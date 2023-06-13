一舞傾城大結局｜陳法蓉再爆演技由頭帶到尾 劇情暴走強加賣肉戲成敗筆
陳法蓉開槍殺屠伯成高潮
劇情講到鄭恕峰在唐文龍（飾青龍）的喪禮上被踢爆一切，全靠陳法蓉等人製造一段假錄音，楊明先教訓屠伯，楊明諗住好耐都唔敢開槍。最後由陳法蓉落手，連開幾槍將屠伯擊斃，成功為老公唐文龍報仇！
劇情大暴走強加賣肉戲碼
王晶劇來到最後一晚，都強加一場賣肉戲碼，就是莊鍶敏（飾魚旦媽）率領傅嘉莉（飾 Paula）、莊思明（飾巴巴拉）和趙碩之（飾媚媚）上演摔跤大戰，她們與另一班舞小姐在擂台上激戰，劇情全完大暴走，大量吸睛畫面派福利。
各位舞女下場
至於各位舞女下場，蔡潔和陳星妤都遇真命天子，楊明向蔡潔求婚，二人修成正果；高鈞賢獲頒最佳導演，還到座席向陳星妤求婚；半年後，莊鍶敏、傅嘉莉涉嫌販毒被捕；「Money」 文凱玲也轉行，幫母親打理魚旦檔口，成為魚旦西施。「細細粒」鄺潔楹則出國讀書。而陳法蓉因殺人入獄，鏡頭交代陳法蓉見證過香港夜總會最輝煌嘅年代，但隨著時間過去，夜總會逐漸式微，萬國城亦倒閉，唯一不變嘅就係萬國城當中嘅姊妹情，最後片尾以草蜢的《世界會變得很美》畫上句號。
網民讚冇爛尾陳法蓉演技感動觀眾
不少網民睇完大結局都認同至少冇爛尾，屬合格之作。網民紛紛留言：「起碼好過MK活地阿倫個套，真係有個尾」、「結局係沙律媽放監咪好囉」、「臨尾播世界會變得很美，好似幾溫馨幾好呀」。此外，縱然全劇有美中不足的地方，亦有很多網民大讚陳法蓉演技，感動觀眾，可謂由頭帶到尾！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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