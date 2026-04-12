一周星星｜佘詩曼驚爆拍《宮心計》壓力爆煲！失眠半年揭秘「左右眼落淚」神技嚇窒全場

視后佘詩曼今晚於節目《一周星星》中，驚爆當年拍攝《宮心計》期間因壓力爆煲，導致拍畢後嚴重失眠長達半年！席間她更被主持譚俊彥及區永權聯手追問傳聞中「控制左右眼落淚」的神級演技，阿佘的回應與背後辛酸，令全場為之震驚，究竟這位視后是如何煉成的？