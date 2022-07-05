一線搜查｜7位女主持大晒冷 有張致恒前度 仲有「香港最美主播」助陣

香港開電視新資訊節目《一線搜查》搵來7位靚女主持，對撼TVB皇牌節目《東張西望》，這7位女主持中，有前《東張西望》主持宋熙年、林希靈及黃愷怡，又有前now TV「香港最美主播」丘靜雯，此外仲有位張致恒前度，以及有位曾參加過ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》的星二代囡囡，陣容相當強大！