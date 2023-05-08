一舞傾城︱盤點劇中9大索女 呢位28歲新人以「最後一個處女」見稱

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，將接棒《法言人》由5月15日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、莊鍶敏、莊思明等。雖然未正式播出，但劇中嘅9位女女已經引起熱話！