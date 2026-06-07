一周星星｜容祖兒擇偶條件大公開！遭王祖藍逼供 驚爆不介意另一半矮小？

天后容祖兒（Joey）的感情生活向來備受關注！在節目《一周星星》中，竟遭小學同學王祖藍當場「逼供」擇偶條件，Joey在壓力下大方公開理想型，更驚爆完全不介意另一半外型，即使身材矮小亦可接受，言論一出即時引起網民熱議，莫非天后暗示已有新對象？