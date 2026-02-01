一周星星｜賴慰玲陳曉華狂嫌何廣沛唔可靠！馬德鐘神還原金句勁肉緊

今晚（1日）播出的訪談節目《一周星星》火花四濺！劇集《非常檢控觀》主角馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪及陳曉華齊齊亮相，接受主持連串刁鑽提問。當中最爆笑一幕，莫過於賴慰玲與陳曉華被問到會揀誰做老公時，竟不約而同嫌棄何廣沛，場面極度尷尬！究竟何廣沛做錯啲乜？而老戲骨馬德鐘更會親身重現網絡爆紅金句，肉緊程度嚇窒全場！