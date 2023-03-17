HOYTV公開抽《東張西望》水 正面交鋒拉攏觀眾 網民卻唔收貨？

每逢有怪人怪事，TVB《東張西望》都會即刻報道，香港開電視去年就效仿TVB《東張西望》做法，推出社會資訊節目《一線搜查》，經常搵靚女主持吸引觀眾眼球。近日，香港開電視更於社交平台公開發文抽《東張西望》水，不過部分網民卻反應麻麻！