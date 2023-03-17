HOYTV公開抽《東張西望》水 正面交鋒拉攏觀眾 網民卻唔收貨？
HOYTV《一線搜查》公開抽大台《東張西望》水
近日香港開電視FB專頁上傳一張以周星馳電影《大內密探零零發》中羅家英的「豈有此理」經典截圖的帖文，內容不但拉攏觀眾向自家節目《一線搜查》報料，仲指名道姓公開抽TVB《東張西望》水：「有突發事件除咗可以「東張西望」仲可以⋯ …！ 你屋企隻貓識打關斗唔使再『東張西望』！見到UFO唔使再『東張西望』！因為仲可以報料我哋《一線搜查》。」
網民反應好壞參半 部分直踩：俾大台拖住你行
帖文一出，即刻引來大批網民留言，部分網民認為香港開電視今次抽水抽得夠貼地，大讚平時《一線搜查》的報道夠真實；不過亦有網民認為香港開電視的節目一直有大台TVB的「影子」，並且認為《一線搜查》的報導不夠《東張西望》深入。
曾突擊荃灣流鶯實況 卻被網民稱「抄」《東張西望》？
《一線搜查》作風大膽程度亦不輸《東張西望》，其中引起最熱烈討論的事件，就一定要數梁皓恩到荃灣河背街了解流鶯實況。當時《一線搜查》節目組在採訪當日從眾安街走到河背街，路上總共遇到至少7名疑似流鶯的女士。其中一名男工作人員更被流鶯帶上樓，一直被流鶯拒絕洗澡，堅持要求工作人員即刻瞓低，之後仲同流鶯發生爭執。
不過該集一播出，網民笑指《一線搜查》「抄」《東張西望》到十足十，因為《東張西望》亦不止一次去探討地區的鳳姐問題，同樣都會訪問街坊，亦同樣都係假扮嫖客上門。然而，有心水清嘅網民就指報新聞就係報新聞，大家手法一樣一啲都唔出奇，認為夾硬稱《一線搜查》是「抄襲」實在不合理。
《一線搜查》7位女主持大晒冷 陣容強大吸引觀眾眼球
香港開電視新資訊節目《一線搜查》搵來7位靚女主持，對撼TVB皇牌節目《東張西望》，這7位女主持中，有前《東張西望》主持宋熙年、林希靈及黃愷怡，又有前now TV「香港最美主播」丘靜雯，此外仲有位張致恆前度梁皓恩，以及有位曾參加過ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》的星二代、鍾慧冰女兒林靜莉，陣容相當強大！
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