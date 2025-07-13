​​女神配對計劃第6集｜羅毓儀背景猛料 揭超自卑原因 一級榮譽畢業曾出書

女神配對計劃 羅毓儀｜TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》近期話題爆燈，「女神」之一的羅毓儀以童顏可愛的外表、身材嬌小而受到關注，但她自爆長年受自卑困擾。節目中，林俊其看穿女方的自卑內心世界，真誠表白並鼓勵她「相信自己」，一句簡單的說話令羅毓儀感動落淚，她的真情剖白充分展現一個女性背後的脆弱。