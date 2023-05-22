一舞傾城丨王晶炒冷飯似足《霓虹姊妹花》網民分析5大吐血離譜位
離譜位1丨王晶炒冷飯 似足《霓虹姊妹花》？
王晶今次外援出手，表面上係港版《華燈初上》，但有網民認為呢套新劇其實都係炒冷飯，橋段同《霓虹姊妹花》類似，網民仲講：「九十年代初套電視劇《霓虹姊妹花》，所有角色全部可以同今日套《一舞傾城》對號入座。舞女大班、歡場小花、黑道大天二、卧底探員再加流氓大狀，撈理一碟上台，咁就可以推出巿面呃觀眾。」順帶一提，《霓虹姊妹花》由卓伯棠執導，藍潔瑛、梁佩齡、吳岱融、許紹雄等主演，於1989年9月24日在中國香港首播 。
離譜位2丨陳法蓉偉大得誇張
第四集講到，「高貴皇牌大班」沙律（陳法蓉飾）是重情義的人，為姊妹做盡任何事，陳法蓉更要為舞小姐解圍，在越南幫威脅下，要極速飲烈酒，試圖令惡人下氣。網民表示陳法蓉偉大得離譜：「媽媽桑和手下情同姐妹，講人生道理，還教導姐妹保護自己，不要信男人，甚至為了保護她們不惜得罪大佬，自願灌酒以致住院手術這是怎樣可歌可泣的姐妹情簡直是偉大到變態的boss啊，就是有點離譜，傳說中的最佳僱主嗎？」
離譜位3丨網友批劇情「教壞細路」
網友直言尤其係夜總會小姐KK（陳星妤飾）的劇情，過份強調處女有多值錢，於電視劇集而可能並不合適，又難怪會有不少觀眾批評，直指：「教壞細路」、「阿媽貪錢成咁？」、「忽略主線劇情」、「這個阿媽的三觀怎樣樣？這段簡直要跳差看，為甚麼還要教女兒要做就就最紅的？」等。飾演陳星妤媽媽的袁潔儀，在劇中竟然鼓勵女兒去做舞小姐！第2集袁潔儀被躁夫王俊棠打傷後，身處醫院向陳星妤坦承自己曾經任職夜總會，對白非常誇張：
「其實你老竇死後，我真係走投無路，我有幾年做過舞女…點都好，媽咪都係想提醒你，你仲係女仔嚟㗎，又係靚女，如果真係有心做，你一定搵到錢…
但係唔好聽嗰啲男人嘅甜言蜜語。去嗰度玩，有邊個係真心？講啲乜嘢都好，佢哋都係為咗𠱁你上床，所以錢先係最真，靚仔冇本心。
（媽，你都贊成我去萬國城？）我都唔知，我都要時間去消化…你記住，你要去做，就要去最大、最旺、最肯使錢嘅場去做，女人嘅青春就係得嗰幾年，你要做嘅話，老虎你都要做最紅嘅一姐！收山之後先搵個知心人，或者買樓收租，咁樣先係醒目女呀…」
之後，袁潔儀出院去夜總會見陳法蓉，代女簽約，踏上舞女之路，去到第5集，袁潔儀再受莊思敏挑撥，得悉出賣初夜的豐厚回報，「只要一晚富豪就願意給800萬還有大豪宅」，於是回家再度勸女兒勿戀上公子關楚耀，兩母女的衝突場面以一巴掌終結，苦情戲對白生硬，場面甚為尷尬。
離譜位4丨一舞傾城變「佛山傾城」
《一舞傾城》以香港80、90年代夜總會作背景，要營造出當時背景確實要花心機，有內地網民將片尾鳴謝名單放上網，令不少佛山市民都大感驚奇，留言笑說：「佛山傾城」、「佛山萬國城」、「有一種自己鄉下出名了的感覺」、「佛山市香港區」，另外有人網民補充《城寨英雄》、《超時空男臣》、《大帥哥》都曾在佛山取景。
離譜位4丨八十年代道具驚現「IKEA狗狗」
每集穿崩位都一大堆，令人睇到好出戲！有眼利網民發現唔少劇中道具同場景都跟八十年代不相符，認為呢個係低級錯誤。「好離譜，他們的房子，髮廊，還有醫院。。。根本就不是八十年代的」、「除了夜總會別的全是現代場景，真的好垃圾。《金霄大廈》明明能做年代感」、「大門鎖好似係電子門鎖。」
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹