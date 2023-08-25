一秒拳王｜TVB明晚播映再受關注 7大看點一文睇晒

由周國賢、林明禎和趙善恆主演的電影《一秒拳王》，於2年前上映時大受好評票房大收，TVB將於明晚（26日）在翡翠台播出，讓觀眾再回味這部以拳擊為題材的好作品。現在為大家整理出7個必看的原因，如果之前未在戲院看過的話，就不要錯過在電視機前看的機會了！