一舞傾城 尷尬位

一舞傾城｜首集N大尷尬位 首集即有強暴戲？蔡潔被網民嫌太肥

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由王晶監製的外援劇、有港版《華燈初上》之稱的《一舞傾城》將於今晚（15日）在無綫開播，作為今年的重頭劇之一當然要有睇頭，TVB日前公開一段預告片，片中「性感」、「強姦」、「SM」、「親熱」、「打鬥」樣樣齊，畫面夠晒激，絕對是挑戰電視尺度！估唔到，今晚播出嘅第一集已經趣事多羅羅，就等我哋一齊回顧N大尷尬位！

尷尬位 1︱楊明扮劉華但係似Wolverine

楊明飾演嘅金牌打手卓志飛，一出場嗰陣勁Chok樣，著住皮褸又中分髮型咁，網民笑指似扮劉華嘅「陳刀仔」，又似係扮緊狼人Wolverine。另外，楊明仲要慢鏡彈煙頭，認真誇張，不過佢個動作就似掉煙頭多過彈啦。仲有一幕就係講楊明送陳法蓉走時，揸車一幕竟要用電腦效果交代，估唔到做古惑仔想揸真車都咁難！

一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 陳法蓉
扮緊劉華 ?（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 呢個動作真係唔易㗎
呢個動作真係唔易㗎（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 呢幕其實係電腦效果
呢幕其實係電腦效果（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 個畫面令到觀眾睇到好出戲！
個畫面令到觀眾睇到好出戲！（圖片來源：無綫影片截圖）

尷尬位 2︱首集即有強暴戲？蔡潔被就地正法「肥到唔似Ali 」

喺第一集，唔少女角遂一登場，蔡潔更身穿「黑絲」殺到，非常吸睛！萬國城夜總會成立八周年，媽媽生沙靜霞（陳法蓉飾）的皇牌文雅倫（蔡潔飾）獲多位大客捧場，雅倫正招呼大律師司徒志賢。不過蔡潔出場呂夠半粒鐘，已經有賣肉情節！洪泰大佬廖英（李嘉飾）憤然要蔡潔到其房間，蔡潔只好無奈答應。李嘉更藉詞支開陳法蓉，向蔡潔上下其手，畫面中，蔡潔嘅黑絲更加被扯爛，好激咁款！幸金牌打手卓志飛（楊明飾）趕到，硬闖房間制止。不過有網民批評「蔡潔身材太肥」、「唔似Ali李佳芯」。

一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 蔡潔身穿「黑絲」殺到！
蔡潔身穿「黑絲」殺到！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 李嘉從後突襲
李嘉從後突襲（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 李嘉咁大隻，蔡潔想走都唔易
李嘉咁大隻，蔡潔想走都唔易（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 李嘉再對佢上下其手
李嘉再對佢上下其手（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 蔡潔不斷叫
蔡潔不斷叫（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 蔡潔嘅黑絲更加被扯爛晒
蔡潔嘅黑絲更加被扯爛晒（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城
不過網民指身材要keep下了（圖片來源：無綫影片截圖）

尷尬位 3︱「莊鍶敏污染左成個畫面」

屬於萬國城29組的「毒舌大家姐」魚旦媽（莊鍶敏飾），同洪泰大佬廖英（李嘉飾）有床上戲，畫面中，莊鍶敏有沖涼、又有露腳、仲有「扮畀」李嘉強暴嘅畫面，見到咁多賣肉鏡頭，但網民就唔太buy 啦！

一舞傾城 尷尬位 又有露腳。
又有露腳。（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 沐浴鏡頭都有。
沐浴鏡頭都有。（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 呢個係李嘉嚟！
呢個係李嘉嚟！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 兩位談情嘅畫面...（圖片來源無綫影片截圖：）
兩位談情嘅畫面…（圖片來源無綫影片截圖：）

尷尬位 4︱太多老歌擾亂劇情 舞廳似老人院

《一舞傾城》中，劇集為咗營造當時嘅情懷，刻意播大量老歌，網民表示嫌太多老歌擾亂劇情，亦有人批評舞廳裝修似老人院。

一舞傾城 尷尬位 舞廳裝修金光閃閃，好豪華咁。
舞廳裝修金光閃閃，好豪華咁。（圖片來源：無綫影片截圖）

尷尬位 5︱27歲扮中學生有違和感

27歲的陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳。順帶一提，幾位主角都唔細，最大年紀係56歲陳法蓉，最後生已經係27歲嘅陳星妤，再加埋其他女主角，平均年齡接近4字頭，相當成熟，要陳星妤扮中學生，的確係有違和感，一望近鏡，法令紋都出埋嚟！相比之下，鄺潔楹望落好似仲後生喎！

一舞傾城 尷尬位 遠睇還可以
遠睇還可以（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 近睇就有啲成熟
近睇就有啲成熟（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 仲有法令紋走出嚟
仲有法令紋走出嚟（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 相比之下，鄺潔楹望落好似仲後生
相比之下，鄺潔楹望落好似仲後生（圖片來源：無綫影片截圖）

尷尬位 6︱文凱玲出道到依家都係同一職業

文凱玲演出過唔少風塵女子嘅角色，例如《喜愛夜蒲2》、《鴨王2》等等，文凱玲飾演的Money，是爛賭過氣女神，賭字行頭，但屬義氣仔女。不過都係嗰句，王晶嘅戲點都要加賭嘅成份！不過一見到文凱玲出現，觀眾就覺得「又係呢啲角色」，認為冇新意、太悶、而且演技亦冇太大進步。

一舞傾城 尷尬位 文凱玲飾演的Money。
文凱玲飾演的Money。（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 爛賭已經係佢最大賣點啦！
爛賭已經係佢最大賣點啦！（圖片來源：無綫影片截圖）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：無綫影片截圖

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