一舞傾城｜34歲蔡潔同李嘉拍對手戲未算最激 處女作孖曾志偉「瞓身演出」
《一舞傾城》演「頭牌」參考鍾楚紅
講到為今次角色做的事前準備，蔡潔透露請教了一位曾在夜總會工作的朋友，她說：「我捉住佢問咗好多，聽咗好多真實故事之後，令到我對角色多咗好多 Connection。」蔡潔續指 90 年代美的標準，與現今社會大相逕庭，她事前還參考了大美人鍾楚紅的作品，她說：「嗰時鍾意濃妝艷抹，着裝比較誇張，我自己好少咁樣打扮，事前都擔心自己做唔做得到，搵咗好多當時美人嘅形象參考，其中一位就係鍾楚紅小姐，佢都演過類似角色，有搵一啲佢嘅作品參考，佢真係太靚喇。其實當你化晒妝、整晒頭換埋戲服，一行入個景就會自然代入咗個角色，好享受拍攝過程。」
遭李嘉強暴唔怕尷尬
喺第一集，唔少女角遂一登場，蔡潔更身穿「黑絲」殺到，非常吸睛！蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」，樣靚身材正的她是萬國城最有名的「金魚」（即眼看手勿動），惟她同時亦是一名戀愛腦，更因被渣男欺騙才做舞小姐。不過蔡潔出場呂夠半粒鐘，已經有賣肉情節！洪泰大佬廖英（李嘉飾）憤然要蔡潔到其房間，蔡潔只好無奈答應。李嘉更藉詞支開陳法蓉，向蔡潔上下其手，畫面中，蔡潔嘅黑絲更加被扯爛，好激咁款！蔡潔接受TVB的訪問時表示再講呢場強姦戲：「嗰場戲對我嚟講都幾大挑戰同難忘，係考驗精神同體力相撞嘅挑戰，雖然我同啊嘉都係認識，但係我都會驚會唔會尷尬呢。」
蔡潔入行8年首擔正《法證先鋒5》女主角
入行8年的蔡潔終於在TVB台慶劇《法證先鋒5》中首次擔任女主角，在劇中與黃宗澤及洪永城會有感情線。在開播前一直有傳近年成為曾志偉新寵的蔡潔，頂替了黃翠如擔任《法證先鋒V》女主角。雖然由開播開始已經是非多多，但依然對蔡潔的上位之路毫無影響，更憑《法證先鋒V》一劇獲提名視后。
被封為「翻版李佳芯」
無論係前年嘅劇集《飛虎之雷霆極戰》，定還是早前嘅《拳王》都有唔少觀眾表示二人好似樣。其實二人的身型的確差不多，蔡潔身高170cm，而李佳芯則169cm，二人無論打扮或上傳到社交平台的照片風格都有相似之處。
華裔小姐出道 曾勇奪7大獎
蔡潔曾在澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀創意媒體碩士，2012年參選墨爾本華裔小姐，奪得冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，2013年代表墨爾本赴香港參加國際中華小姐競選，贏得最受傳媒歡迎佳麗。
入行處女作跟曾志偉拍三級片
2014年，她獲導演彭浩翔邀請參演他執導的電影《香港仔》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。電影中蔡潔飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象，對於這場情慾戲，她表示：「有啲導演會比較大膽去表現自己嘅風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靚，有咩問題呢？」
演出經驗豐富 拍情慾戲冇底線
拍完《香港仔》後，蔡潔又先後拍過《賭城風雲2》、《踏血尋梅》及《辣警霸王花》等電影，其中在2015年的《踏血尋梅》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。其後蔡潔在2017年的賣座電影《殺破狼‧貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷，她憶述當日拍攝時要被皮帶縛口、煙頭辣背，直言令她留下了心理陰影：「依家我見到煙頭都有啲驚！」
蔡潔曾與王宗堯拍拖 對方從新聞得知分手消息
蔡潔入行後曾與王宗堯拍拖，二人在2016年時因拍攝電影《同班同學》撻著，隨後因玩航拍機而令戀情曝光，此後王宗堯便不時在社交平台上發布甜蜜合照，更帶同對方出席朋友聚會，令外界以為二人相當甜蜜。怎料二人拍拖半月便傳出分手消息，當時蔡潔直接向記者表示因工作忙碌、聚少離多而與對方分手，但是當王宗堯從記者口中得知分手消息後便說：「我也不是很清楚，我希望兩人可以好好講清楚，如果是誤會，起碼還可以解決！」令人十分好奇王宗堯其實是否在不知情的情況下「被分手」。後來，王宗堯上節目時被問到與蔡潔分手一事，王宗堯就表示當時蔡潔在拍拖期間會突然玩失蹤，又不會回訊息、電話，令王宗堯十分疑惑，更一度講到眼濕濕。當時一直尋找對方不果，後來才從新聞中得知被分手消息，而王宗堯表示二人沒有任何爭吵或分手徵兆，所以感覺相當奇怪及生氣。
蔡潔曾答應杜汶澤參演電影 開鏡前四日突然毀約
當時杜汶澤在訪問中得知王宗堯離奇被蔡潔「分手」直指不明白為什麼會有這樣的人，更指恭喜王宗堯早日分手，更大爆自己也試過被蔡潔「激親」。當時蔡潔答應杜汶澤參演其新電影，但是在開鏡前四天一直失蹤，其後才告知對方不拍要毀約，但是對方之前明明一直表現得很祟拜自己，但是最終卻選擇辭演。
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《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹