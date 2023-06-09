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一舞傾城｜盤點13個TVB經典舞小姐角色 周海媚跌膊Look最驚艷

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近日TVB劇《一舞傾城》一班花旦個個變身90年代舞小姐同媽媽生，造型相當搶鏡，其實TVB過往有不少劇集，都出現過由當紅女星飾演的經典舞小姐角色，令觀眾留下深刻印象！

一舞傾城 盤點 《一舞傾城》由5月15日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映。
《一舞傾城》9位女主角個個都穿著Blink Blink晚裝出場。（圖片來源：TVB ）

一舞傾城｜盤點TVB經典舞小姐角色

1-3）1989年《霓虹姊妹花》藍潔瑛、梁佩齡、陳加玲 姊妹情深

1989年在TVB首播的電視電影《霓虹姊妹花》，由卓伯棠執導，藍潔瑛、梁藝齡（原名梁珮玲）、吳岱融、許紹雄等主演，當中由已故的藍潔瑛飾演媽媽生錢愛玲，為梁藝齡飾演的舞小姐阿芳（Candy）不惜背負巨債，甚至為救人作出犧牲尊嚴及性命，義氣姊妹情相當感人。到1990年的《霓虹姊妹花續集》，少了藍潔瑛，但多了陳加玲飾演的阿珊，與升級做媽媽生的梁藝齡扮演親姊妹，男主角則由吳岱融變成黎明。

一舞傾城 《霓虹姊妹花》由藍潔瑛、梁佩齡、吳岱融、許紹雄等主演。
《霓虹姊妹花》由藍潔瑛、梁佩齡、吳岱融、許紹雄等主演。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 投身歡場工作當然以「錢」為大，但媽媽生錢愛玲藍潔瑛飾）為姊妹Candy梁藝齡飾）不惜背負巨債，甚至為救人作出犧牲尊嚴及性命。
投身歡場工作當然以「錢」為大，但媽媽生錢愛玲（藍潔瑛飾）為姊妹Candy（梁藝齡飾）不惜背負巨債，甚至為救人作出犧牲尊嚴及性命。 （圖片來源：《霓虹姊妹花》截圖）
一舞傾城 短髮著旗袍的藍潔瑛好吸精。
短髮著旗袍的藍潔瑛好吸精。（圖片來源：《霓虹姊妹花》截圖）
一舞傾城 《霓虹姊妹花續集》由梁藝齡、陳加玲和黎明做主角。
《霓虹姊妹花續集》由梁藝齡、陳加玲和黎明做主角。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 續集梁藝齡和黎明做一對。
續集梁藝齡和黎明做一對。（圖片來源：《霓虹姊妹花續集》截圖）

4）1990年《回到未嫁時》周海媚 驚艷跌膊Look

早前TVB將周海媚在劇集《回到未嫁時》的演出片段放上網重溫，引來不少網民大讚靚過《一舞傾城》一眾舞小姐，劇中她飾演舞小姐Gigi，因在嫁給黎明後已「上岸」，所以做舞小姐的戲份不多，卻仍是不少網民心目中的經典舞小姐角色。

一舞傾城 劇中周海媚與人白紙黑字打賭，做舞小姐3個月仍可堅持賣藝不賣身。
劇中周海媚與人白紙黑字打賭，做舞小姐3個月仍可堅持賣藝不賣身。（圖片來源：《回到未嫁時》截圖）
一舞傾城 當中更有周海媚的性感跌膊Look。
當中更有周海媚的性感跌膊Look。（圖片來源：《回到未嫁時》截圖）

5-7）1994年《女人週記II：告別霓虹》溫碧霞、江欣燕小背心上陣 施明做媽媽生

溫碧霞1994年在劇集《女人週記II：告別霓虹》中，飾演初入行的舞小姐莫綺琪（Vicky），由初初尷尬抗拒，到後來出動吊帶小背心裙冧客，性感誘人。同劇仲有江欣燕，同樣以小背心Look上陣飾演舞小姐。

一舞傾城 溫碧霞初做舞女較密實。
溫碧霞初做舞女較密實。（圖片來源：《女人週記II：告別霓虹》截圖）
一舞傾城 溫碧霞初做舞女較密實。
由施明做媽媽生。（圖片來源：《女人週記II：告別霓虹》截圖）
一舞傾城 開始出場時著毛毛小背心Look。
開始出場時著毛毛小背心Look。（圖片來源：《女人週記II：告別霓虹》截圖）
一舞傾城 之後變成吊帶小背心裙，性感誘人。
之後變成吊帶小背心裙，性感誘人。（圖片來源：《女人週記II：告別霓虹》截圖）
一舞傾城 江欣燕同樣演舞小姐，施明就做媽媽生。
江欣燕同樣演舞小姐，吊帶小背心裙好有睇頭。（圖片來源：《女人週記II：告別霓虹》截圖）

8）1994年《瑪莉的抉擇》宣萱 舞女變情婦

宣萱於1994年的電視電影《瑪莉的抉擇》也曾飾演過舞小姐Mary，後來「上岸」成為富商John（林保怡飾）的情婦，最後卻選擇了「車房仔」黎耀祥。

一舞傾城 宣萱曾演舞小姐Mary。
一臉正氣的宣萱罕有演舞小姐角色。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 宣萱的舞小姐Look唔算好性感，勝在樣夠靚。
宣萱的舞小姐Look唔算好性感，勝在樣夠靚。（圖片來源：《瑪莉的抉擇》截圖）

9-11）2019年《金宵大廈》李施嬅、尹詩沛、阮兒典雅旗袍Look

李施嬅曾在《金宵大廈》的60年代時空中，在「金宵舞廳」做舞小姐，其典雅旗袍Look驚艷不少網民。同劇仲有阮兒與尹詩沛，飾演一對舞小姐兼同性戀人。

一舞傾城 李施嬅憑《今宵大廈》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，又在《紐約電視電影節2021》攞到「最佳女演員優異獎」。
李施嬅憑《今宵大廈》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，又在《紐約電視電影節2021》攞到「最佳女演員優異獎」。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 李施嬅與陳山聰亦憑《金宵大廈》獲得「最受歡迎電視拍檔」獎。
李施嬅與陳山聰亦憑《金宵大廈》獲得「最受歡迎電視拍檔」獎。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 尹詩沛
《金宵大廈》仲有尹詩沛（左）與阮兒飾演一對舞小姐兼同性戀人。（圖片來源：《金宵大廈》截圖）
一舞傾城 尹詩沛
兩人劇中仲有嘴戲。（圖片來源：[email protected]

12-13）2020年《黃金有罪》劉芷希做紅牌舞小姐陳瀅谷胸客串

《黃金有罪》以70年代至80年代初作背景，陳瀅飾演夜總會知客婷婷，有一集客串做舞小姐的戲份，劇中由劉芷希、吳沚默、李天縱及鄧伊婷飾演舞小姐，其中劉芷希是當紅舞小姐，另外還有尹詩沛飾演媽媽生。

一舞傾城 劉芷希劇中飾演紅牌舞小姐莫莉莉。
劉芷希劇中飾演紅牌舞小姐莫莉莉。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 Momo亦有參演自己編劇的作品《老表你好嘢》。
左起李天縱、吳沚默、劉芷希及鄧伊婷同樣飾演舞小姐，更一齊著泳裝上陣。（圖片來源：TVB）
一舞傾城 尹詩沛經常被指派演風塵女子角色，有「御用妓女」的封號，在《黃金有罪》更升呢做媽媽生Tina，幫客串做舞小姐的陳瀅托胸谷到盡。
尹詩沛經常被指派演風塵女子角色，有「御用妓女」的封號，在《黃金有罪》更升呢做媽媽生Tina，幫客串做舞小姐的陳瀅托胸谷到盡。（圖片來源：《黃金有罪》截圖）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB、《霓虹姊妹花》截圖、《霓虹姊妹花續集》截圖、《回到未嫁時》截圖、《女人週記II：告別霓虹》截圖、《瑪莉的抉擇》截圖、《金宵大廈》截圖、[email protected]、《黃金有罪》截圖

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