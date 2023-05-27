一舞傾城｜34歲何浩文劇中演渣男 大鬧蔡潔係雞 現實為長情男友！
「姑爺仔」何浩文大鬧蔡潔係「雞」
昨晚（26日）播出一集，劇情講到「姑爺仔」何浩文氹掂蔡潔打本做生意，惟蔡潔無意中發現何浩文出軌偷食，令她大感心痛。自覺癡心錯付的蔡潔向何浩文攤牌講分手，何浩文竟無恥地反斥蔡潔陪瞓：「我一直都當你老婆，直到你做雞！」蔡潔聞言心死謂：「係呀，我做雞都係因為你呀！我班姊妹話我唔值得咁做，因為你係姑爺仔！」何浩文惱羞成怒掌摑蔡潔，暗戀蔡潔的楊明見狀即痛毆何浩文。
蔡潔：戀愛中嘅女人都係盲目
蔡潔終於與渣男何浩文分手，不少網友開香檳叫好。提到網友覺得她癡心錯付，蔡潔解釋謂：「其實Monica唔係白癡冇腦，每個戀愛中嘅女人都係盲目，只不過佢係好盲目咁解，佢同呢個男仔3年都知道佢咩人，只係佢選擇相信呢個人會改，只不呢個男比較自私，但佢唔係唔愛呢個女仔。」
Monica黑化？蔡潔預告：佢有啲嘢改變
蔡潔透露和何浩文事前有商討如何演繹這段關係，她說：「唔想呢段關係好公式化，一個傻妹遇上渣男，而係想展現到畀觀眾睇，點解呢個女仔咁盲目去相信呢個男人，佢哋兩個嘅感情唔係假嘅，其實女朋友下海，個男仔都會傷心。」並謂很開心角色能夠獲得同情。提到有網友擔心Monica會黑化，蔡潔聞言意有所指謂：「睇吓大家點定義黑化，劇集後半段會有啲事情發生喺Monica身上，佢會有啲嘢改變。」
蔡潔：智者不入愛河
問到現實中的蔡潔是否「戀愛腦」？她笑言：「有一句說話『智者不入愛河』，大概係話如果想保持理智就唔好戀愛，但愛情係人生中好重要嘅嘢，當愛情來到就好似一場賭博，要跳入呢條河需要好大勇氣。依家嘅我會覺得要用理智嘅心情去睇每一樣嘢，包括愛情；如果愛情真係嚟到，我覺得我依然會好似年輕時咁樣，有跳入呢條河嘅勇氣。」
何浩文女友曾是王晶旗下藝人
在劇中演渣男的何浩文，現實卻完全相反，他與拍拖5年的女朋友網紅方韻婷感情相當穩定。早年方韻婷的爸爸於內地猝逝，何浩文立即棄掉酬勞達6位數字的廣告陪伴方韻婷在側，渡過喪父之痛，此舉更令女方相當感動。何浩文女朋友方韻婷（Natalie）在網上頗有名氣，早年曾經簽約模特兒公司，及王晶旗下經理人公司，後來完約後轉為以自由身發展。2016年剛剛畢業的時候，就被公司派往參加《美選D.n.A.》，不過她還是20強不入。入行後參演過《追龍II：賊王》、《老闆娘》、《金錢帝國：追虎擒龍》 以及網劇《冒險王衛斯理之無名髮》 ，演出經驗其實不算很多。
何浩文蔡潔被拍到上酒店房 曾喪黐王晶女王子涵
何浩文去年拍攝《一舞傾城》時，曾被傳出背女朋友偷食蔡潔，後來他解釋只是到寧波探望拍劇中的吳業坤。何浩文更被拍到與蔡潔上酒店房，他指其實房內有不少朋友。他表示女朋友不會擔心自己，因他經常會報告行蹤。他更謂視女友為結婚對象，表示想盡快搵夠錢返香港。身為王晶的星王朝旗下藝人，何浩文曾被指喪黐太子女王子涵，更獲老闆王晶帶挈一直有工開，
何浩文「鴨王」彈起
何浩文最初被公司發掘，與袁駿傑、楊尚斌和喇英於2008年組成男子跳唱組合Bro5，後來發展共不算順利，直到2012年參演《喜愛夜蒲2》時人氣急升，之後更被王晶發掘擔正做《鴨王》男主角，從此網民稱他為「鴨王」。
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