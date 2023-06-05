李婉華隔空「宣傳」 陳星妤獻初夜《一舞傾城》收視終於升！
重頭戲陳星妤獻初夜李婉華隔空「宣傳」
無綫公布上周（5月29日至6月4日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台三線劇集同步上揚，《愛·回家之開心速遞》跨平台直播收視最高22.5點（145萬觀眾），升1.4點；上周首播《隱門》最高收視21.6點（139萬觀眾），升2.4點；《一舞傾城》最高收視20.4點（131萬觀眾），升1.3點。鑑於《一舞傾城》第二周收視不升反跌，只有19.1點，比內地配音劇《川內相親》19.2點更差！來到第三周，看來王晶終於笑得出，首次破20點大關，總算有個好交代，而上周重頭戲非「萬國城最後一位處女」KK（陳星妤飾）獻出初夜莫屬，劇情講到 Marco（關楚耀飾）向 KK 承諾會跟太太離婚，並愛她一生一世，KK 被 Marco 真誠打動，獻出寶貴初夜，雖然李婉華越洋隔空怒轟「教壞細路」，但無疑收視的確有升到！
《好睡好起》收視再升
其他收視方面，資訊節目《東張西望》最高收視22點（141萬觀眾）；《澳洲潮什麼》最高收視15.1點（97萬觀眾）；無綫新聞及資訊部製作《陳老二燕窩滋陰丸呈獻：好睡好起》最高收視16.7點（108萬觀眾），比上周15.9點（102萬觀眾）再上升。周六晚直播《萬眾同心公益金》請來一班唱得之人陳美齡、陳潔靈、許志安、麥潔文、炎明熹及《中年好聲音》參賽者等歌手，演繹顧嘉煇、黃霑的經典名曲，最高收視18.8點（121萬觀眾）。周日晚播出《施巴pH5.5潔膚浴露呈獻:思家大戰》最高收視19.8點（127萬觀眾）；《新濠風尚呈獻：濠玩夏水禮》最高收視17點（110萬觀眾）。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹