一舞傾城劇情｜姚子羚一個打九個 為姊妹出頭 打完莊鍶敏再打莊思明
一舞傾城第6集｜莊鍶敏向 KK 找晦氣 反被姚子羚教訓！
幸好，「KK」陳星妤最後因生理期而成功避過賣初夜給「王主席」，魚旦媽（莊鍶敏飾）眼見 80 萬仲介費凍過水，遂向 KK 找晦氣，夾埋 29 組一班姊妹捉住 KK 來打，幸好 Michelle（姚子羚飾）趕到救場，更葉問上身一個打九個， 非常好打。一班女仔打群交，又扯頭髮又摑來摑去又起飛腳，畫面相當震撼。
一舞傾城第6集｜姚子羚怒打莊鍶敏
對於這個場口，姚子羚受訪時笑言十分難忘：「平時都係同男演員打多，今次難得同女演員打，仲要一個人打咁多個女仔，覺得都幾得意。」講到同女仔拍打戲的難度，她說：「女仔打交通常都係扯頭髮、掌摑，好擔心啲位就得唔好同埋無情力會整親大家，拍完之後見到佢哋啲手紅晒，我都好心痛。記得有個動作，我打完莊鍶敏再打莊思明，莊思明要成個人撞埋個櫃度，佢撞完跌落地下我都好緊張，即刻問佢有冇事，好彩最終順利完成。」
網民大讚姚子羚身手拍得住宇宙最強
不少網民大讚呢一幕打鬥好精彩，紛紛表示：「姚子羚出場推開魚蛋媽個吓真係好有戲」 、「女版葉問」、 「咁揪得嘅姚子羚, 身手同甄子丹比得過,我鍾意呀」、「打交正呀，笑死我！」、「好打過楊紫瓊」
一舞傾城劇情劇透
一舞傾城第6集｜莊鍶敏為錢勸陳星妤賣初夜
《一舞傾城》昨晚（22 日）播出一集，劇情講到見錢開眼的「魚旦媽」莊鍶敏將有金主想買「KK」陳星妤初夜一事告訴「KK媽」袁潔儀，之後袁潔儀力勸女兒賣身換富貴生活。為了令事件更順利進行，莊鍶敏拿出「Paula」傅嘉莉與「Marco」關楚耀的情慾片，「KK」陳星妤被「魚旦媽」莊鍶敏欺騙，一怒之下決定收「王主席」肉金。不過，原來「魚旦媽」莊鍶敏為佣金勸「KK」陳星妤賣初夜。
一舞傾城第6集｜陳星妤保得住初夜
「萬國城最後一個處女」KK（陳星妤飾） 因看了 Marco（關楚耀飾）和 Paula（傅嘉莉飾）的情慾片後大受打擊， 遂答應下海陪客，KK 收下 800 萬元支票後內心十分掙扎，一來心痛被 Marco 背叛，二來亦想媽媽（袁潔儀飾）過更好生活，不情願的 KK 一邊脫去衣服一邊淚崩，我見猶憐。Marco 知道 KK 賣身後即時趕到酒店找她，動了真情的 Marco 不但沒有嫌棄 KK 還向她示愛：「無論你做咗啲乜嘢都好，我都一樣咁愛你，不如你唔好做呢行， 永遠同我一齊啦！」Marco 揭露情慾片的真相，原來片段是 Paula 偷拍用來勒索他的，而 KK 亦因剛好「姨媽到」守住初夜，最終兩人化解誤會和好如初。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹