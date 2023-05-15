一線搜查｜「最靚主播」丘靜雯暗批對家《東張》唔夠貼地「係多gimmick嘢」

HOY TV資訊節目《一線搜查》開播近一年，一直被視為與TVB皇牌節目《東張西望》打對台搶收視，作為《一線搜查》主持之一的丘靜雯（Nicole），近日就在活動上直指對家《東張》報道的多是「gimmick（噱頭）嘢」！