一線搜查｜7位女主持大晒冷 有張致恒前度 仲有「香港最美主播」助陣
《一線搜查》7位女主持逐個捉
1. 宋熙年 相隔兩年再出山
現年36歲的宋熙年（Sarah）曾是2007年「國際中華小姐競選」冠軍，加入TVB後於《東張西望》擔任主持，2019年約滿離開TVB後，開始轉型成為KOL，與老公陳智燊（Jason）一同經營YouTube頻道《sarah & jason》。今次相隔兩年多復出，由KOL再做回主播，宋熙年直言感到緊張。已是兩子之母的她，笑言做了媽媽後因要為孩子樹立榜樣，所以就算面對蛇蟲鼠蟻也不會害怕，有機會的話都會出外景採訪。
2. 林希靈 主力做廠景主持
33歲林希靈畢業於多倫多大學傳理系，由2012年開始加入TVB後，曾做過無綫娛樂新聞台主播以及多個兒童節目的主持，2019年她開始加入《東張西望》做外景主持，曾試過單人匹馬訪問屋邨「露械」老伯，又試過於日本爆發嚴重疫情時，親自前往當地進行採訪，去年11月她因為採訪「聾啞女」美華事件，而被網民封為「正義女神」，但同年12月底她就宣布離巢TVB。她表示這次主力在錄影廠，不像以往要出外跑新聞，對她而言也是一個新挑戰。
3. 黃愷怡 變身Fit爆女神
32歲黃凱怡也是前「東張女神」之一，她與林希靈同樣於去年12月31日在IG宣布離巢，當時她表示「盡做，無有怕」，亦揚言轉戰YouTube界，又不時拍健身短片，大騷Fit爆身型。她與林希靈在TVB經歷的幾乎一模一樣，同做過《Think Big 天地》主持，之後一齊加入《東張西望》，繼而又先後被稱為「正義女神」。觀眾熟悉的兩位女神組合如今能在香港開電視再現！
4. 丘靜雯 接受新挑戰
28歲前now TV新聞主播丘靜雯（Nicole），被網民指似韓國女子組合Apink隊長初瓏，因此被封「香港最美主播」，6月中她宣布告別新聞主播崗位，轉行做瑜伽導師，想不到相隔僅半個多月，她現在又重返幕前，過檔香港開電視擔任時事資料節目主持，對此她表示：「新工作，新挑戰！希望大家支持。」
5. 簡采恩 視做主持為生命
33歲的簡采恩畢業於香港樹仁大學新聞及傳播系，2012年加入有線娛樂台擔任新聞主播，2017年開始亦有在《香港開電視》主持節目，在2018年離開有線後，她仍有繼續做主持及司儀等工作，又兼任KOL，她曾表示「做主持就是我的生命」，直言自己會一直做主持，直到有一日走不動、說不出話來，才會放棄。
6. 林靜莉 冰姐囡囡
1979年度香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）的26歲女兒「莉莉菇」林靜莉（Jeannie），畢業於香港樹仁大學新聞系，曾做過空姐，又做過網媒主持，自去年參加ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》後，開始人氣急升，主持過包括《細路開電視》、《30分鐘大放餸》及《你得我得大家得》等多個香港開電視節目。她透露近日已開始為《一線搜查》展開外景拍攝，題材包括有校園欺凌與家居噪音等。
7. 梁皓恩 張致恒最慘前度
由舞台劇演員轉型做演員兼主持的梁皓恩（April），入行前曾做過外展社工，為青少年及家人進行輔導，但她最令人印象深刻的身份，是她曾是張致恒的正印女友，她由2016年開始和張致恒拍拖，當時張致恒曾公開表示是以結婚為前提和她交往，並承諾不會再花心，但結果到2019年張致恒被踢爆一腳踏5船，並宣布奉子閃娶粉絲雯雯，當時正印梁皓恩曾在社交網控訴張致恒欠錢不還以及拒接電話等，金額高達10萬，令梁皓恩突變張致恒的「最慘前度」。
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