《破地獄》原班人馬強勢開拍《一九七一》！夢幻陣容曝光 林嘉欣華麗登場

《破·地獄》締造超過1億7,000萬票房神話後，導演陳茂賢今日正式宣布開拍全新電影《一九七一》，不僅黃子華、許冠文、衛詩雅原班人馬全員回歸，更找來久違大銀幕的林嘉欣華麗加盟，連《權力遊戲》柏林影帝Iain Glen都驚喜現身，陣容之強大令人震撼。