《一舞傾城》收視穩步上揚至20.7點 《中年好聲音2》網上直播同樣好成績！
《一舞傾城》收視穩步上揚
《一舞傾城》劇集踏入結局週，隨著唐文龍所飾演的「青龍」終於出獄，而在今晚一集預告中，有一幕是唐文龍中槍畫面，劇情愈來愈刺激！《一舞傾城》結局週最高收視 20.7 點（133 萬觀眾）。對比上一周《一舞傾城》最高收視20.4點（131萬觀眾），升0.3點。
資訊節目方面：《 東張西望》最高收視 22 點（141 萬觀眾）； 《澳洲潮什麼》最高收 視 15.3 點（99 萬觀 眾）；無綫新聞 及資訊部製作《 陳老二燕窩滋陰丸呈獻： 好睡好起 》最高收視 16.9 點（109 萬觀眾） 。周六晚播出 《溫拿50好時光》 最高收視 16.8 點 （108 萬觀眾） 。周日晚播出《施巴 pH5.5 潔膚浴露呈獻︰思家大戰》最高收視 20.1 點（129 萬觀眾）；緊接之《新濠風尚呈獻：濠玩夏水禮》最高收視 17.2 點（111 萬觀眾）。
《中年好聲音2》網上直播成績亮麗
此外，《中年好聲音2》昨日舉行之海選面試，無綫娛樂新聞台作線上直播，突破上年網上直播數字。整個面試過程累積超過 17.2 萬人次觀看。Live 最高 6,400 人同時觀看， 成績亮麗。
許志安62歲哥哥參賽 兩兄弟一個餅印
今年62歲的許志安哥哥許志偉現身《中年好聲音2》海選，不過許志偉一出場並沒有表明自己係許志安嘅哥哥，直到評判伍仲衡指出其單眼皮令佢聯想到許志安時，許志偉先點頭承認自己身份。許志偉亦冇選擇細佬許志安嘅歌曲，反而選唱張學友的《忘情冷雨夜》，不過唔知係唔係太緊張，音準拍子都有啲甩漏。
呂良偉弟弟呂良國型爆出場
呂良偉的弟弟呂良國今日型爆現身，一出場冇講太多嘢就直接唱出李克勤的《一生不變》。今年已經62歲嘅呂良國帶上黑框眼鏡，穿上黑色西裝外套，打扮簡單得嚟非常有型，獲網民大讚！
曾志偉最冧台灣參賽者
除咗香港參賽者之外，今屆亦有海外參賽者報名參加。881號台灣參賽者Madeline Ko指自己特意從台灣飛到香港參加今次海選，總監製曾志偉一聽到就嚇到擘大口，評判肥媽同伍仲衡都未開口講嘢，曾志偉就忍唔住連問Madeline多條問題，仲大讚：「哇厲害哦！」
47歲馬評人馬可思宣傳賣口乖
47歲馬評人馬可思今日亦有參加海選，自我介紹嘅時候就宣傳自己頻道賣口乖：「我係MyTV super 18台賽馬主持馬克思，我係為咗MyTV Super 18台而嚟嘅」，賣完廣告就唱出黎明嘅《哪有一天不想你》，不過都係唱得冇幾句就被叮走！
兒童節目主持蔡偉光 為女兒報名參賽
53歲蔡偉光曾經喺亞視做過兒童節目主持、MV男主角，又參加過多個歌唱比賽，今次會參賽係因為想鼓勵個女做事要有信心。有豐富經驗嘅蔡偉光的確非常有台風，唱歌技巧亦一流！
騎呢參賽者逐個捉
《中年好聲音》海選當然唔少得騎呢參賽者。其中1293號網絡填詞人「苗姜」就最為奇葩，一出場就唱《女殺手》，聽到肥媽同伍仲衡都O曬嘴。
有片睇
https://www.youtube.com/watch?v=abfxgEtMji0
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹