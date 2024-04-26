「一人Avantgardey」黃建東｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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黃建東，42歲，TVB藝員，專長在於扮嘢系，他的代號是「一人Avantgardey」。作為「福祿壽訓練學院」的Professor Fuk阮兆祥隊成員，黃建東對演藝充滿熱情，曾扮演多個有趣角色，如Piko太郎和Donald Trump。他一直追尋夢想，對演藝的熱愛從未停止。
「一人Avantgardey」黃建東個人資料一覽
- 分組: Professor Fuk阮兆祥隊成員
- 代號: 「一人Avantgardey」
- 姓名: 黃建東 Derek
- 年齡: 42
- 職業: TVB藝員
- 專長: 扮嘢系
- 學歷: 紐約州立大學佛東尼亞分校戲劇系學士，以Magna Cum Laude高級榮譽畢業
「一人Avantgardey」黃建東個人簡介
「入行至今有一樣嘢從來沒有變過，就是內心對於演藝的那團火，一直燒得很旺，也沒有停止過追尋夢想。今次參加《福祿壽訓練學院》是因為想再尋求突破，雖然演藝年齡不淺，但我仍不介意像白紙或海綿一樣吸收和改變。」並謂在多年的扮嘢生涯中，最難忘是竟能透過搞笑、治癒觀眾心露：「之前扮完PPAP piko太郎之後，收到一個女仔嘅私信，佢話自己嘅爸爸自從得到重病之後，已經幾個月冇笑過，但點睇完我嘅片竟然笑到停唔到。嗰刻我明白到，原來扮嘢同搞笑係我嘅使命之餘，亦竟然有療癒嘅作用。」
「一人Avantgardey」黃建東表演履歷
曾扮演Piko太郎、陳偉霆、Donald trump、羅文、Avantgardey、龍哥、trivago男及電車男等，並認自己可挑戰Brian cha、乜太、杜如風、阿旺、細細粒、阿Ken (Barbie男友)、肥貓、MC Jin、蘇永康、胖虎等；其他專長：7級鋼琴，懂作曲填詞等創作，故經常於無綫大型綜藝節目中自彈自唱
「一人Avantgardey」黃建東曾獲奬項及特別個人經歷
- 2006年紐約華語電台 AM1480「第三屆全能 DJ大賽」贏得亞軍
- 2011年香港先生選舉 – 最具演藝潛能大獎
- 2019年憑二次創作陳偉霆手錶廣告《What Time Is It?》，獲頒發最具創意藝人大獎及網絡搞鬼主播
- 2022年全能司儀選拔大賽冠軍
- 曾於紐約參演過Off Broadway音樂劇、紐約市藝穗戲劇節等
「一人Avantgardey」黃建東表演片段
圖片來源：TVB