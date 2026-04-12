一周星星｜視后佘詩曼成功非僥倖！應何廣沛要求首公開「劇本背默大法」震驚網民
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視后佘詩曼演技出神入化，原來背後全靠驚人苦功！今晚在節目《一周星星》中，後輩何廣沛誠心請教背劇本的秘訣，阿佘竟首度公開自己的獨門「劇本背默大法」，方法聽落簡單卻極考驗毅力，引來網民熱議，大讚「成功非僥倖」，究竟是甚麼神級方法？
何廣沛誠心請教 佘詩曼大方分享獨門秘方
節目上，何廣沛把握機會向大前輩佘詩曼請教如何能快速又準確地背熟大量對白。面對後輩的提問，阿佘絲毫沒有藏私，非常大方地分享了她多年來一直使用的「超認真劇本背默大法」。她透露自己會利用每日坐車的時間，將通告單的背面當成白紙，不斷重複手寫劇本對白，透過最原始的「抄寫」方式將內容深深刻入腦海，其專注與堅持的態度讓在場所有人為之敬佩。
佘詩曼親述背默細節 「一段對白我寫五六次」
佘詩曼詳細解釋了這個方法的執行細節，她說：「我坐車係唔講嘢架，咁我前面有一疊通告單，我就會反轉佢嚟係咁寫係咁寫，寫完一次背完喇，再寫一次、再寫一次、再寫一次。」她強調這個過程的重複性是關鍵，並總結道：「即係一段（對白）我寫五次、六次，咁就一定記得喇。」這種近乎自虐式的「笨方法」，正正反映了她對演藝事業的極致投入和專業精神，也解釋了為何她總能在鏡頭前揮灑自如。
網民佩服：呢啲先係真正演員
佘詩曼的「背默大法」公開後，網民一面倒表示佩服，認為她的成功絕非偶然。討論區湧現大量讚賞留言：「成功真係冇捷徑，視后都用最笨但最有效嘅方法。」「好佩服佢嘅毅力，一段對白寫五、六次，我寫一次都嫌手軟。」「難怪佢啲戲咁好，原來背後付出咁多努力，抵佢紅足咁多年！」「學到嘢！以後考試溫書都可以試吓呢個方法，多謝阿佘！」「呢啲咪叫專業囉！比起而家好多所謂演員，高下立見。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期