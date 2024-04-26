「一人Avantgardey」黃建東｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

黃建東，42歲，TVB藝員，專長在於扮嘢系，他的代號是「一人Avantgardey」。作為「福祿壽訓練學院」的Professor Fuk阮兆祥隊成員，黃建東對演藝充滿熱情，曾扮演多個有趣角色，如Piko太郎和Donald Trump。他一直追尋夢想，對演藝的熱愛從未停止。

