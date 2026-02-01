一周星星｜賴慰玲陳曉華狂嫌何廣沛唔可靠！馬德鐘神還原金句勁肉緊
今晚（1日）播出的訪談節目《一周星星》火花四濺！劇集《非常檢控觀》主角馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪及陳曉華齊齊亮相，接受主持連串刁鑽提問。當中最爆笑一幕，莫過於賴慰玲與陳曉華被問到會揀誰做老公時，竟不約而同嫌棄何廣沛，場面極度尷尬！究竟何廣沛做錯啲乜？而老戲骨馬德鐘更會親身重現網絡爆紅金句，肉緊程度嚇窒全場！
賴慰玲陳曉華揀老公 竟嫌棄何廣沛似油條
節目中氣氛高漲，主持向賴慰玲及陳曉華拋出超爆笑假設題：「馬德鐘、何廣沛和吳偉豪，揀誰做爸爸、丈夫和兒子？」兩人答案竟有驚人默契！她們一致認為吳偉豪最有「老豆味」，反而對何廣沛就齊齊派檸檬。賴慰玲率先開火，直言：「我唔會畀何廣沛做我老公，佢好唔可靠，成日好似油條咁，佢好鍾意吹水呀…」言詞間充滿嫌棄，而一旁的陳曉華亦點頭附和：「我會忍唔住成日都鬧佢。」可憐的何廣沛無辜躺著也中槍，被兩位女神公開數臭，場面相當搞笑，亦令人好奇三人私下關係到底如何。
馬德鐘被封搞笑開心果 親身還原萬能Key金句
被賴慰玲及陳曉華一致封為「搞笑開心果」的馬德鐘（馬神），在節目中完全放下型男包袱，應製作組要求「神還原」多句坊間熱傳的經典對白，包括：「全部嘢都係我做嘅！」、「求你鞭打本王」、「扣你五十分」。據悉馬神演繹時七情上面，肉緊程度甚至遠超原著，引發全場爆笑！對於自己成為網民至愛的「萬能Key」，馬神亦會大方親自回應，製作組更即場實測其「萬能 Key 指數」，結果令人意想不到。想睇馬神如何玩轉經典對白，絕對不能錯過今晚的精彩內容。
演員互爆搞笑秘密 吳偉豪老豆味濃有原因
除了玩遊戲，四位演員更在節目中輪流大爆自身及合作過藝人的搞笑小秘密，火藥味十足！當中吳偉豪被兩位女拍檔指「老豆味濃」，背後原因亦會在節目中揭曉，究竟是讚是彈，實在令人好奇。而馬德鐘、賴慰玲及陳曉華亦會分享不為人知的趣事，令觀眾更了解他們私下真實的一面。連串的爆料環節，將劇組演員之間的化學作用表露無遺，相信會為觀眾帶來無限歡樂，粉絲們記得準時收看，發掘更多偶像的秘密。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期