東張西望

HOYTV公開抽《東張西望》水 正面交鋒拉攏觀眾 網民卻唔收貨？

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每逢有怪人怪事，TVB《東張西望》都會即刻報道，香港開電視去年就效仿TVB《東張西望》做法，推出社會資訊節目《一線搜查》，經常搵靚女主持吸引觀眾眼球。近日，香港開電視更於社交平台公開發文抽《東張西望》水，不過部分網民卻反應麻麻！

HOYTV《一線搜查》公開抽大台《東張西望》水

近日香港開電視FB專頁上傳一張以周星馳電影《大內密探零零發》中羅家英的「豈有此理」經典截圖的帖文，內容不但拉攏觀眾向自家節目《一線搜查》報料，仲指名道姓公開抽TVB《東張西望》水：「有突發事件除咗可以「東張西望」仲可以⋯ …！ 你屋企隻貓識打關斗唔使再『東張西望』！見到UFO唔使再『東張西望』！因為仲可以報料我哋​《一線搜查》。」

東張西望 香港開電視FB專頁上傳一張以周星馳電影《大內密探零零發》中羅家英的「豈有此理」經典截圖，公然抽TVB《東張西望》水
香港開電視FB專頁上傳一張以周星馳電影《大內密探零零發》中羅家英的「豈有此理」經典截圖，公然抽TVB《東張西望》水（圖片來源：[email protected]（免費電視77台及78台）

網民反應好壞參半 部分直踩：俾大台拖住你行

帖文一出，即刻引來大批網民留言，部分網民認為香港開電視今次抽水抽得夠貼地，大讚平時《一線搜查》的報道夠真實；不過亦有網民認為香港開電視的節目一直有大台TVB的「影子」，並且認為《一線搜查》的報導不夠《東張西望》深入。

東張西望
（圖片來源：網民留言截圖）
東張西望
（圖片來源：網民留言截圖）
東張西望
（圖片來源：網民留言截圖）
東張西望
（圖片來源：網民留言截圖）
東張西望
（圖片來源：網民留言截圖）

曾突擊荃灣流鶯實況 卻被網民稱「抄」《東張西望》？

《一線搜查》作風大膽程度亦不輸《東張西望》，其中引起最熱烈討論的事件，就一定要數梁皓恩到荃灣河背街了解流鶯實況。當時《一線搜查》節目組在採訪當日從眾安街走到河背街，路上總共遇到至少7名疑似流鶯的女士。其中一名男工作人員更被流鶯帶上樓，一直被流鶯拒絕洗澡，堅持要求工作人員即刻瞓低，之後仲同流鶯發生爭執。

東張西望 一線搜查 流鶯立場非常強硬
流鶯立場非常強硬。（圖片來源：香港開電視《一線搜查》）
東張西望 一線搜查 多次強調荃灣的流鶯均是「快餐」，與一樓一不一樣
多次強調荃灣的流鶯均是「快餐」，與一樓一不一樣。（圖片來源：香港開電視《一線搜查》）

不過該集一播出，網民笑指《一線搜查》「抄」《東張西望》到十足十，因為《東張西望》亦不止一次去探討地區的鳳姐問題，同樣都會訪問街坊，亦同樣都係假扮嫖客上門。然而，有心水清嘅網民就指報新聞就係報新聞，大家手法一樣一啲都唔出奇，認為夾硬稱《一線搜查》是「抄襲」實在不合理。

《一線搜查》7位女主持大晒冷 陣容強大吸引觀眾眼球

香港開電視新資訊節目《一線搜查》搵來7位靚女主持，對撼TVB皇牌節目《東張西望》，這7位女主持中，有前《東張西望》主持宋熙年、林希靈及黃愷怡，又有前now TV「香港最美主播」丘靜雯，此外仲有位張致恆前度梁皓恩，以及有位曾參加過ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》的星二代、鍾慧冰女兒林靜莉，陣容相當強大！

東張西望 《一線搜查》並沒有主播檯，所以一班主播都會邊做節目邊騷美腿。
《一線搜查》並沒有主播檯，所以一班主播都會邊做節目邊騷美腿。（圖片來源：HOYTV《一線搜查》截圖）
一線搜查 宋熙年 曾擔任《東張西望》主播的宋熙年將會倒戈，過檔開電視主持同類型節目。
曾擔任《東張西望》主播的宋熙年將會倒戈，過檔開電視主持同類型節目。（圖片來源：《東張西望》截圖）
宋熙年 同樣曾主找《東張西望》的33歲林希靈都會過檔開電視主持《一線搜查》。
前《東張西望》主持林希靈同樣過檔開電視主持《一線搜查》。（圖片來源：[email protected]
東張西望 一線搜查 宋熙年 黃愷怡間唔中都會在IG派吓福利。
黃愷怡亦有份主持《一線搜查》。（圖片來源：[email protected]_why）
東張西望 宋熙年 曾任主播的丘靜雯相信能勝任《一線搜查》主持角色。
曾任主播的丘靜雯相信能勝任《一線搜查》主持角色。（圖片來源：[email protected]
東張西望 宋熙年 簡采恩《一線搜查》主持之一。
主持之一的簡采恩擁有32B勻稱身材，過往不時以性感造型亮相節目。（圖片來源：[email protected]
東張西望 一線搜查 宋熙年 鍾慧冰女兒林靜莉曾任網媒主持。
鍾慧冰女兒林靜莉亦是主持之一。（圖片來源：[email protected]_lam_）
東張西望 一線搜查 宋熙年 梁皓恩日前表示，自己經驗不足，要字正腔圓做主持有難度，不過她很感謝宋熙年照顧，大讚對方好人。
有份主持《一線搜查》的梁皓恩日前表示自己經驗不足，要字正腔圓做主持有難度，同時亦擔心背稿問題，不過她很感謝宋熙年照顧，大讚對方好人。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]（免費電視77台及78台）、《東張西望》截圖、[email protected][email protected][email protected]_why、[email protected][email protected][email protected]_lam_、[email protected]

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