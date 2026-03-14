一周星星｜曹永廉被黃智賢突襲量腰圍！真實尺寸嚇窒兄弟：我有keep㗎
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曹永廉偶像包袱面臨大危機！在明晚（3月15日）播出的節目《一周星星》錄影期間，他竟被好友黃智賢透過影片發動突襲，當眾要求他即場量度腰圍，嚇得他緊張大喊「唔使俾人睇」，而黎耀祥和蕭正楠看到結果後的誇張反應更引人遐想，究竟他的真實腰圍是多少？
黃智賢尖銳提問 曹永廉被迫公開量腰圍
在《一周星星》的「你問我答」環節，一眾好友紛紛提出尖銳問題，其中黃智賢的問題最為致命，他竟直接點名問曹永廉：「你而家條腰圍幾多吋？」此話一出，全場起哄。為了證明沒有造假，製作組更拿出軟尺要求即場量度。身為Hey Brother男團成員之一、一向注重形象的曹永廉當場不知所措，極力抗拒，緊張地說：「唔使俾人睇嘅！」試圖保住自己最後的偶像尊嚴，但最終仍在眾人壓力下被好兄弟「行刑」。
黎耀祥蕭正楠驚訝狂嘩 曹永廉真實尺寸成謎
在量度腰圍的過程中，曹永廉一臉尷尬，而負責讀數的黎耀祥和蕭正楠一看到軟尺上的數字，竟不約而同地發出驚訝的「嘩！嘩！」聲，浮誇的反應讓曹永廉的真實腰圍尺寸更添神秘感。事後，黎耀祥更抵死地模仿起曹永廉心虛的模樣，揮著手說：「但你留意吓佢語言動作：『我有 keep㗎！』」完美演繹出曹永廉嘴硬的狀態，盡顯損友本色。雖然節目未有公開實際數字，但兄弟們的反應已說明一切，場面十分爆笑。
「好老公」測試再遇難題 黎耀祥神回答KO全場
除了腰圍挑戰，三位「愛妻號」還要進行「好老公」測試，接受世紀難題考驗。當被問到如果太太問：「我今日有咩唔同咗？」，三位好老公會如何應對。面對這條「送命題」，黎耀祥竟然給出一個意想不到的巧妙回答，讓全場拍案叫絕。究竟曹永廉的腰圍是多少？黎耀祥的「神回答」又是什麼？誰才是最終的「好老公」之王？一切謎底將在明晚播出的《一周星星》中揭曉！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期