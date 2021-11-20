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TVB台慶2021｜23歲「波波」黃婧靈盛裝現身 網友：舊年比較立體！

最強精選
撰文：東方新地

23歲「波波」黃婧靈今年於TVB台慶成焦點，自從在「後生仔」節目中被曾志偉點名之後人氣急升，來到台慶實行「谷到盡」！其實波波一向毫不吝嗇自己的姣好身材，好記性網民翻出去年波波的台慶低胸晚裝作出對比⋯⋯

文：東方新地 ｜ 圖：東方新地、無綫《萬千星輝賀台慶》截圖、krysella wong IG

今年波波身穿一件銀白色露臂晚裝，再度「升CUP」，谷出4吋事業線！

TVB台慶2021｜陳自瑤雲集合所有性感元素艷絕紅地氈 何廣沛高海寧似足小丑毒藤女
波波個比例有啲古怪。（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
波波（圖片來源：VCG）
波波（圖片來源：VCG）
TVB台慶2021｜陳自瑤雲集合所有性感元素艷絕紅地氈 何廣沛高海寧似足小丑毒藤女
件衫好似好迫咁。（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

波波「黃凱儀」2020導彈賀台慶

黃凱儀加入無綫4年，已經唔係第一次參加台慶演出，由去年開始「戰鬥力」升級，因為終於show出殺食嘅上圍，呢位《後生仔傾下偈》主持，身穿低胸晚裝現身，天生上圍豐滿嘅波波立即變得成熟不少，本來肥底嘅佢成功修身，睇埋佢最近嘅生活照，絕對有機會成為新晉「咪神」：

波波 黃凱儀
側邊睇，非常突出！（圖片來源：[email protected]_sandy_sl）
波波 黃凱儀
之前波波在節目曾經量度過胸圍，數字是85 cm， 其身高則是157 cm。（圖片來源：[email protected]_sandy_sl）
波波 黃凱儀
同事陳欣茵留言：「這真的不符合人體工學比例唷…」（圖片來源：[email protected]_sandy_sl）

網友哄動：「好立體！」、「波波無改錯名」

網友對波波嘅靚相十分受落，有種期待已久嘅哄動：

波波 黃凱儀
【TVB台慶2020】「波波」黃凱儀立體盛裝現身（圖片來源：[email protected]_sandy_sl）
波波 黃凱儀
有網友認為個妝老咗少少，但有更多網友表示留意唔到佢個表情，焦點已轉移。（圖片來源：[email protected]_sandy_sl）

2018年台慶造型：「姐妹裙feel」

網友對波波嘅靚相十分受落，有種期待已久嘅哄動：

波波 黃凱儀
2018年仲係「姐妹裙feel」晚裝，事隔兩年就變得澎湃戰鬥格起來⋯⋯（圖片來源：[email protected]_sandy_sl）
波波 黃凱儀
網民留言

【TVB台慶2020】22歲「波波」黃凱儀盛裝現身 網友：好立體！

波波 黃凱儀

厚冷衫都見心型胸

日前波波在天氣回暖，日間溫度高達27度時，上載一張冷衫相，波波話唔覺意與背景撞了色，不過網民焦點只落在厚冷衫現心型胸上。

波波 黃凱儀
波波日前出po留言：「趁夏天未到仲係春天post返秋天嘅相。」
波波 黃凱儀
網民焦點全落在波波的立體身形上。

波波 黃凱儀 波波 黃凱儀

波波 黃凱儀

TTT

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重返校園成功瘦身 露Bra邊影寫真

從網上平台以「熊女郎」身份爆出後，波波黃凱儀自覺無乜人生目標，2016年中學畢業後，就以網絡紅人KOL身份活躍於網絡，並間歇出現於TVB，但自從跟麥明詩拍攝節目《後生仔去旅行》，受到對方的說話所啟發，希望重返校園，並打算用兩年時間完成大學課程和取得學位文憑，這段期間波波也成熟了，少了稚氣多咗女人味：有片！22歲「波波」黃凱儀大個女 最爆言論「唔著內衣同細佬攬住沖涼」?!
有片！22歲「波波」黃凱儀大個女 最爆言論「唔著內衣同細佬攬住沖涼」?!

有片！22歲「波波」黃凱儀大個女 最爆言論「唔著內衣同細佬攬住沖涼」?!

有片！22歲「波波」黃凱儀大個女 最爆言論「唔著內衣同細佬攬住沖涼」?!

黃凱儀 波波 身材屢受關注

有睇youtube的你，本身一定對波波不感陌生，因為她定期都會岀鏡拍攝youtube短片。擔上《後生仔傾吓偈》的KOL後，更令她繼續踩過界登上TVB翡翠台節目《你健康嗎？》，大家未必對她的演藝發展都有太大興趣，每次上鏡，大家總把焦點放在波波的上圍上，她更曾試過以透視裝展露人前！波波曾在節目中表示，常與細佬相擁共浴，相信各位手足都同九叔一樣，想做佢細佬！

後生仔傾吓偈
波波曾登上大台節目《你健康嗎？》
撓手托胸。
撓手托胸。
後生仔傾吓偈
波波個波波…
後生仔傾吓偈
她曾以透視裝上節目！
波波在擔任主持前，曾為網絡紅人熊仔頭拍片。
波波在擔任主持前，曾為網絡紅人熊仔頭拍片。

波波嚟喇！ 森美當面睇黑Bra透視裝！

【食得好健康】第一波 爆肌森美教波波減肥

黃凱儀請教森美點先可以成功減肥，Fit佬森美就教左波波一招「八小時飲食法」！波波咁鍾意食，有游生、MAY姐同森美嘅幫手下，波波果然瘦咗唔少⋯⋯

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