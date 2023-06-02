《一舞傾城》輸畀《美麗戰場》7大死因 網民狠批演員演技兼劇情充滿敗筆
《一舞傾城》不如《美麗戰場》
針對呢兩場電視大戰來看，《美麗戰場》播放時對撼 ViuTV 兩部劇集《野人老師》和姜濤主演的《季前賽》，收視仍可以做到每星期攀升，相反《一舞傾城》第二周收視不升反跌，對手只係剛剛開播的《全民造星V》追看性及話題性都比不上姜濤擔綱的鏡仔劇， 《一舞傾城》收視欠佳似乎與對手無關而係劇集自身充滿敗筆，到底《一舞傾城》難睇死因在哪？
一舞傾城｜死因1. 花旦年齡鴻溝 成致命傷
根據資料，《一舞傾城》盤點劇中9位舞女平均年齡38.4歲，「沙律媽」陳法蓉為首的38組囡囡橫跨幾個世代，擺埋一齊做婆孫母女多過好姐妹； 《美麗戰場》雖然都有「扮青春」的指控（陳瀅卅歲扮十六歲），但四大女主角平均年齡只係31歲，年齡也相近，幕後明顯較有默契。
一舞傾城｜死因2. 懷舊穿崩又變離地 張國榮 vs 譚詠麟
同樣以「昔日香港」做故事賣點，《一舞傾城》雖然話以90年代為背景，但故事及造型常令人有錯覺穿梭於80年代與90年代之間（譚詠麟主唱的片尾曲《午夜麗人》係1983年作品），不少網民直斥懷舊元素虛有其表、勉強拼湊，甚至被指出現不少穿崩位，選擇播放舊歌亦十分跳躍，（Twins《明愛暗戀補習社》2001作品亦離奇插播在劇中）無特定原則；至於《美麗戰場》就用張國榮逝世作為故事開端，懷舊元素總算與主角性格發展有關係，故事線採用倒敍方法，就算情節再老土都較有追看理由。
一舞傾城｜死因3. 影射情節全軍覆沒！「MK活地阿倫」打死老師傅
《美麗戰場》以選美黑幕、城中富豪照顧女記者作故事主線，影射情節不難對號入座，呢一點本來就係王晶劇集強項，廿年前已有陳法蓉主的《美麗傳說》採用同一方程式；估唔到《一舞傾城》用夜場做背景竟然難有影謝話題，網民認為勉強用「練馬師父子」做故事線但難以炒起討論，完全不在狀態。
一舞傾城｜死因4. 奸角設計欠話題 純靠莊思敏乞人憎
《美麗戰場》蔣家旻由乖乖女變「壞過凱婷」的奸角本身已有話題，開播不久已有「反骨琪」稱號，由於演員本身有觀眾緣，演出得到讚賞；《一舞傾城》的莊思敏憑一頭金髮加霸道勢利演出營造奸角，與演員本身形象分別不大，蔣家旻最終勇奪《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女配角」獎項，莊氏似乎難得到觀眾也認同的這個殊榮。
一舞傾城｜死因5. 姦污戲份技不如人
《一舞傾城》首兩星期充滿「拳頭枕頭」試圖營造話題：蔡潔首集即被李嘉污辱、陳星妤出場不久遭後父調戲，加上由劇集開始宣傳已將鄺潔楹被練馬師污辱作賣點，但這一幕最後因電檢而被刪去不少戲份，但實質劇情發展上似乎示無關鍵作用，網民質疑「細細粒」鄺潔楹完事之後又繼續返工賣可愛，演員的大尺度犧牲變得無價值； 相反《美麗戰場》蔣家旻被李成昌床壓的戲份，能將劇情推向殺人潛逃的高潮，成為「反骨琪」角色的轉捩點。
一舞傾城｜死因6. 陳瀅、陳星妤演技鬥屎
初拍劇的陳星妤，在《一舞傾城》扮純情的演出飽受批評，反覆強調「賣初夜」被網民批評教懷細路，其實在演技方面《美麗戰場》的陳瀅演出「鍾家寶」也是充滿爭議，只靠「碌大眼」演出不同心情被造圖恥笑，這方面可算是不分高低，不過相比之下，飾演陳星妤母親的的袁潔儀勸女賣初夜一幕對白演出俱尷尬； 《美麗戰場》都有有楊卓娜飾演離譜後母迫害陳瀅，這方面大量採用大灣區「舊電池藝人」的《一舞傾城》似難討好觀眾。
一舞傾城｜死因7. 男主角不討好 設定極尷尬
《美麗戰場》方力申表現不受好評但與導演葉念琛合作無間有默契，宣傳期間做足功夫先與陳瀅傳緋聞之後又扮不和；劇集仲有28歲《聲夢》張馳豪做女主角初戀對象，演技青澀但配合學生王子造型； 《一舞傾城》楊明「帶罪參演」本身充滿爭議又不討好，39歲高鈞賢扮文青大學生亦十分尷尬。
一舞傾城｜網民總結：《一舞傾城》受歡迎的話 那麼烏呼哀哉！
有看《一舞傾城》的網民都不禁認為此劇比《美麗戰場》還要差，更用「烏呼哀哉」四字足夠總結這套劇有多麼的難看：
演員演技生硬，劇情散收，看不到人間冷暖動人之處，本來這故事可以賺人熱淚警惕世情，但做不到這效果，《一舞傾城》受歡迎的話，那麼烏呼哀哉！
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹