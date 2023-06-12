一舞傾城 收視

《一舞傾城》收視穩步上揚至20.7點 《中年好聲音2》網上直播同樣好成績！

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無綫公布上周（ 5 日 至 11 日）收視，根據 CSM 媒介研究及 YOUBORA 收視 資 料數據顯示，翡翠台黃金時段節目收視平穩，《愛 · 回家之開心速遞 》跨平台直播收視最高 22.1 點（ 142 萬觀眾 ），成三劇收視之冠；《 隱門 》最高收視 21.7 點（140 萬觀眾 ）；《 一舞傾城 》最高收視 20.7 點（133 萬觀眾 ）。

《一舞傾城》收視穩步上揚

《一舞傾城》劇集踏入結局週，隨著唐文龍所飾演的「青龍」終於出獄，而在今晚一集預告中，有一幕是唐文龍中槍畫面，劇情愈來愈刺激！《一舞傾城》結局週最高收視 20.7 點（133 萬觀眾）。對比上一周《一舞傾城》最高收視20.4點（131萬觀眾），升0.3點。

資訊節目方面：《 東張西望》最高收視 22 點（141 萬觀眾）； 《澳洲潮什麼》最高收 視 15.3 點（99 萬觀 眾）；無綫新聞 及資訊部製作《 陳老二燕窩滋陰丸呈獻： 好睡好起 》最高收視 16.9 點（109 萬觀眾） 。周六晚播出 《溫拿50好時光》 最高收視 16.8 點 （108 萬觀眾） 。周日晚播出《施巴 pH5.5 潔膚浴露呈獻︰思家大戰》最高收視 20.1 點（129 萬觀眾）；緊接之《新濠風尚呈獻：濠玩夏水禮》最高收視 17.2 點（111 萬觀眾）。

一舞傾城 收視 一舞傾城 唐文龍
唐文龍所飾演的「青龍」終於出獄，戲份亦非常多！（圖片來源：TVB）
一舞傾城 收視 一舞傾城 唐文龍中槍。
唐文龍中槍。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 收視 一舞傾城｜大結局劇透7大必睇焦點：陳星妤遇真命
陳法蓉傷心欲絕（圖片來源：TVB提供）

《中年好聲音2》網上直播成績亮麗

此外，《中年好聲音2》昨日舉行之海選面試，無綫娛樂新聞台作線上直播，突破上年網上直播數字。整個面試過程累積超過 17.2 萬人次觀看。Live 最高 6,400 人同時觀看， 成績亮麗。

一舞傾城 收視 中年好聲音2 呂良偉的弟弟呂良國今日現身《中年好聲音2》海選，身穿黑色西裝，帶上黑框眼鏡，型爆出鏡。
唔少好聲之人都來參戰，包括呂良偉的弟弟呂良國現身《中年好聲音2》海選。（圖片來源：TVB）

許志安62歲哥哥參賽 兩兄弟一個餅印

今年62歲的許志安哥哥許志偉現身《中年好聲音2》海選，不過許志偉一出場並沒有表明自己係許志安嘅哥哥，直到評判伍仲衡指出其單眼皮令佢聯想到許志安時，許志偉先點頭承認自己身份。許志偉亦冇選擇細佬許志安嘅歌曲，反而選唱張學友的《忘情冷雨夜》，不過唔知係唔係太緊張，音準拍子都有啲甩漏。

一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 62歲的許志安哥哥許志偉有份參加海選
62歲的許志安哥哥許志偉有份參加海選（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 唱得非常投入
唱得非常投入（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 兩兄弟一個餅印
兩兄弟一個餅印（圖片來源：[email protected]

呂良偉弟弟呂良國型爆出場

呂良偉的弟弟呂良國今日型爆現身，一出場冇講太多嘢就直接唱出李克勤的《一生不變》。今年已經62歲嘅呂良國帶上黑框眼鏡，穿上黑色西裝外套，打扮簡單得嚟非常有型，獲網民大讚！

一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 呂良國雖然已經年過半百，但依然非常有型！
呂良國雖然已經年過半百，但依然非常有型！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

曾志偉最冧台灣參賽者

除咗香港參賽者之外，今屆亦有海外參賽者報名參加。881號台灣參賽者Madeline Ko指自己特意從台灣飛到香港參加今次海選，總監製曾志偉一聽到就嚇到擘大口，評判肥媽同伍仲衡都未開口講嘢，曾志偉就忍唔住連問Madeline多條問題，仲大讚：「哇厲害哦！」

一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 881號台灣參賽者Madeline Ko特意從台灣飛到香港參加今次海選
881號台灣參賽者Madeline Ko特意從台灣飛到香港參加今次海選（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 曾志偉對呢位參賽者非常好奇，搶先連問多條問題。
曾志偉對呢位參賽者非常好奇，搶先連問多條問題。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

47歲馬評人馬可思宣傳賣口乖

47歲馬評人馬可思今日亦有參加海選，自我介紹嘅時候就宣傳自己頻道賣口乖：「我係MyTV super 18台賽馬主持馬克思，我係為咗MyTV Super 18台而嚟嘅」，賣完廣告就唱出黎明嘅《哪有一天不想你》，不過都係唱得冇幾句就被叮走！

一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 47歲馬評人馬可思一出場就宣傳自己節目
47歲馬評人馬可思一出場就宣傳自己節目（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 總經理都睇到皺曬眉頭。
總經理都睇到皺曬眉頭。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2
（圖片來源：MYTVSUPER截圖）

兒童節目主持蔡偉光 為女兒報名參賽

53歲蔡偉光曾經喺亞視做過兒童節目主持、MV男主角，又參加過多個歌唱比賽，今次會參賽係因為想鼓勵個女做事要有信心。有豐富經驗嘅蔡偉光的確非常有台風，唱歌技巧亦一流！

一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 蔡偉光曾經喺亞視做過兒童節目主持。
蔡偉光曾經喺亞視做過兒童節目主持。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 都算有台風！
都算有台風！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

騎呢參賽者逐個捉

《中年好聲音》海選當然唔少得騎呢參賽者。其中1293號網絡填詞人「苗姜」就最為奇葩，一出場就唱《女殺手》，聽到肥媽同伍仲衡都O曬嘴。

一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 1293號網絡填詞人「苗姜」大唱《女殺手》！
1293號網絡填詞人「苗姜」大唱《女殺手》！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 睇到O曬嘴。
睇到O曬嘴。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
一舞傾城 收視 中年好聲音 素人 中年好聲音2 1114號參賽者被網民稱為「翻版蘭西」
1114號參賽者被網民稱為「翻版蘭西」（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

有片睇

https://www.youtube.com/watch?v=abfxgEtMji0

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

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有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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