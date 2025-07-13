女神配對計劃第6集｜羅毓儀背景猛料 揭超自卑原因 一級榮譽畢業曾出書
羅毓儀工商管理系一級榮譽畢業轉戰娛樂圈
羅毓儀（Yuki）現年29歲，外表童顏可愛的她卻是一名讀書優秀的實力女藝人。她在英中可立中學（嗇色園主辦）畢業後，於2018年以一級榮譽畢業於香港城市大學工商管理學士（商業營運管理），更曾到維也納大學交流。
畢業後，羅毓儀曾於內地擔任管理見習生，月薪兩萬多，但最終選擇追夢，在母親鼓勵下報名TVB藝員訓練班，毅然投身演藝圈，簽約TVB後演出機會逐漸增多。
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羅毓儀多才多藝 曾以筆名「一粒雪」出書
羅毓儀擅長電子吉他和鋼琴，更略懂日語，且經常參與角色扮演。她曾在YouTube頻道翻唱日語歌曲，也組成了業餘樂隊Mochi Ice進行公開表演，擔任吉他手。除此之外，羅毓儀曾用筆名「一粒雪」推出小說《天賜之子·不死鳥》，可謂多才多藝。
羅毓儀剖白自卑來源──「童顏」
雖然擁有亮眼學歷和事業起步順利，羅毓儀自小卻有「自卑底」，自卑的主因正是外界對她「童顏」（Babyface）的標籤。她坦言因外表童顏經常被質疑專業能力，甚至入行初期亦被人睇低，甚至容易被人欺負，令她經常質疑自己不夠好，陷入情緒低谷。她曾坦言：「由細到大都係自卑底，經常質疑自己做得不足。」這種自卑感更令她在壓力下情緒爆發，曾試過在吃飯時突然爆喊。
縱然有人稱讚，但她坦言：
「有時啲人讚我嘅嘢，我只會信一半以下， 但當你話我唔好，我就會放大10倍，不過當然監製導演讚我都會開心，但我都係開心一陣就好快會諗係咪真係好㗎，如果下次做唔番咁好就大件事。」
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個性深受父親一句說話影響： 到而家都好深刻
雖然「童顏」（Babyface）為她帶來不少演出機會，但同時亦令她在專業上不被看重，局限性較高。此外，長期自信不足的羅毓儀深受父親的一句話影響：
「細個考試考到100分或者高名次會好自滿同屋企人講，我Daddy就話『驕傲使人退步，謙虛使人進步』，令到我依家都好深刻，所以由嗰時開始我已經覺得唔可以驕傲自滿，反而要不停諗點樣做得更好。」
幸好在《女神配對計劃》中，林俊其一句「你相信自己就可以」令她感動落淚，感受到被理解和包容的重要；她坦言：「我估唔到會有人鍾意咁樣嘅自己。」
媽媽成最大精神支柱羅毓儀含淚感激：好多謝媽咪
除了事業與自我掙扎，羅毓儀與媽媽的母女關係亦成為她堅強的後盾。羅毓儀非常重視家庭，媽媽一直是她最信任的傾訴對象，除了日常無微不至的照顧之外，還給予她無限支持和鼓勵，讓她在低潮時能重新振作。媽媽的陪伴和包容，正是她面對自卑與壓力時的最大力量。她早前曾在專訪中，含淚感謝媽媽：「我好多謝媽咪！」
羅毓儀多謝網民鼓勵：多謝你哋告訴我我好
隨著《女神配對計劃》播出，羅毓儀人氣急升，網民紛紛留言鼓勵她勇敢做自己。她亦在社交平台感謝大家的支持：「多謝你哋告訴了我我的好，仲有好多謝你哋話睇到我嘅勇敢同真誠。」
羅毓儀的成長和經歷證明，外表光鮮的女藝人背後，同樣有著不為人知的自卑與掙扎。幸好有媽媽的支持與愛護，讓她勇敢面對困難，繼續追夢。她的經歷彷彿提醒大家，每個人都有不完美，但勇敢做自己，才是真正的美麗。