《破地獄》原班人馬強勢開拍《一九七一》！夢幻陣容曝光 林嘉欣華麗登場
黃子華笑言向陳茂賢導演完全投降
《一九七一》今日舉行開鏡拜神儀式，黃子華率先透露今次角色與《破·地獄》截然不同，形容為「深不可測，更加複雜，需要不停和導演去摸索」。談及與許冠文今次片中關係，子華直言「跟《破·地獄》可說是完全相反，不論是兩個角色之間的關係，到整部電影的架構都去了另一個層次」。被問到與陳茂賢導演再度合作的默契，子華更笑言「由《破·地獄》的一般聽話，到今次完全聽話」，坦承上次合作時雙方意見略有不同，但導演最終帶來極佳效果，所以今次選擇「完全投降，相信導演的抉擇」。子華更大賣關子稱今次做了從影以來未曾嘗試過的事，令人好奇心爆棚。
陳茂賢聚焦一夫一妻制歷史轉折點
陳茂賢導演親自執筆劇本，故事聚焦1971年香港正式確立一夫一妻制的歷史時刻。導演表示一直想拍一部以五、六十年代為背景的電影，直至想起「一夫一妻制」這個命題——在現代人眼中理所當然的婚姻關係，六十年前卻仍存在「大清律例」容許男人三妻四妾。他形容今次拍攝「享受大於壓力」，更感恩楊受成博士給予極大自由度和資源。許冠文亦讚嘆新作格局更大，充滿年代感，「並不是重複，而是走到另一個階段」，相信觀眾會感受到團隊誠意。英皇集團主席楊受成博士則表示「《破·地獄》證明了電影只要講好人物故事、注入真摯情感，必定能獲得觀眾的欣賞」，對新作充滿信心。
林嘉欣苦練英式英語演繹上流大狀
兩大影后林嘉欣、衛詩雅今次雙雙飾演大狀，壓力不輕。林嘉欣透露導演要求演員表現英式英語，因為角色擁有六十年代上流社會背景及高學歷，需要應付角色獨有要求。她形容「導演看得很仔細，考驗自己即時反應，感覺好刺激，好大挑戰」，又指與子華相識十多年，今次竟是破天荒首度在電影中合作。第四度參演陳茂賢作品的衛詩雅則表示今次充滿新鮮感，「和以往的合作很不一樣，感激導演一直對我好好，每次都會給我一些新的挑戰」，更透露與嘉欣已是第三度合作，戲裏戲外都十分尊敬對方。柏林影帝Iain Glen加盟同樣令人驚喜，他大讚劇組製作精良，形容「每一個場景、踏足的每一個拍攝地點都令人讚嘆」。
網民熱議原班人馬回歸期待度爆燈
消息一出隨即引爆網民討論，不少影迷對《破·地獄》班底再聚首感到興奮，紛紛留言「陳茂賢真係香港電影新希望」、「子華同許冠文關係完全相反？好想知係咩」、「林嘉欣終於返嚟拍港產片」。亦有網民對片名《一九七一》充滿好奇，表示「一夫一妻制呢個題材好特別，從來冇人拍過」、「有Iain Glen加持，國際級製作」。據悉本片尚有更多秘密陣容未公布，觀眾期待度持續升溫。