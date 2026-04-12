一周星星｜佘詩曼親解22吋蛇腰之謎！驚爆「唔食宵夜會瘦」嚇呆全場

視后佘詩曼多年來維持22吋纖腰，其「食極唔肥」的體質一直是圈中之謎！今晚在節目《一周星星》中，阿佘被閨密文頌嫻隔空「指控」為何能擁有「千年佘腰」，她竟語出驚人地表示全靠食宵夜，更拋出「唔食宵夜會瘦」的奇論，究竟她的瘦身秘訣有多顛覆想像？