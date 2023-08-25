一秒拳王｜TVB明晚播映再受關注 7大看點一文睇晒
看點1：周國賢大騷鋼條身形
周國賢是歌手出身，向來展示音樂才華的他為電影轉型，每日花6小時學習拳擊苦練鋼條身形，他曾經在訪問中表示，這部電影是他參與過最熱血的一部電影，更成功令他重拾男子氣概！之後他更用同一角色先後在ViuTV劇集《繩角》和《和解在後》客串，在觀眾留下深刻印象。
看點2：童星是周國賢的演戲前輩
在戲中飾演周國賢聽障兒子的童星熊倬樂表現非常搶眼，有看電視的觀眾相信對他不感陌生，皆因年紀輕輕的他早已拍攝超過100部作品， 不但在TVB拍過《十月初五的月光》、《使徒行者》、《金宵大廈2》及《青春不要臉 》等劇集，亦在ViuTV劇集《男排女將》中飾演過MIRROR成員Ian陳卓賢的童年版，他亦出演過多個歌手的MV，連周國賢都曾經表示熊倬樂經驗比他更豐富，要稱對方為「前輩」。
看點3：霍哥驚喜演出
除了有多個實力派演員如盧海鵬、袁富華及張建聲助陣之外，電影的客串陣容同樣引人注目，前微辣藝人霍哥和恆仔當時女友小花譚杏藍都有驚喜客串！將與周永恆打拳賽的霍哥，原來在《一秒拳王》有現身過，當時他飾演的是一閃而過的恆仔老豆兼「英毅拳館」負責人。而 小花當時則客串飾演90年代電視節目《今日睇多D》的主持人大姐明。
看點4：林明禎恆仔合作無間
《一秒拳王》絕對稱得上是「大馬女神」林明禎的成名作，事關她於2017年已經與恆仔合作無間，獲對方邀請來港拍電影《救殭清道夫》後成功打入香港市場，之後恆仔再次用林明禎做女主角，結果最後憑該電影人氣十級跳，甚至被網民稱對方做「導演夫人」。
看點5：泰國男神Nonkul驚喜演出
電影中除了香港耳熟能詳的歌手演員，更有泰國小鮮肉男神Nonkul查朗桑提納托古 （Chanon Santinatornkul）的演出，曾主演《出貓特攻隊》的他以精壯身材和冷酷面容飾演「秒殺拳王」Joe，在戲中壓軸對決周國賢。
看點6：主題曲奪獲金像獎「最佳原創電影歌曲」
《一秒拳王》的導演趙善恆是樂隊TONICK的主音，他與男主角周國賢為電影共同創作並合唱了超熱血主題曲《時間的初衷》，配合電影更聽得人熱血沸騰，最後更打敗由MIRROR成員Jer演唱的 《媽媽的神奇小子》主題曲，奪《第40屆香港電影金像獎》「最佳原創電影歌曲」。當時恆仔奪獎時的一番話更是令人感動：「記得幾年前有另外一首電影主題曲得到呢個『最佳原創電影歌曲』提名，當時我喺第2個頒獎禮度講過，多謝大家令到我哋相信香港仲係一個有希望嘅地方，到今年《時間的初衷》喺呢度拎到呢個獎，我想講我知道好難，但希望大家都繼續可以相信，香港係個有希望嘅地方。避唔到，我哋一齊捱！」
看點7：票房大收超越《幻愛》
《一秒拳王》於疫情下上映，面對戲院被逼關閉時期依然錄得1705萬票房，更超越《幻愛》的1500萬票房紀錄。電影鏡獲國際影展肯定，受邀參與美國芝加哥「亞洲躍動電影節」及「意大利烏甸尼遠東電影節」。
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