一線搜查 | 梁皓恩突擊荃灣流鶯實況 工作人員一上樓即被命令瞓低
流鶯流連荃灣河背街 居民曾被搭訕
近日不少居民都表示荃灣街頭出現大量流鶯，開電視派梁皓恩等人了解情況。不少居民在接受訪問時表示流鶯作風越來越大膽，過往只會在網上出現的流鶯，近日都會在白天主動向居民搭訕。雖然流鶯的衣著打扮不會太暴露，但依然有部分流鶯都會打扮性感，吸引客人。
其中接受訪問的沈先生亦大呻每次都要耷低頭去買餸，否則流鶯會誤會，繼而用眼神或言語兜搭自己。沈先生亦表示流鶯們所流連的河背街附近有不少學校，所以一眾居民都十分擔心學生的心智發展。
男工作人員一上樓被要求即刻瞓低
為了更加了解流鶯的操作，《一線搜查》的其中一位工作人員主動向流鶯搭訕。其中一名流鶯警覺性十足，一直懷疑男工作人員的身份，最後更直接離開現場。其後工作人員向另一流鶯搭訕，該流鶯馬上邀請工作人員上樓。上樓後，流鶯無視工作人員事前洗澡的要求，一直堅持要求對方瞓低，流鶯表示：「你做完要沖可以沖，宜家唔洗！」
流鶯企到硬「呢度係快餐，唔係一樓一」
流鶯一直拒絕工作人員洗澡的要求，工作人員亦借衛生理由要求離開。流鶯竟然要求工作人員要同樣支付金額：「都係一樣要俾錢。我呢度全部快餐都係你做完要沖比你沖，如果你做之前又沖，做完又沖，邊有咁多沖。呢到唔係一樓一，有啲人來同走都都唔沖。入嚟走10分鐘，最多15分鐘。」，立場十分強硬！
網民稱「抄」《東張西望》？
其實同樣是社會議題的《東張西望》亦不止一次去探討地區的鳳姐問題，同樣都會訪問街訪，亦同樣都係假扮嫖客上門，網民笑指「抄」到十足十。然而，有心水清嘅網民就指報新聞就係報新聞，大家手法一樣一啲都唔出奇，認為夾硬稱《一線搜查》是「抄襲」實在不合理。
一線搜查｜梁皓恩做外景主持 高顏值討女觀眾歡心
近日開電視資訊節目《一線搜查》最矚目就是七位靚女主持，當中主要外景採訪的梁皓恩憑高顏值，反而吸引女性觀眾！《一線搜查》被指是對撼無綫《東張西望》，昔日的《東張》主持宋熙年，林希靈及黃愷怡齊齊倒戈，並加入了丘靜雯、梁皓恩、簡采恩及林靜莉共七位女主持，以報道本地新聞，探討社區熱話及時事的資訊節目。梁皓恩坦言在錄影廠報新聞專題，對她來說頗有難度﹗
梁皓恩舞台劇教瑜伽瓣瓣掂
擔任開電視《一線搜查》主持的梁皓恩，主要出外景採訪報道，見她一身白色長袖外套，比起《東張西望》女主持經常穿小背心採訪出鏡，梁皓恩明顯較受女性觀眾歡迎，有網民留言不要學大台：「但唔好再小背心、低胸貼身去訪問啲專業人士，好令女性觀眾反感……」舞台劇演員出身的梁皓恩，曾為廣告配音及參與拍劇，本身又是一位瑜伽導師，可謂百足咁多爪！主持經驗相對較少的梁皓恩，坦言做《一線搜查》十分緊張，認為要字正腔圓去說話並不容易，同時亦擔心背稿問題。
梁皓恩戀張致恆五年被背叛
梁皓恩入行前是一名社工，主力做外展工作，為青少年及家人進行輔導。但她最為人知是張致恆（Steven）的前度女友，2019年張致恒宣佈結婚，外界以為老婆會是與他拍拖5年的梁皓恩時，新娘卻突然變為女粉絲雯雯，令人相當驚訝，最令人出奇的是雯雯已為Steven誕下一子。隨即Steven被爆劈腿5女的醜聞，更令梁皓恩崩潰，她在被分手當晚在社交網寫上「May i know what’s going on？點解忽然世界末日？」最令人擔心的是她Hashtag「我怕過唔到今晚」及「被偷走的那五年」。