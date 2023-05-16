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一舞傾城｜34歲蔡潔同李嘉拍對手戲未算最激 處女作孖曾志偉「瞓身演出」

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入行8年的34歲蔡潔在TVB重頭劇《一舞傾城》中擔正演「當家第一頭牌」，有傳曾與曾志偉拍過三級片的她近年更榮升曾志偉新寵，先後出演《飛虎之雷霆極戰》、《飛虎之壯志英雄》、《拳王》等多套劇集之餘，更曾被提名視后，極速上位！

蔡潔 蔡潔將會在以八十年代尖東舞廳做背景的《一舞傾情》中飾演「雞后」
蔡潔將會在以八十年代尖東舞廳做背景的《一舞傾情》中飾演「雞后」（圖片來源：[email protected]

《一舞傾城》演「頭牌」參考鍾楚紅

講到為今次角色做的事前準備，蔡潔透露請教了一位曾在夜總會工作的朋友，她說：「我捉住佢問咗好多，聽咗好多真實故事之後，令到我對角色多咗好多 Connection。」蔡潔續指 90 年代美的標準，與現今社會大相逕庭，她事前還參考了大美人鍾楚紅的作品，她說：「嗰時鍾意濃妝艷抹，着裝比較誇張，我自己好少咁樣打扮，事前都擔心自己做唔做得到，搵咗好多當時美人嘅形象參考，其中一位就係鍾楚紅小姐，佢都演過類似角色，有搵一啲佢嘅作品參考，佢真係太靚喇。其實當你化晒妝、整晒頭換埋戲服，一行入個景就會自然代入咗個角色，好享受拍攝過程。」

一舞傾城 盤點 蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」！
蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」！（圖片來源：TVB ）
一舞傾城 盤點 楊明同蔡潔有對手戲！
楊明同蔡潔有對手戲！（圖片來源：TVB ）
蔡潔 凍齡鍾楚紅60大壽仙氣不減 不愛P圖靚相直出開心Share
睇返鍾楚紅當年嘅相，唔使P圖都仙氣十足，真美女果然經得起時間考驗！（圖片來源：網上圖片）

遭李嘉強暴唔怕尷尬

喺第一集，唔少女角遂一登場，蔡潔更身穿「黑絲」殺到，非常吸睛！蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」，樣靚身材正的她是萬國城最有名的「金魚」（即眼看手勿動），惟她同時亦是一名戀愛腦，更因被渣男欺騙才做舞小姐。不過蔡潔出場呂夠半粒鐘，已經有賣肉情節！洪泰大佬廖英（李嘉飾）憤然要蔡潔到其房間，蔡潔只好無奈答應。李嘉更藉詞支開陳法蓉，向蔡潔上下其手，畫面中，蔡潔嘅黑絲更加被扯爛，好激咁款！蔡潔接受TVB的訪問時表示再講呢場強姦戲：「嗰場戲對我嚟講都幾大挑戰同難忘，係考驗精神同體力相撞嘅挑戰，雖然我同啊嘉都係認識，但係我都會驚會唔會尷尬呢。」

一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 蔡潔身穿「黑絲」殺到！
蔡潔身穿「黑絲」殺到！（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡潔 一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 李嘉從後突襲
李嘉從後突襲（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 李嘉咁大隻，蔡潔想走都唔易
李嘉咁大隻，蔡潔想走都唔易（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡潔 一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 李嘉再對佢上下其手
李嘉再對佢上下其手（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 蔡潔不斷叫
蔡潔不斷叫（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 尷尬位 一舞傾城 蔡潔嘅黑絲更加被扯爛晒
蔡潔嘅黑絲更加被扯爛晒（圖片來源：無綫影片截圖）

蔡潔入行8年首擔正《法證先鋒5》女主角

入行8年的蔡潔終於在TVB台慶劇《法證先鋒5》中首次擔任女主角，在劇中與黃宗澤及洪永城會有感情線。在開播前一直有傳近年成為曾志偉新寵的蔡潔，頂替了黃翠如擔任《法證先鋒V》女主角。雖然由開播開始已經是非多多，但依然對蔡潔的上位之路毫無影響，更憑《法證先鋒V》一劇獲提名視后。

蔡潔 有傳蔡潔頂替了黃翠如擔任《法證先鋒V》女主角。
有傳蔡潔頂替了黃翠如擔任《法證先鋒5》女主角。（圖片來源：TVB《法證先鋒V》劇照）
蔡潔 首次擔任女主角的蔡潔，今次就憑《法證先鋒V》獲提名視后！
首次擔任女主角的蔡潔，今次就憑《法證先鋒5》獲提名視后！（圖片來源：[email protected]

被封為「翻版李佳芯」

無論係前年嘅劇集《飛虎之雷霆極戰》，定還是早前嘅《拳王》都有唔少觀眾表示二人好似樣。其實二人的身型的確差不多，蔡潔身高170cm，而李佳芯則169cm，二人無論打扮或上傳到社交平台的照片風格都有相似之處。

呢位係蔡潔。
呢位係蔡潔。（圖片來源：[email protected]_）
蔡潔 呢位係李佳芯。
呢位係李佳芯。（圖片來源：[email protected]
蔡潔 呢位...都係李佳芯！
呢位…都係李佳芯！（圖片來源：[email protected]

華裔小姐出道 曾勇奪7大獎

蔡潔曾在澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀創意媒體碩士，2012年參選墨爾本華裔小姐，奪得冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，2013年代表墨爾本赴香港參加國際中華小姐競選，贏得最受傳媒歡迎佳麗。

蔡潔 （中） 在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。
蔡潔（中）在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」（圖片來源：新傳媒照片庫）

入行處女作跟曾志偉拍三級片

2014年，她獲導演彭浩翔邀請參演他執導的電影《香港仔》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。電影中蔡潔飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象，對於這場情慾戲，她表示：「有啲導演會比較大膽去表現自己嘅風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靚，有咩問題呢？」

蔡潔 影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。
蔡潔透露在廣州暨南大學修讀導演系時已與導演彭浩翔認識，直到數年後她在澳洲讀完碩士，獲對方邀請參演他執導的電影《香港仔》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，她曾直言：「只要導演要求，出嚟效果好，觀眾睇落舒服、唔覺低俗就OK，我唔會Set底線，但咁唔代表我冇個人原則！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

演出經驗豐富 拍情慾戲冇底線

拍完《香港仔》後，蔡潔又先後拍過《賭城風雲2》、《踏血尋梅》及《辣警霸王花》等電影，其中在2015年的《踏血尋梅》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。其後蔡潔在2017年的賣座電影《殺破狼‧貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷，她憶述當日拍攝時要被皮帶縛口、煙頭辣背，直言令她留下了心理陰影：「依家我見到煙頭都有啲驚！」

拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。
拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔曾在2017年的賣座電影《殺破狼 ‧ 貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷
蔡潔曾在2017年的賣座電影《殺破狼 ‧ 貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔指好多朋友睇完電影後都好關心她有否受傷，但她表示：「 我對整個拍攝團隊都好信任，而且我覺得作為一個演員，可以將角色表達得淋漓盡致，其實係一件好幸運嘅事！」
蔡潔指好多朋友睇完電影後都好關心她有否受傷，但她表示：「 我對整個拍攝團隊都好信任，而且我覺得作為一個演員，可以將角色表達得淋漓盡致，其實係一件好幸運嘅事！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔡潔曾與王宗堯拍拖 對方從新聞得知分手消息

蔡潔入行後曾與王宗堯拍拖，二人在2016年時因拍攝電影《同班同學》撻著，隨後因玩航拍機而令戀情曝光，此後王宗堯便不時在社交平台上發布甜蜜合照，更帶同對方出席朋友聚會，令外界以為二人相當甜蜜。怎料二人拍拖半月便傳出分手消息，當時蔡潔直接向記者表示因工作忙碌、聚少離多而與對方分手，但是當王宗堯從記者口中得知分手消息後便說：「我也不是很清楚，我希望兩人可以好好講清楚，如果是誤會，起碼還可以解決！」令人十分好奇王宗堯其實是否在不知情的情況下「被分手」。後來，王宗堯上節目時被問到與蔡潔分手一事，王宗堯就表示當時蔡潔在拍拖期間會突然玩失蹤，又不會回訊息、電話，令王宗堯十分疑惑，更一度講到眼濕濕。當時一直尋找對方不果，後來才從新聞中得知被分手消息，而王宗堯表示二人沒有任何爭吵或分手徵兆，所以感覺相當奇怪及生氣。

蔡潔在《飛虎之雷霆極戰》飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，係馬國明的下屬。
在《飛虎之雷霆極戰》蔡潔曾以「眼鏡娘」造型飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，同吳卓羲有感情終，而之後添食的《飛虎3壯志英雄》中，一班女角只得蔡潔有得留低，飾演學生兼記者，與蕭正楠發展新戀情。（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔡潔曾答應杜汶澤參演電影 開鏡前四日突然毀約

當時杜汶澤在訪問中得知王宗堯離奇被蔡潔「分手」直指不明白為什麼會有這樣的人，更指恭喜王宗堯早日分手，更大爆自己也試過被蔡潔「激親」。當時蔡潔答應杜汶澤參演其新電影，但是在開鏡前四天一直失蹤，其後才告知對方不拍要毀約，但是對方之前明明一直表現得很祟拜自己，但是最終卻選擇辭演。

蔡潔 飾演的Linda是第二個單元的人物。
又曾在《非凡三俠》飾演Linda。（圖片來源：《非凡三俠》劇照）
近日台慶，蔡潔以Deep V開胸裝上陣，大騷事業線。
在去年台慶，蔡潔以Deep V開胸裝上陣，大騷事業線。（圖片來源：[email protected]
蔡潔 後面仲有大露背！
後面仲有大露背！（圖片來源：[email protected]

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫、[email protected]、TVB《法證先鋒V》劇照

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