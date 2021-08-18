MIRROR ERROR身價十級跳 半年拍超過150廣告超吸金！盤點近年被MIRROR ERROR成員擸走的廣告

MIRROR和ERROR絕對係今年人氣王，唔單止姜濤接廣告接到手軟，其他成員都成為唔少廣告商新寵兒，有指他們在今年上半年已接拍了超過150個廣告，單是姜濤已佔其中近40個！近年MIRROR與ERROR成員更憑著強大的粉絲巿場，成功擸走不少前輩藝人手上的廣告，其中甚至包括多位天王、天后！

文：東方新地｜圖：廣告官方圖片、廣告影片截圖