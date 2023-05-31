一舞傾城︱李嘉老婆遇車禍慘被撞斷胸骨　涉事司機不顧而去

41歲的李嘉在劇集《一舞傾城》扮演黑道惡霸麻鷹，與女演員有不少虐打、掌摑、殺人等暴力情節，睇到觀眾滴晒汗。雖然李嘉在劇內做盡壞事，但現實生活卻是鐵漢柔情，李嘉不時在社交平台分享跟太太的甜蜜時刻，不過他昨日接受傳媒訪問時，自爆太太在內地不幸遇車禍，胸骨慘被撞斷，而涉事者竟然逃之夭夭，令李嘉十分憤怒！