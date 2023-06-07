一舞傾城丨網民爆同一集3大連環穿崩位 文凱玲拍吊頸戲嘔「芝士醬」勁離奇！
穿崩位1丨關楚耀寫支票「無法兌現」明呃陳星妤
第15集講述，傅嘉莉、陳星妤、文凱玲同一集陷情海翻波處境。傅嘉莉的戲份並沒有太多反駁情節，網民主要針對後者兩位的劇情。首先是向關楚耀獻出初夜的陳星妤，正當以為自己可以同關楚耀結婚，能夠坐正之際，竟被關楚耀正印太太吳沚默踩上門怒摑兼潑水警告，關楚耀更被吳沚默以生意作威脅，最終關楚耀只能在吳沚默面前開了500萬支票給陳星妤作分手費。不過有眼利網民發現該支票做得唔夠認真，表示：「Marco哥哥，你的支票確定可以兌現的嗎？沒寫日期，然後五百萬的小數點也寫錯。」其他網民留言：「擺明呃小妹妹啦」、「擺明呃小妹妹啦」、「那個逗號都放錯了」、「做戲姐，唔好甘認真啦你地」。
穿崩位2丨文凱玲吊頸戲後期剪接馬虎
講完支票寫錯，嚟緊呢個穿崩仲誇張！劇情轉到文凱玲的戲份，講述重遇舊男友的文凱玲，被男友氹去與賭廳老闆對賭搞到欠下巨債，男友不顧而去之餘，文凱玲更慘遭禁錮，人財兩失後企圖吊頸自盡。不過又到網民捉錯處時間了，有人發現威也綁在後面勁明顯都可以「出街」，質疑後期剪接非常馬虎，連呢個細節都睇漏。文凱玲之前接受訪問還指對吊頸戲印象深刻：「記得係半夜三、四點先拍，當時已經開咗好多日工，個人都腫腫地，但為咗效果逼真啲，啲繩係綁到好實，拍完之後啲痕係幾個鐘頭都唔散，對腳仲要係愈拍愈腫。」
穿崩位3丨文凱玲喪嘔「橙色物體」嚇窒觀眾
估唔到，呢場「效果逼真啲」嘅吊頸戲令觀眾大表失望，文凱玲獲救後因吊頸吊得太耐，不禁嘔白泡，但奈何劇集呈現的是「橙色物體」而非白泡，網民頭痛地表示：「我的認知吐泡沫應該是白色的啦！看了這部劇劇後，我才知道原來不是，原來是吐honey mustard（蜂蜜芥末酱）顏色的。」
其他網民瘋狂猜測「橙色物體」究竟是什麼：
「人家剛吃cheese醬來啦！」
「她怎麼還有心情吃海膽」
「睇到呢part我都傻咗，點解唔係白色」
「千島醬或者車打芝士」
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