姚子羚

一舞傾城劇情｜姚子羚一個打九個 為姊妹出頭 打完莊鍶敏再打莊思明

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《一舞傾城》熱播中，昨晚播出一集除了講到KK（陳星妤飾） 成功保住初夜，最精彩係莊鍶敏同埋佢班29 組一班姊妹畀姚子羚狠狠教訓，打到落花流水！

即睇《一舞傾城》最新劇情劇透

一舞傾城第6集｜莊鍶敏向 KK 找晦氣 反被姚子羚教訓！

幸好，「KK」陳星妤最後因生理期而成功避過賣初夜給「王主席」，魚旦媽（莊鍶敏飾）眼見 80 萬仲介費凍過水，遂向 KK 找晦氣，夾埋 29 組一班姊妹捉住 KK 來打，幸好 Michelle（姚子羚飾）趕到救場，更葉問上身一個打九個， 非常好打。一班女仔打群交，又扯頭髮又摑來摑去又起飛腳，畫面相當震撼。

一舞傾城 姚子羚 魚旦媽莊鍶敏飾）眼見 80 萬仲介費凍過水，動怒不停掌摑KK。
魚旦媽（莊鍶敏飾）眼見 80 萬仲介費凍過水，動怒不停掌摑KK。（圖片來源：TVB）

一舞傾城第6集｜姚子羚怒打莊鍶敏

對於這個場口，姚子羚受訪時笑言十分難忘：「平時都係同男演員打多，今次難得同女演員打，仲要一個人打咁多個女仔，覺得都幾得意。」講到同女仔拍打戲的難度，她說：「女仔打交通常都係扯頭髮、掌摑，好擔心啲位就得唔好同埋無情力會整親大家，拍完之後見到佢哋啲手紅晒，我都好心痛。記得有個動作，我打完莊鍶敏再打莊思明，莊思明要成個人撞埋個櫃度，佢撞完跌落地下我都好緊張，即刻問佢有冇事，好彩最終順利完成。」

一舞傾城 姚子羚 姚子羚挺身為姊妹出頭！
姚子羚挺身為姊妹出頭！（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 姚子羚一個打九個女仔！
姚子羚一個打九個女仔！（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 打完莊鍶敏
打完莊鍶敏（圖片來源：TVB）
姚子羚
（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 再打莊思明！
再打莊思明！（圖片來源：TVB）

網民大讚姚子羚身手拍得住宇宙最強

不少網民大讚呢一幕打鬥好精彩，紛紛表示：「姚子羚出場推開魚蛋媽個吓真係好有戲」 、「女版葉問」、 「咁揪得嘅姚子羚, 身手同甄子丹比得過,我鍾意呀」、「打交正呀，笑死我！」、「好打過楊紫瓊」

一舞傾城 姚子羚
（圖片來源：網上截圖）
一舞傾城 姚子羚
（圖片來源：網上截圖）
一舞傾城 姚子羚
（圖片來源：網上截圖）
一舞傾城 姚子羚
（圖片來源：網上截圖）

一舞傾城劇情劇透

一舞傾城第6集｜莊鍶敏為錢勸陳星妤賣初夜

《一舞傾城》昨晚（22 日）播出一集，劇情講到見錢開眼的「魚旦媽」莊鍶敏將有金主想買「KK」陳星妤初夜一事告訴「KK媽」袁潔儀，之後袁潔儀力勸女兒賣身換富貴生活。為了令事件更順利進行，莊鍶敏拿出「Paula」傅嘉莉與「Marco」關楚耀的情慾片，「KK」陳星妤被「魚旦媽」莊鍶敏欺騙，一怒之下決定收「王主席」肉金。不過，原來「魚旦媽」莊鍶敏為佣金勸「KK」陳星妤賣初夜。

一舞傾城 姚子羚 「魚旦媽」莊鍶敏將有金主想買「KK」陳星妤初夜一事告訴「KK媽」袁潔儀
「魚旦媽」莊鍶敏將有金主想買「KK」陳星妤初夜一事告訴「KK媽」袁潔儀（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 之後袁潔儀力勸女兒賣身換富貴生活。
之後袁潔儀力勸女兒賣身換富貴生活。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 莊鍶敏拿出「Paula」傅嘉莉與「Marco」關楚耀的情慾片
莊鍶敏拿出「Paula」傅嘉莉與「Marco」關楚耀的情慾片（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 KK」陳星妤被「魚旦媽」莊鍶敏欺騙，一怒之下決定收「王主席」肉金。
KK」陳星妤被「魚旦媽」莊鍶敏欺騙，一怒之下決定收「王主席」肉金。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 原來「魚旦媽」莊鍶敏為佣金勸「KK」陳星妤賣初夜。
原來「魚旦媽」莊鍶敏為佣金勸「KK」陳星妤賣初夜。（圖片來源：TVB）

一舞傾城第6集｜陳星妤保得住初夜

「萬國城最後一個處女」KK（陳星妤飾） 因看了 Marco（關楚耀飾）和 Paula（傅嘉莉飾）的情慾片後大受打擊， 遂答應下海陪客，KK 收下 800 萬元支票後內心十分掙扎，一來心痛被 Marco 背叛，二來亦想媽媽（袁潔儀飾）過更好生活，不情願的 KK 一邊脫去衣服一邊淚崩，我見猶憐。Marco 知道 KK 賣身後即時趕到酒店找她，動了真情的 Marco 不但沒有嫌棄 KK 還向她示愛：「無論你做咗啲乜嘢都好，我都一樣咁愛你，不如你唔好做呢行， 永遠同我一齊啦！」Marco 揭露情慾片的真相，原來片段是 Paula 偷拍用來勒索他的，而 KK 亦因剛好「姨媽到」守住初夜，最終兩人化解誤會和好如初。

一舞傾城 姚子羚 「KK」陳星妤由「魚旦媽」莊鍶敏口中得知「Marco」關楚耀有偷拍癖好，一怒之下決定賣出初夜！
「KK」陳星妤由「魚旦媽」莊鍶敏口中得知「Marco」關楚耀有偷拍癖好，一怒之下決定賣出初夜！（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 KK 差啲冇咗隻豬！
KK 差啲冇咗隻豬！（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 不情願的 KK 一邊脫去衣服一邊淚崩，我見猶憐。
不情願的 KK 一邊脫去衣服一邊淚崩，我見猶憐。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 而 KK 亦因剛好「姨媽到」守住初夜。
而 KK 亦因剛好「姨媽到」守住初夜。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 動了真情的 Marco 不但沒有嫌棄 KK 還向她示愛。
動了真情的 Marco 不但沒有嫌棄 KK 還向她示愛。（圖片來源：TVB）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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