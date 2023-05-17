一舞傾城︱姚子羚再演打女媽媽生 曾降呢提名最佳女配 因1事遭千夫所指
42歲姚子羚新劇再演打女媽媽生
42歲姚子羚今次於《一舞傾城》飾演超班警花卧底，為查案混入萬國城做見習媽媽生。在《鐵拳英雄》中已經展現過好身手嘅姚子羚，今次再度大顯好身手，劇中有一個打幾個的動作場口，於新劇繼續做「打女」。在劇中飾演警察臥底的姚子羚亦會在今晚出場，姚子羚在預告中穿上一身學警裝束，穿著短褲大晒白滑長腿，從片中可見她身手了得，姚子羚即將會加入「萬國城夜總會」做小姐。
由女主角降呢提名最佳女配
42歲的姚子羚加入了無綫20年，由18年起憑劇集《天命》、《包青天再起風雲》、《黃金有罪》及去年的《大步走》角逐台慶頒獎禮視后，不過去年只得《鐵拳英雄》一套劇，雖然擔正做女主角，但在「萬千星輝頒獎禮2022」卻慘被降級只獲提名為女配角，縱使有網民替她不值，姚子羚回應表示一切都是公司安排，甚麼位置並不是重點，最重要是觀眾喜歡該角色。
一度被指搶人老公 形象大受創
向來冇乜花邊新聞嘅姚子羚，在2019年突然爆出大單嘢，指姚子羚疑似捲入四角關係，搭上有婦之夫夜店董事Raymond Yeung，更有指姚子羚與Raymond的妻子為好姐妹。事後姚子羚親身開腔回應緋聞，表示自己與Raymond交往的時，對方已跟前妻分居了年半左右，自己並不是第三者介入對方婚姻。雖然姚子羚親身出面回應闢謠，但奈何「搶人老公」一事太過深入民心，令她的形象一度大受創。
入行20年半紅不紫 未受大台重用
入行20年的姚子羚在演藝路上並不平坦。姚子羚曾經在節目《兄弟姊妹去旅行》提及過自己入行之前，姚子羚曾試過兼職啤酒推銷員，不過佢就大爆自己喺兼職時被客人拍打屁股，幸得菲律賓藉同事出手幫助！至2002年她因參加了《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍，成為TVB旗下的合約演員，接拍首部電視劇《當四葉草碰上劍尖時》飾演藍雪文一角，雖然戲份不多，但清純四眼儍妹形象令觀眾漸漸留下印象。
直至2005年姚子羚於《酒店風雲》飾演吳卓羲的壞表妹「鄭可兒」，憑著一副神憎鬼厭的嘴臉，面目可憎的模樣開始打開知名度。2006年，姚子羚獲李添勝監製賞識，在黎耀祥及馬浚偉主演的古裝劇《鐵血保鏢》更首次擔當第一女主角「利祥鳳」，本以為自從此平步青雲，但可惜後繼無力，做完一次女一又跌回女配角之列。姚子羚更於2015年意外被愛犬咬傷面部，幾乎毀容，亦因此事陷入低谷，好彩最後成功克服，重新積極投入工作。
多年來被指外貌多次再進化
姚子羚多年來一直被指外貌多次再進化，早前到新加坡除行紅地氈及出席晚會時，姚子羚大方跟餐廳員工搭膊頭影相，有網民見到小紅書的合照後，留言指姚子羚外貌有再進化之嫌，仲錯認她是蔡思貝，「姚子羚的臉變化好大啊，都快熱（認）不出來了」，「是啊，怎麼要搞成這樣，都沒有自己的個性了。」
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹