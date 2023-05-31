一舞傾城︱李嘉老婆遇車禍慘被撞斷胸骨 涉事司機不顧而去
李嘉爆老婆遇車禍慘被撞斷胸骨
李嘉2021年跟太太在內地領證結婚，不時在社交網跟太太晒恩愛！不過原來在去年10月，他太太在內地揸車俾人撞，撞到成架車車頭爛晒，李太斷了胸骨，但當時李嘉身在香港，當時隔離措施仍在實行，他未能即時返去，李嘉太太當時在意外現場喊住致電老公，當時李嘉就算返去都要隔離14日，那一刻令他好無奈，更覺得好對太太唔住。李嘉更嬲爆表示，涉事司機後來失了蹤，至今仍未被捕，他指現正打官司，太太都調理緊，他謂盡量一不用開工便會抽多點時間照顧太太。
李嘉憶述太太車禍一刻：攤在車上無法呼吸
李嘉坦言太太當時情況危急，在意外現場俾人撞完，攤在車上無法呼吸，他表示那種感覺好無助，好彩側邊有輔警出現送她去醫院。這件事令李嘉好有陰影，現在一收到太太電話會不自覺緊張起來，他指聽到那刻直頭個腦如爆咗粒原子彈，好無助，盡可能諗辦法聯絡朋友，幫他照顧太太，李嘉慶幸太太仍能打電話給他。現在若朝早收到太太來電，他更笑言已留有陰影怕太太又出事。
李嘉6歲開始習武 獲封「功夫狂人」
李嘉自6歲開始習武，在1999年加入TVB動作特技演員訓練班，畢業後擔任龍虎武師，曾接拍劇集《城寨英雄》、《大帥哥》、《飛虎》、《包青天再起風雲》、《失億廿四小時》等，獲網民封為「功夫狂人」。自加入TVB24年，李嘉一直都是飾演一些不起眼的閒角，如侍應、黑社會大佬、賓客、大隻男等角色。直到2010年，李嘉終於在劇集《巾幗梟雄之義海豪情》飾演日本人「黑木少佐」，首次獲得屬於自己的角色名。劇中他飾演日本軍人，有日文對白，當時被不少網民大讚口音標準，可惜角色太早死，未有太大發揮。
曾兼職韓星崔始源保鑣
不過眾所周知無綫薪水低，不少藝人為維持生計都會兼職及「秘撈」增加收入，李嘉除藝人工作外，也曾做過保鑣及輔警，亦曾為荷李活巨星做保鑣，不過他本人表示盡可能不使用武力去解決問題，懂得臨場應對較為重要。李嘉早年被發現於機場為韓國男團Super Junior成員崔始源護駕開路，對此有人十分好奇他做保鑣有幾多薪酬，李嘉只是表示「好搵過做藝員」。據知，當明星保鑣酬勞以時薪計算，最少有1,000港元，每次出勤最低要求為4小時，以這樣計算，李嘉為崔始源做保鑣已賺取至少4,000港元。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹