一周星星｜佘詩曼親解22吋蛇腰之謎！驚爆「唔食宵夜會瘦」嚇呆全場
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視后佘詩曼多年來維持22吋纖腰，其「食極唔肥」的體質一直是圈中之謎！今晚在節目《一周星星》中，阿佘被閨密文頌嫻隔空「指控」為何能擁有「千年佘腰」，她竟語出驚人地表示全靠食宵夜，更拋出「唔食宵夜會瘦」的奇論，究竟她的瘦身秘訣有多顛覆想像？
閨密文頌嫻隔空指控 佘詩曼開心回應食極唔肥
節目中談及身材管理，佘詩曼面對閨密文頌嫻的「指控」，忍不住開心分享自己的獨特體質，高呼：「我真係食極都唔肥，同埋我一定要食宵夜！」她更詳細解釋，如果自己連續兩、三日不吃宵夜就直接睡覺，反而會跌入「為食地獄」，身體更會出現後遺症，就是「我係會瘦架。」這番反常識的言論，徹底顛覆了在場人士對減肥的認知，令人羨慕不已。
佘詩曼自爆最Heavy宵夜 譚俊彥O嘴：借DNA嚟驗吓
當佘詩曼進一步分享自己吃過「最Heavy的宵夜」時，其內容令全場陷入瘋狂尖叫，震驚程度讓主持譚俊彥都忍不住O嘴大喊：「可唔可以借啲 DNA 嚟驗吓？」可見其宵夜份量與種類絕對非比尋常。阿佘最後更賣關子，表示之所以擁有這樣的特殊體質，其實源於一次極致的拍劇經歷，想知道當中秘密，就要密切留意節目後續，這個懸念成功吊足觀眾胃口。
網民羨慕又妒忌：人比人比死人
佘詩曼的「宵夜瘦身論」引爆網民熱議，大部分人都表示極度羨慕。網上留言充滿妒忌又搞笑的聲音：「我飲啖水都會肥，佢食宵夜先唔會瘦？個天好唔公平啊！」「求阿佘公開最Heavy宵夜餐單！我想跟住食！」「呢啲咪傳說中嘅天選之人，我哋凡人羨慕唔嚟。」「譚俊彥句『借DNA嚟驗吓』講出我心聲！我都想驗！」「究竟係咩極致拍劇經歷可以改變體質？搞到我好好奇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期