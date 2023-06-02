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《一舞傾城》輸畀《美麗戰場》7大死因 網民狠批演員演技兼劇情充滿敗筆

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《一舞傾城》雖然收視一般，但在網上討論度卻頗高，就連在海外嘅李婉華近日都有談論劇集「賣處」教壞細路一事。另邊廂，當《一舞傾城》收視下滑之際，近日葉念琛導演意氣風發於IG重溫《美麗戰場》開鏡儀式，仲問網友想唔想佢再拍電視劇，暗喜之情溢於言表。有網民更認為《美麗戰場》比《一舞傾城》好得多！

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到底《一舞傾城》難睇死因在哪？（圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖）

《一舞傾城》不如《美麗戰場》

針對呢兩場電視大戰來看，《美麗戰場》播放時對撼 ViuTV 兩部劇集《野人老師》和姜濤主演的《季前賽》，收視仍可以做到每星期攀升，相反《一舞傾城》第二周收視不升反跌，對手只係剛剛開播的《全民造星V》追看性及話題性都比不上姜濤擔綱的鏡仔劇， 《一舞傾城》收視欠佳似乎與對手無關而係劇集自身充滿敗筆，到底《一舞傾城》難睇死因在哪？

一舞傾城 美麗戰場 陳瀅 當日《美麗戰場》煞科時，導演葉念琛特意送上大束鮮花給陳瀅，誰知女方會公開表示不想再見他。
當日《美麗戰場》煞科時，導演葉念琛特意送上大束鮮花給陳瀅。 (圖片來源：[email protected])
一舞傾城 美麗戰場 近日葉念琛導演意氣風發於IG重溫《美麗戰場》開鏡儀式，仲問網友想唔想佢再拍電視劇。
近日葉念琛導演意氣風發於IG重溫《美麗戰場》開鏡儀式，仲問網友想唔想佢再拍電視劇。（圖片來源：[email protected]

一舞傾城｜死因1. 花旦年齡鴻溝 成致命傷

根據資料，《一舞傾城》盤點劇中9位舞女平均年齡38.4歲，「沙律媽」陳法蓉為首的38組囡囡橫跨幾個世代，擺埋一齊做婆孫母女多過好姐妹； 《美麗戰場》雖然都有「扮青春」的指控（陳瀅卅歲扮十六歲），但四大女主角平均年齡只係31歲，年齡也相近，幕後明顯較有默契。

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「沙律媽」陳法蓉為首的38組囡囡橫跨幾個世代，擺埋一齊做婆孫母女多過好姐妹。（圖片來源：蔡潔IG）
一舞傾城 美麗戰場 美麗戰場 到8月19日，全劇煞科，葉念琛和一眾演員開香檳慶祝。
《美麗戰場》主角群平均年齡相近，明顯較有默契。（圖片來源：[email protected]

一舞傾城｜死因2. 懷舊穿崩又變離地 張國榮 vs 譚詠麟

同樣以「昔日香港」做故事賣點，《一舞傾城》雖然話以90年代為背景，但故事及造型常令人有錯覺穿梭於80年代與90年代之間（譚詠麟主唱的片尾曲《午夜麗人》係1983年作品），不少網民直斥懷舊元素虛有其表、勉強拼湊，甚至被指出現不少穿崩位，選擇播放舊歌亦十分跳躍，（Twins《明愛暗戀補習社》2001作品亦離奇插播在劇中）無特定原則；至於《美麗戰場》就用張國榮逝世作為故事開端，懷舊元素總算與主角性格發展有關係，故事線採用倒敍方法，就算情節再老土都較有追看理由。

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不少網民直斥即使加插很多舊歌，但懷舊元素虛有其表、勉強拼湊。（圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖）

一舞傾城｜死因3. 影射情節全軍覆沒！「MK活地阿倫」打死老師傅

《美麗戰場》以選美黑幕、城中富豪照顧女記者作故事主線，影射情節不難對號入座，呢一點本來就係王晶劇集強項，廿年前已有陳法蓉主的《美麗傳說》採用同一方程式；估唔到《一舞傾城》用夜場做背景竟然難有影謝話題，網民認為勉強用「練馬師父子」做故事線但難以炒起討論，完全不在狀態。

一舞傾城 美麗戰場 鄺潔楹 一舞傾城 鄺潔楹 鄺潔楹要陪練馬師一晚，認真慘。
網民認為勉強用「練馬師父子」做故事線但難以炒起討論，完全不在狀態。（圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖）

一舞傾城｜死因4. 奸角設計欠話題 純靠莊思敏乞人憎

《美麗戰場》蔣家旻由乖乖女變「壞過凱婷」的奸角本身已有話題，開播不久已有「反骨琪」稱號，由於演員本身有觀眾緣，演出得到讚賞；《一舞傾城》的莊思敏憑一頭金髮加霸道勢利演出營造奸角，與演員本身形象分別不大，蔣家旻最終勇奪《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女配角」獎項，莊氏似乎難得到觀眾也認同的這個殊榮。

一舞傾城 美麗戰場 一舞傾城 陳法蓉 一舞傾城 莊鍶敏的媽媽生造型唯肖唯妙。
《一舞傾城》的莊思敏憑一頭金髮加霸道勢利演出營造奸角。（圖片來源：莊思敏IG）
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蔣家旻已佈局務要令陳瀅身敗名裂！ （圖片來源：TVB提供）
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蔣家旻於浴室的一場戲，演出後情緒崩潰。（圖片來源：TVB）

一舞傾城｜死因5. 姦污戲份技不如人

《一舞傾城》首兩星期充滿「拳頭枕頭」試圖營造話題：蔡潔首集即被李嘉污辱、陳星妤出場不久遭後父調戲，加上由劇集開始宣傳已將鄺潔楹被練馬師污辱作賣點，但這一幕最後因電檢而被刪去不少戲份，但實質劇情發展上似乎示無關鍵作用，網民質疑「細細粒」鄺潔楹完事之後又繼續返工賣可愛，演員的大尺度犧牲變得無價值； 相反《美麗戰場》蔣家旻被李成昌床壓的戲份，能將劇情推向殺人潛逃的高潮，成為「反骨琪」角色的轉捩點。

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鄺潔楹被練馬師污辱已成劇中最大賣點⋯⋯（圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖）
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《美麗戰場》蔣家旻被李成昌床壓的戲份，能將劇情推向殺人潛逃的高潮（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）

一舞傾城｜死因6. 陳瀅、陳星妤演技鬥屎

初拍劇的陳星妤，在《一舞傾城》扮純情的演出飽受批評，反覆強調「賣初夜」被網民批評教懷細路，其實在演技方面《美麗戰場》的陳瀅演出「鍾家寶」也是充滿爭議，只靠「碌大眼」演出不同心情被造圖恥笑，這方面可算是不分高低，不過相比之下，飾演陳星妤母親的的袁潔儀勸女賣初夜一幕對白演出俱尷尬； 《美麗戰場》都有有楊卓娜飾演離譜後母迫害陳瀅，這方面大量採用大灣區「舊電池藝人」的《一舞傾城》似難討好觀眾。

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初拍劇的陳星妤，在本劇扮純情的演出飽受批評，反覆強調「賣初夜」被網民批評教懷細路。（圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖）
一舞傾城 美麗戰場 一舞傾城 王晶 美麗戰場 陳瀅在劇中經常出現「瞪眼演技」，令網民都感到相當出戲。
在《美麗戰場》，網民表示難頂陳瀅經常出現「瞪眼演技」。（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）

一舞傾城｜死因7. 男主角不討好 設定極尷尬

《美麗戰場》方力申表現不受好評但與導演葉念琛合作無間有默契，宣傳期間做足功夫先與陳瀅傳緋聞之後又扮不和；劇集仲有28歲《聲夢》張馳豪做女主角初戀對象，演技青澀但配合學生王子造型； 《一舞傾城》楊明「帶罪參演」本身充滿爭議又不討好，39歲高鈞賢扮文青大學生亦十分尷尬。

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《一舞傾城》楊明「帶罪參演」本身充滿爭議又不討好。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 美麗戰場 方力申 小方更大爆連導演都叫陳瀅為「瀅姐」
方力申但與導演葉念琛合作無間有默契（圖片來源：[email protected]葉念琛）

一舞傾城｜網民總結：《一舞傾城》受歡迎的話 那麼烏呼哀哉！

有看《一舞傾城》的網民都不禁認為此劇比《美麗戰場》還要差，更用「烏呼哀哉」四字足夠總結這套劇有多麼的難看：

演員演技生硬，劇情散收，看不到人間冷暖動人之處，本來這故事可以賺人熱淚警惕世情，但做不到這效果，《一舞傾城》受歡迎的話，那麼烏呼哀哉！

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖、[email protected]、蔡潔IG、莊思敏IG

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