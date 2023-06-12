《一舞傾城》收視穩步上揚至20.7點 《中年好聲音2》網上直播同樣好成績！

無綫公布上周（ 5 日 至 11 日）收視，根據 CSM 媒介研究及 YOUBORA 收視 資 料數據顯示，翡翠台黃金時段節目收視平穩，《愛 · 回家之開心速遞 》跨平台直播收視最高 22.1 點（ 142 萬觀眾 ），成三劇收視之冠；《 隱門 》最高收視 21.7 點（140 萬觀眾 ）；《 一舞傾城 》最高收視 20.7 點（133 萬觀眾 ）。