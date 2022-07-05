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一線搜查｜7位女主持大晒冷 有張致恒前度 仲有「香港最美主播」助陣

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香港開電視新資訊節目《一線搜查》搵來7位靚女主持，對撼TVB皇牌節目《東張西望》，這7位女主持中，有前《東張西望》主持宋熙年、林希靈及黃愷怡，又有前now TV「香港最美主播」丘靜雯，此外仲有位張致恒前度，以及有位曾參加過ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》的星二代囡囡，陣容相當強大！

《一線搜查》7位女主持逐個捉

1. 宋熙年 相隔兩年再出山

現年36歲的宋熙年（Sarah）曾是2007年「國際中華小姐競選」冠軍，加入TVB後於《東張西望》擔任主持，2019年約滿離開TVB後，開始轉型成為KOL，與老公陳智燊（Jason）一同經營YouTube頻道《sarah & jason》。今次相隔兩年多復出，由KOL再做回主播，宋熙年直言感到緊張。已是兩子之母的她，笑言做了媽媽後因要為孩子樹立榜樣，所以就算面對蛇蟲鼠蟻也不會害怕，有機會的話都會出外景採訪。

一線搜查 宋熙年 曾擔任《東張西望》主播的宋熙年將會倒戈，過檔開電視主持同類型節目。
曾擔任《東張西望》主播的宋熙年將會倒戈，過檔開電視主持同類型節目。（圖片來源：《東張西望》截圖）

2. 林希靈 主力做廠景主持

33歲林希靈畢業於多倫多大學傳理系，由2012年開始加入TVB後，曾做過無綫娛樂新聞台主播以及多個兒童節目的主持，2019年她開始加入《東張西望》做外景主持，曾試過單人匹馬訪問屋邨「露械」老伯，又試過於日本爆發嚴重疫情時，親自前往當地進行採訪，去年11月她因為採訪「聾啞女」美華事件，而被網民封為「正義女神」，但同年12月底她就宣布離巢TVB。她表示這次主力在錄影廠，不像以往要出外跑新聞，對她而言也是一個新挑戰。

宋熙年 同樣曾主找《東張西望》的33歲林希靈都會過檔開電視主持《一線搜查》。
前《東張西望》主持林希靈同樣過檔開電視主持《一線搜查》。（圖片來源：[email protected]

3. 黃愷怡 變身Fit爆女神

32歲黃凱怡也是前「東張女神」之一，她與林希靈同樣於去年12月31日在IG宣布離巢，當時她表示「盡做，無有怕」，亦揚言轉戰YouTube界，又不時拍健身短片，大騷Fit爆身型。她與林希靈在TVB經歷的幾乎一模一樣，同做過《Think Big 天地》主持，之後一齊加入《東張西望》，繼而又先後被稱為「正義女神」。觀眾熟悉的兩位女神組合如今能在香港開電視再現！

一線搜查 宋熙年 黃愷怡間唔中都會在IG派吓福利。
黃愷怡間唔中都會在IG派吓福利。（圖片來源：[email protected]_why）

4. 丘靜雯 接受新挑戰

28歲前now TV新聞主播丘靜雯（Nicole），被網民指似韓國女子組合Apink隊長初瓏，因此被封「香港最美主播」，6月中她宣布告別新聞主播崗位，轉行做瑜伽導師，想不到相隔僅半個多月，她現在又重返幕前，過檔香港開電視擔任時事資料節目主持，對此她表示：「新工作，新挑戰！希望大家支持。」

宋熙年 曾任主播的丘靜雯相信能勝任《一線搜查》主持角色。
曾任主播的丘靜雯相信能勝任《一線搜查》主持角色。（圖片來源：[email protected]

5. 簡采恩 視做主持為生命

33歲的簡采恩畢業於香港樹仁大學新聞及傳播系，2012年加入有線娛樂台擔任新聞主播，2017年開始亦有在《香港開電視》主持節目，在2018年離開有線後，她仍有繼續做主持及司儀等工作，又兼任KOL，她曾表示「做主持就是我的生命」，直言自己會一直做主持，直到有一日走不動、說不出話來，才會放棄。

宋熙年 簡采恩《一線搜查》主持之一。
擁有32B勻稱身材的簡采恩，過往不時以性感造型亮相節目。（圖片來源：[email protected]

6. 林靜莉 冰姐囡囡

1979年度香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）的26歲女兒「莉莉菇」林靜莉（Jeannie），畢業於香港樹仁大學新聞系，曾做過空姐，又做過網媒主持，自去年參加ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》後，開始人氣急升，主持過包括《細路開電視》、《30分鐘大放餸》及《你得我得大家得》等多個香港開電視節目。她透露近日已開始為《一線搜查》展開外景拍攝，題材包括有校園欺凌與家居噪音等。

一線搜查 宋熙年 鍾慧冰女兒林靜莉曾任網媒主持。
鍾慧冰女兒林靜莉曾任網媒主持。（圖片來源：[email protected]_lam_）

7. 梁皓恩 張致恒最慘前度

由舞台劇演員轉型做演員兼主持的梁皓恩（April），入行前曾做過外展社工，為青少年及家人進行輔導，但她最令人印象深刻的身份，是她曾是張致恒的正印女友，她由2016年開始和張致恒拍拖，當時張致恒曾公開表示是以結婚為前提和她交往，並承諾不會再花心，但結果到2019年張致恒被踢爆一腳踏5船，並宣布奉子閃娶粉絲雯雯，當時正印梁皓恩曾在社交網控訴張致恒欠錢不還以及拒接電話等，金額高達10萬，令梁皓恩突變張致恒的「最慘前度」。

一線搜查 宋熙年 梁皓恩日前表示，自己經驗不足，要字正腔圓做主持有難度，不過她很感謝宋熙年照顧，大讚對方好人。
梁皓恩日前表示自己經驗不足，要字正腔圓做主持有難度，同時亦擔心背稿問題，不過她很感謝宋熙年照顧，大讚對方好人。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《東張西望》截圖、[email protected][email protected][email protected]_why、[email protected][email protected][email protected]_lam_、[email protected]

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