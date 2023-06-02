《一舞傾城》輸畀《美麗戰場》7大死因 網民狠批演員演技兼劇情充滿敗筆

《一舞傾城》雖然收視一般，但在網上討論度卻頗高，就連在海外嘅李婉華近日都有談論劇集「賣處」教壞細路一事。另邊廂，當《一舞傾城》收視下滑之際，近日葉念琛導演意氣風發於IG重溫《美麗戰場》開鏡儀式，仲問網友想唔想佢再拍電視劇，暗喜之情溢於言表。有網民更認為《美麗戰場》比《一舞傾城》好得多！