防HPV廣告
姜濤早前亦取代了「星夢一哥」周柏豪成為新一屆「Fight HPV 教育宣傳大使」，曾孖住前輩兼影后阿Sa（蔡卓妍）拍攝廣告片。
Anson Lo 取代陳慧琳 拍床褥廣告
原本由2014年至到去年為止都由陳慧琳擔任代言人的床裖品牌，近日亦轉搵了「教主」Anson Lo做代言，「率先試瞓」品牌新推出的兩款床褥。
Edan 取代周柏豪 拍保險廣告
Edan近日繼賀歲片《闔家辣》後，再跟吳君如合作拍攝保險公司廣告，在廣告中化身「命運使者」，探討人生及退休大計。而原本這間保險公司的代言人是周柏豪。
Ian 取代森美、艾粒 拍淡奶廣告
Ian（陳卓賢）近日拍的淡奶廣告大受粉絲喜愛，原來這個產品之前是由森美及艾粒的當奴、少爺占先後做過代言。
花姐、Tiger、Alton 取代黃翠如 拍沐浴露廣告
MIRROR成員Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）近日在經理人花姐帶領下一齊拍攝沐浴露廣告，這個廣告原本由TVB女藝人黃翠如負責做代言。
ERROR 取代黎耀祥 拍去腳皮廣告
ERROR今年初在爆紅節目《ERROR自肥企画》尚未推出時，已全隊成員肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、保錡和193（郭嘉駿）一齊接拍這個去腳皮廣告，而之前這個廣告視帝黎耀祥都拍過。