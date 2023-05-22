一舞傾城 | 首周收視輸《思家大戰》 內地網友竟讚劇情好過《華燈》？

《一舞傾城》至今播出5集，話題多多，從首周收視便可看出，由陳法蓉飾演媽媽生，帶領旗下囡囡姚子羚、鄺潔楹、蔡潔等演出的《一舞傾城》，最高收視19.7點（126萬觀眾）。《肥媽李鼎》 最高收視16.3點（105萬觀眾）；旅遊節目《同屋企人去旅行》最高收視15.1點（97萬觀眾）。