一線搜查 | 梁皓恩突擊荃灣流鶯實況 工作人員一上樓即被命令瞓低

近日開電視《一線搜查》派梁皓恩到荃灣河背街了解流鶯實況。《一線搜查》節目組在採訪當日從眾安街走到河背街，路上總共遇到至少7名疑似流鶯的女士。其中一名男工作人員更被流鶯帶上樓，一度發生爭執！不過就有網民指，真係好似TVB《東張西望》！