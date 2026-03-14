一周星星｜曹永廉被黃智賢突襲量腰圍！真實尺寸嚇窒兄弟：我有keep㗎

曹永廉偶像包袱面臨大危機！在明晚（3月15日）播出的節目《一周星星》錄影期間，他竟被好友黃智賢透過影片發動突襲，當眾要求他即場量度腰圍，嚇得他緊張大喊「唔使俾人睇」，而黎耀祥和蕭正楠看到結果後的誇張反應更引人遐想，究竟他的真實腰圍是多少？