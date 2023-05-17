一舞傾城︱姚子羚再演打女媽媽生 曾降呢提名最佳女配 因1事遭千夫所指

由王晶擔任製作人的《一舞傾城》由陳法蓉、姚子羚、蔡潔等9位美女擔大旗。其中於《鐵拳英雄》飾演打女的姚子羚，今次於《一舞傾城》再次大顯好身手飾演警花臥底。姚子羚入行20年一直未受到TVB力捧，去年更被降呢提名最佳女配角，唔知可唔可以憑新劇成功上位彈出呢！今晚（17日）第3集的劇情講到，由姚子羚飾演的警花臥底終於亮相！