一周星星｜容祖兒擇偶條件大公開！遭王祖藍逼供 驚爆不介意另一半矮小？
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天后容祖兒（Joey）的感情生活向來備受關注！在節目《一周星星》中，竟遭小學同學王祖藍當場「逼供」擇偶條件，Joey在壓力下大方公開理想型，更驚爆完全不介意另一半外型，即使身材矮小亦可接受，言論一出即時引起網民熱議，莫非天后暗示已有新對象？
小學同學王祖藍逼供 容祖兒洩露理想型
在節目「你問我答」的環節中，王祖藍利用與容祖兒的小學同學關係，對她的感情狀況展開猛烈攻勢。面對這位「知根知底」的老同學，王祖藍單刀直入「逼供」Joey的擇偶條件，令向來對感情事低調的Joey也難以招架。在王祖藍的連番追問下，容祖兒終於鬆口，罕有地在鏡頭前分享自己的愛情觀，以及對未來另一半的期望，滿足了觀眾的好奇心。
容祖兒坦言不在乎外型 「身材矮小都冇所謂」
最令人意外的是，容祖兒坦言自己並不在乎另一半的外型條件。當被問及對身高的要求時，她更是直截了當地表示，就算對方身材矮小也完全沒有所謂。這番言論徹底顛覆了外界對天后擇偶標準的想像。她強調內在美和性格比外表更為重要，展現出極為貼地和真性情的一面。這番話無疑為廣大男士帶來希望，原來要成為天后的男人，身高從來不是距離。
網民大讚貼地：「內在美最重要！」
容祖兒的真情剖白播出後，網民反應極為熱烈，一面倒大讚她貼地、不拜金。「Joey好真性情！唔似啲港女淨係睇樣！」、「祖藍問得好！呢啲先係我哋想知嘅嘢！」、「咁講法，好多男士有機會了！大家衝呀！」、「女神果然係女神，睇嘅嘢都同人唔同！內在美先係最重要！」、「希望Joey快啲搵到佢嘅Mr. Right！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期