一周星星｜方力申罕談愛妻葉萱！自爆初見面即「起痰」 深情認定：佢會照顧我一世
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現年46歲的方力申（小方）一向對感情事低調，但在昨晚（22日）播出的《一周星星》中，他罕有地大談愛妻葉萱（Maple），更自爆兩人初見面時的趣事，隨後深情剖白，認定對方是可付託終身的人！小方在鏡頭前流露滿滿愛意，直言太太非常勇敢，更發表愛妻宣言，究竟這位昔日緋聞不絕的「飛魚王子」是如何被太太收服的？
## 方力申自嘲單身太久 見到葉萱外表吸引即「起痰」
節目中，方力申憶述與太太葉萱的相識過程，原來兩人是經由太太的家人介紹認識。小方毫不掩飾對太太的欣賞，更幽默自嘲當時的反應。他笑說：「我嗰陣時單身咗好耐架嘛，見到外表吸引嘢都會起痰。」他坦言第一眼就被Maple出眾的外表所吸引，直白的形容引來全場大笑。這番話不但展現了他風趣幽默的一面，也為這段浪漫關係的開端增添了幾分戲劇性，讓觀眾窺見他動情的瞬間。
## 方力申深情剖白先沉船 「覺得佢對我嘅愛係一世」
雖然初見面時被外表吸引，但方力申坦言，太太起初對他存有戒心，甚至誤以為他很花心。然而，他深情剖白，在這段關係中，其實是自己「沉得快過佢」，率先墮入愛河。談到對太太的感覺，小方流露出前所未有的柔情，感性地說：「覺得佢對我嘅愛係一世。」他更甜蜜表示，雖然自己年紀比太太大，但卻有種感覺「我覺得佢會照顧我」。這番從「浪子」到「愛妻號」的真情告白，感動了不少觀眾，展現了他作為人夫成熟又溫柔的一面。
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期