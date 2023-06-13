一舞傾城大結局 陳法蓉

一舞傾城大結局｜陳法蓉再爆演技由頭帶到尾 劇情暴走強加賣肉戲成敗筆

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《一舞傾城》今晚來到大結局，話題度有增無減，陳法蓉和一班姊妹設局，誘騙屠伯自爆犯罪真相，而為夫報仇的陳法蓉更會做出一個驚人舉動，成全劇高潮！

一舞傾城大結局 陳法蓉 屠伯自爆犯罪真相。
屠伯自爆犯罪真相。（圖片來源：TVB）

陳法蓉開槍殺屠伯成高潮

劇情講到鄭恕峰在唐文龍（飾青龍）的喪禮上被踢爆一切，全靠陳法蓉等人製造一段假錄音，楊明先教訓屠伯，楊明諗住好耐都唔敢開槍。最後由陳法蓉落手，連開幾槍將屠伯擊斃，成功為老公唐文龍報仇！

一舞傾城大結局 陳法蓉 楊明諗住好耐都唔敢開槍
楊明諗住好耐都唔敢開槍（圖片來源：TVB）
一舞傾城大結局 陳法蓉 蔡潔叫他冷靜
蔡潔叫他冷靜（圖片來源：TVB）
一舞傾城大結局 陳法蓉 最後由陳法蓉落手
最後由陳法蓉落手（圖片來源：TVB）
一舞傾城大結局 陳法蓉 陳法蓉稱一人做事一人當
陳法蓉稱一人做事一人當（圖片來源：TVB）

劇情大暴走強加賣肉戲碼

王晶劇來到最後一晚，都強加一場賣肉戲碼，就是莊鍶敏（飾魚旦媽）率領傅嘉莉（飾 Paula）、莊思明（飾巴巴拉）和趙碩之（飾媚媚）上演摔跤大戰，她們與另一班舞小姐在擂台上激戰，劇情全完大暴走，大量吸睛畫面派福利。

一舞傾城大結局 陳法蓉 大量吸睛畫面派福利。
大量吸睛畫面派福利。（圖片來源：TVB）
一舞傾城大結局 陳法蓉
（圖片來源：TVB）

各位舞女下場

至於各位舞女下場，蔡潔和陳星妤都遇真命天子，楊明向蔡潔求婚，二人修成正果；高鈞賢獲頒最佳導演，還到座席向陳星妤求婚；半年後，莊鍶敏、傅嘉莉涉嫌販毒被捕；「Money」 文凱玲也轉行，幫母親打理魚旦檔口，成為魚旦西施。「細細粒」鄺潔楹則出國讀書。而陳法蓉因殺人入獄，鏡頭交代陳法蓉見證過香港夜總會最輝煌嘅年代，但隨著時間過去，夜總會逐漸式微，萬國城亦倒閉，唯一不變嘅就係萬國城當中嘅姊妹情，最後片尾以草蜢的《世界會變得很美》畫上句號。

一舞傾城大結局 陳法蓉 楊明成功向蔡潔求婚
楊明成功向蔡潔求婚（圖片來源：TVB）
一舞傾城大結局 陳法蓉 高鈞賢獲頒最佳導演，還到座席向陳星妤求婚。
高鈞賢獲頒最佳導演，還到座席向陳星妤求婚。（圖片來源：TVB）
一舞傾城大結局 陳法蓉 「Money」 文凱玲也轉行，幫母親打理魚旦檔口，成為魚旦西施。
「Money」 文凱玲也轉行，幫母親打理魚旦檔口，成為魚旦西施。（圖片來源：TVB）
一舞傾城大結局 陳法蓉 姊妹情不變
姊妹情不變（圖片來源：TVB）

網民讚冇爛尾陳法蓉演技感動觀眾

不少網民睇完大結局都認同至少冇爛尾，屬合格之作。網民紛紛留言：「起碼好過MK活地阿倫個套，真係有個尾」、「結局係沙律媽放監咪好囉」、「臨尾播世界會變得很美，好似幾溫馨幾好呀」。此外，縱然全劇有美中不足的地方，亦有很多網民大讚陳法蓉演技，感動觀眾，可謂由頭帶到尾！

一舞傾城大結局 陳法蓉 網民大讚陳法蓉演技，感動觀眾，可謂由頭帶到尾！
網民大讚陳法蓉演技，感動觀眾，可謂由頭帶到尾！（圖片來源：TVB）
一舞傾城大結局 陳法蓉 陳法蓉演技獲好評
陳法蓉演技獲好評（圖片來源：網上圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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