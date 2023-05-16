一舞傾城｜34歲蔡潔同李嘉拍對手戲未算最激 處女作孖曾志偉「瞓身演出」

入行8年的34歲蔡潔在TVB重頭劇《一舞傾城》中擔正演「當家第一頭牌」，有傳曾與曾志偉拍過三級片的她近年更榮升曾志偉新寵，先後出演《飛虎之雷霆極戰》、《飛虎之壯志英雄》、《拳王》等多套劇集之餘，更曾被提名視后，極速上位！