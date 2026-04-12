一周星星｜視后佘詩曼成功非僥倖！應何廣沛要求首公開「劇本背默大法」震驚網民

視后佘詩曼演技出神入化，原來背後全靠驚人苦功！今晚在節目《一周星星》中，後輩何廣沛誠心請教背劇本的秘訣，阿佘竟首度公開自己的獨門「劇本背默大法」，方法聽落簡單卻極考驗毅力，引來網民熱議，大讚「成功非僥倖」，究竟是甚麼神級方法？