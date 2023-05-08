一舞傾城 盤點

一舞傾城︱盤點劇中9大索女 呢位28歲新人以「最後一個處女」見稱

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由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，將接棒《法言人》由5月15日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、莊鍶敏、莊思明等。雖然未正式播出，但劇中嘅9位女女已經引起熱話！

一舞傾城 盤點 《一舞傾城》由5月15日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映。
《一舞傾城》由5月15日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映。（圖片來源：TVB ）

9女加埋平均年齡38.4歲！

《一舞傾城》以80、90年代盛極一時的舞廳作背景，故事圍繞當中最火紅的夜總會萬國城發生，一班來自不同年齡和階層的女生於萬國城相遇成為好姊妹，眾人一同經歷了人生的高高低低，從中培養出深厚姊妹情。《一舞傾城》靚女眾多，單是萬國城已雲集9大不同年齡層美女，包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、文凱玲、陳星妤、鄺潔楹、莊鍶敏、莊思明和傅嘉莉。不過仔細睇睇，佢哋相當「成熟」，9位美女加埋平均年齡38.4歲！有網民笑指：「喺嗰個年代就一定會睇！」

一舞傾城 盤點 56歲嘅陳法蓉keep得幾好！
56歲嘅陳法蓉keep得幾好！（圖片來源：TVB ）

1.︱56歲陳法蓉飾「皇牌媽媽生」沙律

「沙律呀沙律！」不過今次唔係關秀媚飾演的「沙律」！陳法蓉飾演的沙律是「高貴皇牌媽媽生」，對屬下「囡囡」有情有義，當好姊妹遇到困難時，沙律永遠當仁不讓第一時間衝出來擋，霸氣十足。現年56歲的陳法蓉保養得宜，劇中以多套Bling Bling晚裝現身，身材Fit到漏，今次亦是她相隔6年再拍無綫劇，值得期待。陳法蓉在預告片更霸氣道︰「如果你跟我搵食，包你一年搵過百萬。」

一舞傾城 盤點 一舞傾城 陳法蓉是舞廳中的金牌媽媽生，率領住蔡潔與文凱玲搵食。
陳法蓉是舞廳中的金牌媽媽生，率領住蔡潔與文凱玲搵食。（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 盤點 一舞傾城 陳法蓉 陳法蓉仲Keep得幾好！
陳法蓉仲有感情戲！（圖片來源：無綫影片截圖）

2.︱42歲姚子羚飾臥底警花Michelle

42歲姚子羚飾演的Michelle是「超班警花卧底」，身為警花的Michelle為查案混入萬國城做見習媽媽生，劇中的子羚將再度大顯好身手，更有一個打幾個的動作場口。其實姚子羚喺《鐵拳英雄》已經打到飛起，估唔到今次都係繼續做「打女」！

一舞傾城 盤點 姚子羚明顯好大氣場！
姚子羚明顯好大氣場！（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 姚子羚喺呢套劇都要打！
姚子羚喺呢套劇都要打！（圖片來源：TVB ）

3.︱34歲蔡潔飾「頭牌」Monica

蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」，樣靚身材正的她是萬國城最有名的「金魚」（即眼看手勿動），惟她同時亦是一名戀愛腦，更因被渣男欺騙才做舞小姐。在《一舞傾城》預告片中演出被強姦戲，蔡潔被在劇中飾演奸角的李嘉從後強姦。

一舞傾城 盤點 蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」！
蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」！（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 楊明同蔡潔有對手戲！
楊明同蔡潔有對手戲！（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 一舞傾城 陳法蓉 一舞傾城 做慣惡人的李嘉竟是第一次拍床戲？
蔡潔同樣遭殃！（圖片來源：無綫影片截圖）

4.︱28歲陳星妤飾「處女」KK

陳星妤飾演的KK是「萬國城最後一個處女」，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳。年輕貌美的KK最大賣點是仍是處子之身，首日開工已打破營業紀錄，是萬國城的新進炸子雞。首次演出重戲份角色的星妤，劇中除了不乏破格演出，還會以不同造型現身，包括學生妹、純純小雲Look、性感晚裝等，相當搶焦。

一舞傾城 盤點 一身學生妹look，幾純真！
一身學生妹look，幾純真！（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 即刻變身亦得，得咗！
即刻變身亦得，得咗！（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 仲要應付老外！唔易㗎！
仲要應付老外！唔易㗎！（圖片來源：TVB ）

5.︱30歲鄺潔楹飾細細粒

鄺潔楹飾演的細細粒，性格古靈精怪愛做戲欺騙男人。預告片其中一個大花生位係唔少SM性暴力情節，非常重口味！片中30歲鄺潔楹穿上小背心被人SM，滿身傷痕之餘表情亦相當痛苦。

一舞傾城 盤點 鄺潔楹飾演的細細粒經常愛做戲欺騙男人。
鄺潔楹飾演的細細粒經常愛做戲欺騙男人。（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 一舞傾城 陳法蓉 認真大挑戰！
認真大挑戰！（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 盤點 一舞傾城 陳法蓉 滿身傷痕睇見都痛！
滿身傷痕睇見都痛！（圖片來源：無綫影片截圖）

6.︱ 40歲文凱玲飾爛賭女Money

文凱玲飾演的Money，是爛賭過氣女神，賭字行頭，但屬義氣仔女。不過都係嗰句，王晶嘅戲點都要加賭嘅成份！

一舞傾城 盤點 王晶嘅劇點都要加賭！
王晶嘅劇點都要加賭！（圖片來源：TVB ）

7-8.︱42歲莊鍶敏飾魚旦媽、36歲莊思明飾巴巴拉

至於屬於萬國城29組的「毒舌大家姐」魚旦媽（莊鍶敏飾）、「黑帶傻大姐」巴巴拉（莊思明飾）和「冷艷心機女」Paula（傅嘉莉飾），經常和沙律帶領的38組搞對抗，最愛撩是鬥非搞搞震。莊鍶敏與妹妹莊思明以閃閃熱褲的超性感造型出現，硬撼媽媽生陳法蓉，雖然未知勝負，不過有網民笑指莊家姊妹似著阿婆底底多啲！

一舞傾城 盤點 搞事3人組。
搞事3人組。（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 莊思明cosplay女警上陣！
莊思明cosplay女警上陣！（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 一舞傾城 陳法蓉 一舞傾城 莊鍶敏旗下小姐有莊思明同趙碩之，咁嘅質素點同陳法蓉鬥呀？
莊鍶敏旗下小姐有莊思明同趙碩之，咁嘅質素點同陳法蓉鬥呀？（圖片來源：無綫影片截圖）

9.︱38歲傅嘉莉飾心機女Paula

「冷艷心機女」Paula（傅嘉莉飾）同屬萬國城29組，亦是與莊家姊妹喺劇中專搞破壞。

一舞傾城 盤點 傅嘉莉都係皇牌之一。
「冷艷心機女」Paula（傅嘉莉飾）同屬萬國城29組。（圖片來源：TVB ）

即睇預告片！

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、無綫影片截圖

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