一周星星｜佘詩曼驚爆拍《宮心計》壓力爆煲！失眠半年揭秘「左右眼落淚」神技嚇窒全場
廣告
視后佘詩曼今晚於節目《一周星星》中，驚爆當年拍攝《宮心計》期間因壓力爆煲，導致拍畢後嚴重失眠長達半年！席間她更被主持譚俊彥及區永權聯手追問傳聞中「控制左右眼落淚」的神級演技，阿佘的回應與背後辛酸，令全場為之震驚，究竟這位視后是如何煉成的？
譚俊彥區永權聯手追問 揭秘佘詩曼神級喊功
節目一開始，主持譚俊彥便大讚佘詩曼的落淚時機超精準，形容她「真係可以去到邊一秒要喊，就撳掣可以喊架喇。」區永權隨即打蛇隨棍上，重提一個關於《宮心計》的幕後傳聞，指當時有工作人員爆料，阿佘在對劇本時不僅會問「邊一句要喊」，更會細緻到追問「要左眼還是右眼（落淚）。」這個神乎其技的傳聞，令現場嘉賓及觀眾嘩然，紛紛好奇佘詩曼將如何回應這個近乎特異功能的演技秘技。
佘詩曼親解壓力爆煲 「跑車開Turbo唔識停」
面對演技傳聞，佘詩曼未有正面回應，反而坦言拍攝《宮心計》時承受了巨大壓力。她透露，由於當時監製要求極高，導致她精神長期處於緊繃狀態，壓力爆煲的後遺症，是劇集拍完後依然失眠長達半年。她憶述當時曾求診中醫，而中醫的診斷形容得非常貼切，直指她的身體狀況「好似跑車開咗 turbo 唔識停」。這個比喻深刻地描繪了她為角色投入後，難以抽離身心的痛苦狀態，揭示了視后寶座背後沉重的代價。
網民洗版驚嘆：究竟點做到？
節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛對佘詩曼的敬業精神表示佩服，同時亦感到心痛。留言區被洗版，網民驚嘆：「嘩！控制埋左右眼？呢個係演員定係特異功能？太誇張！」「好心痛阿佘，為咗拍劇搞到失眠半年，真係唔易捱。」「呢啲先叫專業演員！每一個眼神、每一滴眼淚都係戲，Respect！」「中醫個比喻好貼切，跑車開turbo唔識停，聽到都覺得辛苦。」「《宮心計》真係經典，原來背後演員付出咁多，難怪咁好睇。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期