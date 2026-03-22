一周星星｜方力申罕談愛妻葉萱！自爆初見面即「起痰」 深情認定：佢會照顧我一世

現年46歲的方力申（小方）一向對感情事低調，但在昨晚（22日）播出的《一周星星》中，他罕有地大談愛妻葉萱（Maple），更自爆兩人初見面時的趣事，隨後深情剖白，認定對方是可付託終身的人！小方在鏡頭前流露滿滿愛意，直言太太非常勇敢，更發表愛妻宣言，究竟這位昔日緋聞不絕的「飛魚王子」是如何被太太收服的？