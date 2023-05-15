一舞傾城｜首集N大尷尬位 首集即有強暴戲？蔡潔被網民嫌太肥

由王晶監製的外援劇、有港版《華燈初上》之稱的《一舞傾城》將於今晚（15日）在無綫開播，作為今年的重頭劇之一當然要有睇頭，TVB日前公開一段預告片，片中「性感」、「強姦」、「SM」、「親熱」、「打鬥」樣樣齊，畫面夠晒激，絕對是挑戰電視尺度！估唔到，今晚播出嘅第一集已經趣事多羅羅，就等我哋一齊回顧N大尷尬位！