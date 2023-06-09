一舞傾城｜盤點13個TVB經典舞小姐角色 周海媚跌膊Look最驚艷
一舞傾城｜盤點TVB經典舞小姐角色
1-3）1989年《霓虹姊妹花》藍潔瑛、梁佩齡、陳加玲 姊妹情深
1989年在TVB首播的電視電影《霓虹姊妹花》，由卓伯棠執導，藍潔瑛、梁藝齡（原名梁珮玲）、吳岱融、許紹雄等主演，當中由已故的藍潔瑛飾演媽媽生錢愛玲，為梁藝齡飾演的舞小姐阿芳（Candy）不惜背負巨債，甚至為救人作出犧牲尊嚴及性命，義氣姊妹情相當感人。到1990年的《霓虹姊妹花續集》，少了藍潔瑛，但多了陳加玲飾演的阿珊，與升級做媽媽生的梁藝齡扮演親姊妹，男主角則由吳岱融變成黎明。
4）1990年《回到未嫁時》周海媚 驚艷跌膊Look
早前TVB將周海媚在劇集《回到未嫁時》的演出片段放上網重溫，引來不少網民大讚靚過《一舞傾城》一眾舞小姐，劇中她飾演舞小姐Gigi，因在嫁給黎明後已「上岸」，所以做舞小姐的戲份不多，卻仍是不少網民心目中的經典舞小姐角色。
5-7）1994年《女人週記II：告別霓虹》溫碧霞、江欣燕小背心上陣 施明做媽媽生
溫碧霞1994年在劇集《女人週記II：告別霓虹》中，飾演初入行的舞小姐莫綺琪（Vicky），由初初尷尬抗拒，到後來出動吊帶小背心裙冧客，性感誘人。同劇仲有江欣燕，同樣以小背心Look上陣飾演舞小姐。
8）1994年《瑪莉的抉擇》宣萱 舞女變情婦
宣萱於1994年的電視電影《瑪莉的抉擇》也曾飾演過舞小姐Mary，後來「上岸」成為富商John（林保怡飾）的情婦，最後卻選擇了「車房仔」黎耀祥。
9-11）2019年《金宵大廈》李施嬅、尹詩沛、阮兒典雅旗袍Look
李施嬅曾在《金宵大廈》的60年代時空中，在「金宵舞廳」做舞小姐，其典雅旗袍Look驚艷不少網民。同劇仲有阮兒與尹詩沛，飾演一對舞小姐兼同性戀人。
12-13）2020年《黃金有罪》劉芷希做紅牌舞小姐陳瀅谷胸客串
《黃金有罪》以70年代至80年代初作背景，陳瀅飾演夜總會知客婷婷，有一集客串做舞小姐的戲份，劇中由劉芷希、吳沚默、李天縱及鄧伊婷飾演舞小姐，其中劉芷希是當紅舞小姐，另外還有尹詩沛飾演媽媽生。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹