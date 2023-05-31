一舞傾城︱蔡淇俊演金融才俊 現實中曾擁10多間米線店 4年豪買兩物業
《一舞傾城》第13集劇情劇透（05/31）傅嘉莉結識金融才俊
傅嘉莉在萬國城結識金融才俊蔡淇俊，二人互有好感。蔡淇俊畀咗兩個股票號碼予傅嘉莉，更表示如果想學炒股可找他。第二日，兩人又在畫廊相遇，談起藝術相當投契，更認定對方是知音人。
蔡淇俊大爆10多間米線店全結業
喺內地從商原來已經成10年嘅蔡淇俊，早前重返TVB參與無綫節目《思家大戰》錄影，坦言有非常多回憶，更加話希望有機會重回幕前拍劇。至於早前被指在內地搞飲食生意，開5間米線店及火鍋店做老闆，蔡淇俊透露最高峰時米線店曾經有10多間，現在已沒有搞米線店同火鍋生意，因為疫情和太辛苦等原因最後選擇結業，現時只經營咖啡店。
蔡淇俊4年內買兩物業 與女友未簽紙
蔡淇俊在佛山搞飲食生意闖咗咁耐，他謙虛地表示還未發達，仍要繼續努力，又指有買「磚頭」，在4年內購入兩個單位，表示想再買多間豪宅。至於另外有指佢已婚，呢日佢亦大方承認已經認定拍拖多年嘅女友對方為終生伴侶，暫時只欠簽紙註冊，不過就澄清未有小朋友喇。
蔡淇俊否認與陳自瑤曾有一段情
蔡淇俊加入娛樂圈時鮮有緋聞，最為人所知就是2005年與陳自瑤的姊弟戀。有指二人因拍劇而撻著，不過戀情只維持4年就結束，為此有網民追問：「這不是陳自瑤的前男友嗎？」蔡淇俊只留下三個字回覆：「我不認。」
38歲蔡淇俊性向疑雲 與同性密友十指緊扣唱K
38歲蔡淇俊近年轉戰內地飲食市場，早前姚子羚到佛山與他聚舊之後就鮮有新聞。近日一段影片中蔡淇俊與一名男性友人唱K，二人身穿貼身短褲，十指緊扣又大髀貼大髀唱K，行為親密。
蔡淇俊火速回應：別想多了，這是我兄弟
蔡淇俊與男性密友十指緊扣影片，蔡淇俊留言：「談感情我只牽愛人的手，對友情我只喝兄弟的酒。」有被網民問及二人為何牽手時，他回應：「酒到位了哈哈哈。」被問到二人是否一對，他馬上否認：「別想多了，這是我兄弟」。
蔡淇俊鮮有緋聞 唯獨與陳自瑤姊弟戀廣為人知
蔡淇俊入行以來鮮有傳出緋聞，最廣為人知是，2005年他跟大自己3年的陳自瑤姊弟戀，二人相戀兩年後不歡而散。
姚子羚千里「尋夫」 同蔡淇俊做得最多係呢樣嘢！
姚子羚完成隔離後，立即到跟舊拍檔前TVB藝人蔡淇俊所開的Cafe見面。蔡淇俊近年長駐內地經營飲食業生意，開設Cafe與米線鋪，二人好一段時間沒見面，大家都保養得宜沒甚大變化，不過他積極操肌變男神，激似韓星崖始源。原來姚子羚與蔡淇俊合作最多是影婚紗相，更曾飛到日本拍攝；而網上曾有人誤以為二人是夫妻，就連子羚自己都笑言很多人誤認蔡是自己老公。她寫道；「和這位朋友的相識，源於十年前拍攝的婚紗廣告～阿俊這次告訴我才知道，原來這個婚紗廣告也令我們弄出個笑話.…就是大家以為他真的是我『老公』十年後的我們有變得更魅力嗎？」就連張振朗都留言：「原來你結咗婚㗎喇，學坤哥咁唔聲唔聲咁。恭喜晒呀！」
蔡淇俊變爆肌男神 戲水照激似崔始源
一出道被指有幾分似謝霆鋒的他，有陽光味之餘又帶有一點不覊，近年沉迷健身的他，已操肌成為了大隻仔，見他不時在微博大騷完美身形，樣子更比以前成熟不少，激似韓國男團Super Junior中的崔始源。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹