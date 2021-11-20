TVB台慶2021｜23歲「波波」黃婧靈盛裝現身 網友：舊年比較立體！

23歲「波波」黃婧靈今年於TVB台慶成焦點，自從在「後生仔」節目中被曾志偉點名之後人氣急升，來到台慶實行「谷到盡」！其實波波一向毫不吝嗇自己的姣好身材，好記性網民翻出去年波波的台慶低胸晚裝作出對比⋯⋯

文：東方新地 ｜ 圖：東方新地、無綫《萬千星輝賀台慶》截圖、krysella wong IG