TVB台慶2021｜23歲「波波」黃婧靈盛裝現身 網友：舊年比較立體！
文：東方新地 ｜ 圖：東方新地、無綫《萬千星輝賀台慶》截圖、krysella wong IG
今年波波身穿一件銀白色露臂晚裝，再度「升CUP」，谷出4吋事業線！
波波「黃凱儀」2020導彈賀台慶
黃凱儀加入無綫4年，已經唔係第一次參加台慶演出，由去年開始「戰鬥力」升級，因為終於show出殺食嘅上圍，呢位《後生仔傾下偈》主持，身穿低胸晚裝現身，天生上圍豐滿嘅波波立即變得成熟不少，本來肥底嘅佢成功修身，睇埋佢最近嘅生活照，絕對有機會成為新晉「咪神」：
網友哄動：「好立體！」、「波波無改錯名」
網友對波波嘅靚相十分受落，有種期待已久嘅哄動：
2018年台慶造型：「姐妹裙feel」
網友對波波嘅靚相十分受落，有種期待已久嘅哄動：
厚冷衫都見心型胸
日前波波在天氣回暖，日間溫度高達27度時，上載一張冷衫相，波波話唔覺意與背景撞了色，不過網民焦點只落在厚冷衫現心型胸上。
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重返校園成功瘦身 露Bra邊影寫真
從網上平台以「熊女郎」身份爆出後，波波黃凱儀自覺無乜人生目標，2016年中學畢業後，就以網絡紅人KOL身份活躍於網絡，並間歇出現於TVB，但自從跟麥明詩拍攝節目《後生仔去旅行》，受到對方的說話所啟發，希望重返校園，並打算用兩年時間完成大學課程和取得學位文憑，這段期間波波也成熟了，少了稚氣多咗女人味：
黃凱儀 波波 身材屢受關注
有睇youtube的你，本身一定對波波不感陌生，因為她定期都會岀鏡拍攝youtube短片。擔上《後生仔傾吓偈》的KOL後，更令她繼續踩過界登上TVB翡翠台節目《你健康嗎？》，大家未必對她的演藝發展都有太大興趣，每次上鏡，大家總把焦點放在波波的上圍上，她更曾試過以透視裝展露人前！波波曾在節目中表示，常與細佬相擁共浴，相信各位手足都同九叔一樣，想做佢細佬！
波波嚟喇！ 森美當面睇黑Bra透視裝！
【食得好健康】第一波 爆肌森美教波波減肥
黃凱儀請教森美點先可以成功減肥，Fit佬森美就教左波波一招「八小時飲食法」！波波咁鍾意食，有游生、MAY姐同森美嘅幫手下，波波果然瘦咗唔少⋯⋯