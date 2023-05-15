一舞傾城｜首集N大尷尬位 首集即有強暴戲？蔡潔被網民嫌太肥
尷尬位 1︱楊明扮劉華但係似Wolverine
楊明飾演嘅金牌打手卓志飛，一出場嗰陣勁Chok樣，著住皮褸又中分髮型咁，網民笑指似扮劉華嘅「陳刀仔」，又似係扮緊狼人Wolverine。另外，楊明仲要慢鏡彈煙頭，認真誇張，不過佢個動作就似掉煙頭多過彈啦。仲有一幕就係講楊明送陳法蓉走時，揸車一幕竟要用電腦效果交代，估唔到做古惑仔想揸真車都咁難！
尷尬位 2︱首集即有強暴戲？蔡潔被就地正法「肥到唔似Ali 」
喺第一集，唔少女角遂一登場，蔡潔更身穿「黑絲」殺到，非常吸睛！萬國城夜總會成立八周年，媽媽生沙靜霞（陳法蓉飾）的皇牌文雅倫（蔡潔飾）獲多位大客捧場，雅倫正招呼大律師司徒志賢。不過蔡潔出場呂夠半粒鐘，已經有賣肉情節！洪泰大佬廖英（李嘉飾）憤然要蔡潔到其房間，蔡潔只好無奈答應。李嘉更藉詞支開陳法蓉，向蔡潔上下其手，畫面中，蔡潔嘅黑絲更加被扯爛，好激咁款！幸金牌打手卓志飛（楊明飾）趕到，硬闖房間制止。不過有網民批評「蔡潔身材太肥」、「唔似Ali李佳芯」。
尷尬位 3︱「莊鍶敏污染左成個畫面」
屬於萬國城29組的「毒舌大家姐」魚旦媽（莊鍶敏飾），同洪泰大佬廖英（李嘉飾）有床上戲，畫面中，莊鍶敏有沖涼、又有露腳、仲有「扮畀」李嘉強暴嘅畫面，見到咁多賣肉鏡頭，但網民就唔太buy 啦！
尷尬位 4︱太多老歌擾亂劇情 舞廳似老人院
《一舞傾城》中，劇集為咗營造當時嘅情懷，刻意播大量老歌，網民表示嫌太多老歌擾亂劇情，亦有人批評舞廳裝修似老人院。
尷尬位 5︱27歲扮中學生有違和感
27歲的陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳。順帶一提，幾位主角都唔細，最大年紀係56歲陳法蓉，最後生已經係27歲嘅陳星妤，再加埋其他女主角，平均年齡接近4字頭，相當成熟，要陳星妤扮中學生，的確係有違和感，一望近鏡，法令紋都出埋嚟！相比之下，鄺潔楹望落好似仲後生喎！
尷尬位 6︱文凱玲出道到依家都係同一職業
文凱玲演出過唔少風塵女子嘅角色，例如《喜愛夜蒲2》、《鴨王2》等等，文凱玲飾演的Money，是爛賭過氣女神，賭字行頭，但屬義氣仔女。不過都係嗰句，王晶嘅戲點都要加賭嘅成份！不過一見到文凱玲出現，觀眾就覺得「又係呢啲角色」，認為冇新意、太悶、而且演技亦冇太大進步。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹