一舞傾城｜蔡淇俊演賤男「浪漫式報復」害傅嘉莉 結局卻意想不到！
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TVB劇集《一舞傾城》繼昨晚陳星妤初夜獻「人夫」關楚耀後，王晶再推床戲畫面，今晚（2日）第15集講到，蔡淇俊的「復仇大計」終要揭露，不過結局卻反轉，輸家竟然是自己！
蔡淇俊向傅嘉莉攤牌「浪漫式報復」
傅嘉莉（飾Paula）答應了蔡淇俊（飾程宏開）的求婚後，兩人度過一晚春宵，當完事後，蔡淇俊就遞上舊相簿，訴說自己減肥、發奮經歷，向傅嘉莉攤牌，坦白一切其實只係「浪漫式報復」。原因是蔡淇俊透露自己就係當年被她拋棄嘅初戀男朋友，當初慘被嫌棄，於是蔡淇俊發憤變靚變有錢、變大隻等，再遇上當年愛人傅嘉莉。
傅嘉莉不介意被玩弄蔡淇俊嬲嬲豬
當傅嘉莉問她點解要咁做，蔡淇俊還表示要狠狠讓別人知道你被人嫌棄，嘗試被糟蹋的滋味，蔡淇俊還狠狠地罵對方是雞。不過，傅嘉莉知實情自己被玩後，竟然表示不介意，坦言自己是雞，還笑蔡淇俊花咁多精力向她報復很傻，換過衫後瀟洒離場，相反，蔡淇俊不忿地在床上大叫，認真可憐！
網民大讚傅嘉莉演出到位
不少網民大讚傅嘉莉演出到位，而且結局都幾峰迴路轉，有網民留言指：
很認同角色Paula 說的對白：尊嚴和感情是不能傷害她，唔入肉，仲串男角色話：你有幾了解我姐….哈哈男角色以為玩人點知係玩自己
好型Paula,呢幕佢2個做得幾好!
配樂尋開心！配得好好！
傅嘉莉接受訪問時，透露首次拍床上戲，大讚對手蔡淇俊及關楚耀專業：
視覺上我係冇着衫，拍攝時用較多鏡頭幫助同遮掩，因為電視尺度嘅問題，我睇劇情上我嘅角色都係冇着衫，第一次同佢（蔡淇俊）合作，當時拍呢場戲第一日識，第一日就要拍床戲，有啲尷尬同埋尺度都幾大。
https://www.youtube.com/watch?v=g8-G1eyOxmQ
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撰文：東方新地圖片來源：TVB